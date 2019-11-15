Участнице «Мисс Вселенной» от Украины отказали в американской визе

Уроженке Запорожья Анастасии Субботе, которая должна представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная», отказали в получении американской визы, сообщила председатель оргкомитета национального этапа конкурса Анна Филимонова.

На своей странице в Facebook Филимонова опубликовала официальное письмо к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору с просьбой разобраться в ситуации.

По словам Филимоновой, Суббота прошла собеседование в американском посольстве 14 ноября. «Сотрудник посольства США … спросил о цели получения визы в США. Анастасия, свободно владеющая английским языком, подробно ответила на его вопрос и передала официальные документы», – рассказала Филимонова.

Однако, просмотрев документы, сотрудник посольства сообщил, что их уже подавали прежде и отказал в получении визы.

Суббота должна прибыть в США для участия в конкурсе «Мисс Вселенная» 27 ноября. Конкурс пройдет с 28 ноября по 8 декабря в Атланте.

Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» будет представлять Алина Санько из Азова, которая стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019».