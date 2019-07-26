Трамп не стал винить Турцию за С-400

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400.

Он назвал ситуацию «сложной», отметив, что «есть много обстоятельств и других проблем, которые появились» за время президентства Барака Обамы, передает РИА «Новости».

По мнению Трампа, американская сторона легко найдет других покупателей на истребители F-35, которые предназначались для Анкары.