Гражданство каких стран можно купить и почем?

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18 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Европа все чаще отмечает экономические достижения РоссииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?  Подробности...
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Украина получила испытание доброй волей России

К месту передачи украинские корабли тянули на буксиреФото: Stringer/Reuters
Россия вернула Украине военные корабли, задержанные год назад после провокации в Керченском проливе. Эксперты назвали этот жест Москвы серьезным сигналом Киеву, Берлину и Парижу о готовности к намеченным на начало декабря переговорам в «нормандском формате». Однако МИД Украины уже поспешил заверить, что планы засудить Россию в международном трибунале остаются в силе. Подробности...
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Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

Многие схемы бюджетного воровства раскрыты, но многие продолжают оставаться актуальнымиФото: YAY/ТАСС
Миллиардные хищения при строительстве космодрома Восточный, о которых на днях с негодованием напомнил Владимир Путин, могут служить материалом для всеобъемлющего исследования схем распила государственных денег. Эти же схемы активно использовались и на других «стройках века» последних лет. Каковы самые популярные способы воровства государственных денег в подобных случаях?  Подробности...
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Зеленский показал превращение из слуги в диктатора

Президент Украины показал характерФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Появляются все новые подробности того, какой ценой Владимир Зеленский добился принятия скандального закона о продаже украинской земли. Выясняется, что многие депутаты Верховной рады были категорически против закона, как и близкий соратник Зеленского – олигарх Коломойский. Президент Украины уломал их крайне жестокими методами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...

Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
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Время стрессов и страстей мчится все быстрей в лентах новостей

Алексей Алешковский, сценарист
В жизни, конечно, мало однозначного. Но нравственные ориентиры задают не политические убеждения, а систему ценностей. Ведь что такое хорошо, а что такое плохо, мы узнаем значительно раньше, чем знакомимся с разными политическими платформами. Подробности...
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              Гражданство каких стран можно купить и почем?

              		   18 ноября 2019, 19:45
              Фото: Benoit Tessier/Reuters
              Текст: Алексей Васильев

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              Очень многих, и за некоторые паспорта даже не придется отдавать баснословных денег.

              Когда речь заходит о покупке гражданства какой-либо страны, в первую очередь встает вопрос о выгодах, которые оно в себе несет. Это может быть стабильная политическая обстановка, широкие возможности для создания и ведения бизнеса, качественно иные условия для жизни и, наконец, возможность посещать множество других стран без визы. 

              Есть даже соответствующий «индекс силы паспорта», где сейчас лидируют ОАЭ, но он крепко привязан лишь к мобильности граждан, то есть к их возможности ездить по миру без виз. 

              Гражданство же покупают не только исходя из этого. Как правило, покупка паспорта – вещь недешевая, так что позволить себе ее могут в основном люди богатые. Кому-то важно просто сменить место проживания, кто-то хочет выйти на новые бизнес-рынки, кто-то думает просто обезопасить свои деньги, переместив их в другую страну и отправившись вслед за ними, а кто-то и правда так много ездит по работе, что безвизовый доступ в большинство стран ему действительно не повредит. Например, между паспортами России и Мальты «безвизовая разница» практически в 50 стран.

              Купить себе проживание сегодня можно практически в любой развитой стране мира. Ни одно здравомыслящее правительство не откажется от лишних инвестиций, в том числе российское. Условия, правда, везде разные. Самое основное – многие страны дают не паспорт, а вид на жительство. То есть инвестор может жить в стране и пользоваться практически всеми ее благами, но не считаться гражданином. Паспорт можно будет получить, но позже, и если человек долгое время проживал в стране. 

              Подобным образом принимают «гостей» Великобритания, Канада, Кипр, Греция, Италия, Таиланд, США и Латвия. Причем где-то, как на Кипре, работает и программа «вид на жительство за инвестиции», и «гражданство за инвестиции». Первая стоит 300 тысяч евро, вторая – уже 2,5 миллиона. Где-то гражданство купить нельзя, только вид на жительство. Такая система в Таиланде, причем она самая дешевая в мире – оформить статус резидента на 5 лет можно всего за 16 тысяч долларов, это 1 млн рублей. 

