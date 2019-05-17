Турция подтвердила намерение одновременно приобрести С-400 и F-35

Анкара намерена закупить как российские зенитные ракетные системы С-400, так и американские истребители F-35, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Турция стремится полностью выполнить свои обязательства как с С-400, так и с F-35», – передает заявление министра ТАСС.

Тем временем в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как сообщила Матвиенко, Эрдоган подтвердил намерении Анкары относительно покупки С-400, несмотря на серьезное давление со стороны США.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара уже готова принять на вооружение С-400 и ждет, когда Россия сможет осуществить их поставки.

Ранее в американском Конгрессе заявили, что Турция должна отказаться от приобретения российских С-400 и вместо этого сотрудничать с США.

Турция говорила, что не откажется от планов закупки С-400, однако в США заявили о несовместимости таких действий со стандартами НАТО, пригрозив ввести санкции. Теперь США просят Турцию об отсрочке приобретения С-400. Пентагон опасается, что благодаря С-400 в Турции Россия сможет получить данные об американских истребителях F-35.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что поставки российских зенитных ракетных систем могут начаться до июля 2019 года.