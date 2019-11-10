ФК «Спартак» собрался отказаться от турнира в США из-за проблем с визами

Футбольный клуб «Спартак» намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в январе в США, из-за проблем с получением американских виз, сообщил владелец команды Леонид Федун.

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», – передает его слова ТАСС.

Турнир в Орландо должен состояться с 15 по 18 января. Соперниками «Спартака» должны были стать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас» и колумбийский «Атлетико Насьональ».

Отметим, что визовые проблемы в США есть даже у дипломатов. Так, 7 октября два комитета Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия обвинила США в попытке подорвать работу Всемирной организации.