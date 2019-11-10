МИД отреагировал на проблемы с визами США для футболистов «Спартака»

Соединенные Штаты используют политические ресурсы против россиян, чтобы вести недобросовестную конкуренцию, заявил источник в Министерстве иностранных дел, комментируя информацию о проблемах с выдачей виз футболистам клуба «Спартак».

«Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, – недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США», – передает ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что футбольный клуб «Спартак» намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в январе в США, из-за проблем с получением американских виз.

Отметим, визовые проблемы в США есть даже у дипломатов. Так, 7 октября два комитета Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия раскритиковала Соединенные Штаты за попытку подорвать работу Всемирной организации.

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