В Израиле оценили сообщения о нежелании России продавать С-400 Ирану

«Интересы России и Ирана разошлись в разные стороны, причем не только по Сирии, но и по другим вопросам», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт и дипломат Алекс Векслер, комментируя сообщения СМИ об отказе России продавать Ирану зенитно-ракетные комплексы С-400.

«Владимир Путин ведет правильную политику, потому что отношения России с Ираном в последние месяцы серьезно испортились после того, как на территории Сирии закончились крупномасштабные боевые действия», – считает экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер.

«Сейчас можно сказать, что интересы Москвы и Тегерана в Сирии разошлись в разные стороны, причем не только по Сирии, но и в целом по другим вопросам. Москва хорошо знает, каковы цели Ирана не только на Ближнем Востоке, но и на Кавказе, и в других частях России, где проживают мусульмане», – продолжил собеседник.

«То, что комплексы С-400 находятся в Сирии – мы с этим как-то справляемся. И нахождение этих комплексов в Турции нас тоже не беспокоит. Но Израиль всегда возражал, возражает и будет возражать против поставок современных вооружений своим «близким друзьям», которые открыто заявляют о желании стереть Израиль с лица Земли», – отметил эксперт.

«Кроме того, Иран хочет взять на себя восстановление Сирии, но абсолютно не в интересах России отдавать такой лакомый кусок. Потому Москва не видит в Тегеране большого друга, а до статуса конкурента и противника Ирану осталось несколько шагов», – предполагает Векслер.

По мнению эксперта, военное и экономическое усиление Ирана противоречит не только чисто российским интересам в регионе, но и отношениям между Москвой и Иерусалимом.

«Но надо понимать, что у России и с Турцией могут возникнуть проблемы. В этом регионе есть тысячи противоречий. Как говорил герой фильма «Белое солнце пустыни»: Восток – дело тонкое», – подытожил Векслер.

Ранее стало известно о том, что Россия отказалась продавать Ирану комплексы С-400. По данным источников Bloomberg, Москва опасается роста напряженности на Ближнем Востоке из-за продажи Тегерану С-400.

В феврале в МИД России заявляли, что Иран не обращался к России с запросом о приобретении С-400. Также подчеркивалось, что Россия не поставляет Ирану ракетные технологии.