Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» из-за проблем с американской визой

Команда конкурса «Мисс Россия» не сможет принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в Атланте 8 декабря из-за организационных несостыковок и сложностей с оформлением американской визы, сообщила директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

«В этом году дирекция конкурса «Мисс Вселенная» очень поздно сообщила даты и место проведения финала – США, Атланта. К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться», – рассказала Беляк РИА «Новости».

Она выразила надежду, что в будущем организаторы этого международного конкурса будут сообщать такие важные детали заранее.

«Мы понимаем, что со сменой собственности, которая произошла недавно с конкурсом «Мисс Вселенная», всегда происходят какие-то изменения и нестыковки, надеюсь, они с ними успешно справятся», – добавила Беляк.

Она отметила, что россиянка Алина Санько примет участие в конкурсе «Мисс мира», финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.

На прошлой неделе сообщалось, что уроженке Запорожья Анастасии Субботе, которая должна представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная», отказали в получении американской визы.