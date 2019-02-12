МИД назвал последствия развития космического сегмента ПРО США

Планы развития космического сегмента противоракетной обороны США опасны, они неизбежно приведут к гонке вооружений в космосе, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

Ермаков заявил, комментируя последний доклад Пентагона о противоракетной обороне, что «линия на отказ от каких-либо ограничений на ПРО не является чем-то новым» для Вашингтона, американская сторона «руководствуется этой идеей уже второе десятилетие», передает РИА «Новости».

«Единственными ограничителями программ совершенствования противоракетных усилий США служат их бюджетные ресурсы и, конечно же, технологические возможности. Планы развития космического сегмента ПРО США весьма опасны», – добавил дипломат.

Он отметил, что помимо совершенствования размещаемых на орбите датчиков доклад Пентагона «фактически открывает дорогу для появления в космосе ударных средств ПРО», и реализация таких планов «неизбежно приведет к началу гонки вооружений в космическом пространстве, что способно самым негативным образом сказаться на международной безопасности и стратегической стабильности».

Ермаков заявил также, что Россия не делилась с КНДР технологиями баллистических ракет. В связи с этим измышления Пентагона о том, что Северная Корея приобрела российские технологии в сфере противоракетной обороны и разрабатывает на их основе собственные мобильные средства ПРО, являются частью «пропагандистской кампании против России, призванной, в том числе, отвлечь внимание от тех нарушений глобального режима нераспространения и контроля над вооружениями, которые допускают сами страны Запада».

Представитель МИД подчеркнул, что Москва «строго соблюдает установленный СБ ООН санкционный режим в отношении КНДР, включая его ракетную часть».

«Нашим интересам отнюдь не отвечало бы появление у наших границ еще одного государства, обладающего ОМУ и средствами его доставки», – добавил дипломат.

Он напомнил, что СССР передавал КНДР в 1960-х годах тактические ракетные комплексы «Луна» и «Луна-М», однако эти поставки «осуществлялись в совсем иной военно-политической обстановке, нежели сегодня».

Кроме того, те ракеты еще в 70-х годах прошлого века «были признаны устаревшими».

«Ракеты типа Scud B, заложившие основу нынешнего ракетного арсенала КНДР, Пхеньян в свое время приобретал не у нас, а в третьих странах», – сказал Ермаков.

Он также коснулся вопроса поставок С-400 Ирану, сообщив, что Тегеран не обращался с таким запросом. Вопрос о том, будут ли активизированы российско-иранские переговоры на эту тему, дипломат переадресовал Министерству обороны.

Ермаков заявил, что у России нет оснований не верить, что иранская космическая программа носит мирный характер; кроме того, в отличие от США со стороны Тегерана не наблюдается шагов по выводу оружия в космос.

«Условия должны быть одинаковы для всех стран. Все государства имеют право на мирную космическую деятельность», – добавил он.

По мнению представителя МИД, из космических ракет-носителей «весьма проблематично сделать эффективную боевую баллистическую ракету».

«Стоит также учитывать, что провести четкую грань между военным и мирным использованием космоса практически невозможно. Например, космические ракеты-носители могут выводить на орбиту аппараты как гражданского, так и двойного применения, а также чисто военные спутники. Россия выступает против вывода оружия в космос, но никаких подготовительных шагов Ирана в этом направлении, в отличие, например, от США, мы не наблюдаем», – сказал дипломат.

Ермаков заявил также, что Иран занимает активную и конструктивную позицию на профильных международных площадках по данному вопросу.

Он отметил, что «в отношении целого ряда стран региона, у которых имеются гораздо более развитые ракетно-космические программы, на Западе вопросов не возникает».

Дипломат указал, что Россия не поставляет Ирану ракетные технологии, но решения Совета безопасности ООН не мешают Тегерану проводить «самостоятельно разрабатывать, производить, испытывать и запускать космические ракеты-носители или баллистические ракеты».

Ранее американские военные эксперты раскритиковали опубликованный 17 января «Обзор политики США в сфере противоракетной обороны» и заявили, что эффективность систем ПРО намеренно завышается военными страны.

До этого выяснилось, что ПРО США оказалась способна противостоять только КНДР или Ирану.