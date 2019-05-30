Появились сведения об отказе России продать С-400 Ирану

Россия якобы отклонила запрос Ирана, который собирался приобрести зенитную ракетную систему С-400, утверждает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным источников, Москва опасается роста напряженности на Ближнем Востоке из-за продажи Тегерану С-400. Также указывается, что США направили в регион ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков, что является сигналом для Тегерана, передает ТАСС.

В феврале в МИД России заявляли, что Иран не обращался к России с запросом о приобретении С-400. Также подчеркивалось, что Россия не поставляет Ирану ракетные технологии.