              Далее уже разнятся параметры предоставления либо гражданства, либо вида на жительство, у кого что. Часто подобные программы разрабатывают даже не сами страны, а международные консультанты, специализирующиеся на подобной деятельности. Когда работают они, набор обычно стандартный – это либо пожертвование в какой-нибудь «Фонд национального благосостояния», либо покупка дорогой недвижимости, либо просто большая сумма инвестиций в определенный проект или бизнес в стране. 

              Однако интереснее всего становится, когда государства сами определяют нужные им критерии. Например, Португалия – очень популярное направление среди российских инвесторов. Чтобы получить там вид на жительство, у желающих это сделать есть масса вариантов: 

              – перевести 1 миллион евро в местный банк;

              – вложить 350 тысяч евро в исследования, в которых заинтересованы местные власти;

              – вложить ту же сумму в некие культурные проекты в стране;

              – купить недвижимость стоимостью от 350 тысяч и дороже;

              – создать как минимум 10 рабочих мест 

              Самые дешевые и простые варианты

              Проще и дешевле всего купить гражданство – именно гражданство, а не вид на жительство – в карибских странах вроде Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, Гренады, Антигуа и Барбуда. Цены здесь варьируются от 100 до 155 тысяч долларов, эти деньги идут либо в местный фонд как пожертвование, либо можно купить жилье, но это будет дороже – уже 200-400 тысяч. То же самое и в Греции – там можно просто приобрести жилье за 250 тысяч, но уже в обмен на вид на жительство. Ну, и еще на возможность въезжать в 169 стран без виз.

              Как уже говорилось, интересные варианты у Таиланда: можно купить вид на жительство за 16 тысяч долларов на 5 лет, а можно на 20, но за 65 тысяч. Причем во втором варианте положен еще и VIP-статус – все государственные учреждения будут принимать вас в особом порядке, трансфер в аэропорт станет бесплатным, как и ежегодные диспансеризации в частных клиниках.

              Самые дорогие

              За то, чтобы стать хотя бы резидентом Евросоюза или США, заплатить придется во много раз больше. Самый выгодный вариант здесь – Мальта, поэтому она стремительно выбивается в лидеры в последние годы. Вложиться нужно по трем направлениям – в фонд благосостояния, гособлигации и недвижимость. Всего заплатить придется примерно 1 миллион долларов. Но зато у вас будет гражданство. 

              В Великобритании же нужно отдать 2,7 миллиона долларов, и это только за вид на жительство на 5 лет. Потом можно будет подать и на гражданство, но только если вы жили в стране непрерывно. Примерно такая же система и в США – только порог входа ниже – 900 тысяч долларов.

              Забавный вариант у Новой Зеландии. Там есть два пути: обычный и для пенсионеров. В первом случае нужно инвестировать 7,2 миллиона долларов США, и тогда никаких требований к заявителю предъявлять не станут. Во втором – человеку должно быть за 65 лет, он должен хорошо говорить по-английски, иметь за плечами как минимум трехлетний опыт ведения бизнеса и еще 1,6 миллиона на банковских счетах.

              Самый сложный и туманный вариант получения гражданства – в Австрии. Он же самый дорогой. Аналитики подсчитали, что даже при том, что минимальная заявленная сумма – 2 миллиона, за австрийский паспорт придется отдать примерно 9,7 миллиона долларов. Но и эти деньги не гарантируют, что вы его получите. Каждую заявку австрийские власти рассматривают в индивидуальном порядке – это разрешает соответствующий «Акт о гражданстве». Например, существенную роль может сыграть всемирная известность заявителя. Или его статус миллиардера. Как бы там ни было, лишь единицы получают гражданство страны в обмен на деньги. 


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