В Кремле оказались не в курсе «отказа» Ирану в поставках С-400

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, что Россия якобы отказалась поставлять зенитные ракетные системы С-400 Ирану.

Песков сказал, отвечая на соответствующий вопрос, что не располагает такой информацией, передает РИА «Новости».

Также он призвал тщательно проверять подобные сообщения.

«Надо очень осторожно относиться к информации», – добавил представитель Кремля.

Песков также рассказал, что сделка между Россией и Турцией по продаже С-400 в силе, в данный момент она проходит стадию реализации.

Между тем военно-дипломатический источник сообщил, что Россия не получала от Ирана заявки на поставки С-400, потому разговор о якобы отказе Москвы «является беспредметным», передает ТАСС.

Кроме того, официальный представитель МИД Турции Хами Аксой опроверг информацию СМИ о том, что Анкара рассматривает просьбу Вашингтона отсрочить поставки С-400.

В распространенном коммюнике указывается, что «процесс закупки С-400 у России продолжается согласно планам».

Аксой также напомнил, что ранее Анкара вновь предложила Вашингтону сформировать совместную рабочую группу по С-400 для обсуждения опасений США относительно возможного ущерба, который может быть нанесен НАТО и истребителю F-35 при эксплуатации С-400.

«Наше предложение о созыве совещания такой рабочей группы сохраняет актуальность», – отметил дипломат.

Ранее СМИ сообщили, что Россия якобы отказалась продавать Ирану комплексы С-400.

По данным источников Bloomberg, Москва опасается роста напряженности на Ближнем Востоке из-за продажи Тегерану этих ракетных систем.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве, военный эксперт Алекс Векслер заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что интересы России и Ирана, вероятно, разошлись, и Москва «хорошо знает, каковы цели Ирана не только на Ближнем Востоке, но и на Кавказе, и в других частях России».

Отметим, что в феврале в МИД России заявляли, что Иран не обращался к России с запросом о приобретении С-400. Также подчеркивалось, что Россия не поставляет Ирану ракетные технологии.