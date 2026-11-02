Названы последние слова пилотов разбившегося во Флориде бизнес-джета

Tекст: Мария Иванова

Частный самолет Learjet потерпел крушение в жилом районе города Гринакрес во Флориде, в результате чего погибли все девять человек на борту, пишет Sky News.

«Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитвах за семьи и близких тех, кого мы потеряли», – заявил министр транспорта США Шон Даффи.

Бизнес-джет направлялся из Техаса на Багамские острова. На высоте более 10 тыс. метров экипаж доложил о турбулентности, обледенении и осадках, после чего запросил набор высоты. Вскоре самолет перешел в крутое пике, превысив допустимые конструкцией нагрузки.

Пилоты передали сигнал бедствия, сообщив о стремительном снижении и неминуемом столкновении с землей. Последними словами из кабины стала фраза, что у экипажа не осталось времени.

Воздушное судно рухнуло рядом с крупной автомагистралью, едва не задев проезжающие машины и дома, после чего превратилось в огромный огненный шар. Губернатор Флориды Рон Десантис сравнил падение самолета с ударом ракеты, оставившим большую воронку на обочине дороги. По его словам, обломки разлетелись на значительное расстояние, однако данных о пострадавших на земле не поступало.

В районе крушения на два часа отключилось электричество. Власти округа Палм-Бич перекрыли дорогу и эвакуировали около 600 человек из соседнего поселка. К расследованию инцидента присоединилась группа специалистов Федерального управления гражданской авиации США. Отмечается, что накануне в регионе шли сильные дожди и действовало предупреждение о наводнениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор штата Флорида Рон Десантис сравнил крушение частного самолета Learjet 60 в округе Палм-Бич с падением ракеты.

Пилоты разбившегося борта перед катастрофой сообщили диспетчеру об обледенении.

Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил гибель девяти человек в результате этого инцидента.