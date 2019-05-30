США предрекли катастрофические последствия в НАТО из-за поставок С-400 в Турцию

Завершение сделки по приобретению Турцией у России ЗРС С-400 будет иметь катастрофические последствия не только для программы F-35, но и для обеспечения обороны НАТО, заявила и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

«Завершение этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой программы F-35, это также может привести к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом для обеспечения обороны альянса», – передает ее слова ТАСС.

Между тем, в Кремле сообщали, что поставка С-400 Турции будет осуществлена раньше запланированных сроков по просьбе Анкары.

США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400. Москва считает эти требования США к Турции «непозволительными».