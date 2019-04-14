Выбрана «Мисс Россия – 2019»

Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019», сообщают информационные агентства.

Финал конкурса состоялся в Barvikha Luxury Village. В финале участвовали 50 девушек, передает ТАСС.

Победительница получила банковскую карту достоинством 3 млн рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 млн долларов, украшенную сапфирами, бриллиантами, рубинами и 203 жемчужинами.

Корону Санько вручила победительница прошлогоднего конкурса Юлия Полячихина.

Санько сообщила, что профессионально занимается рисованием, собирается «совмещать рисование и модельную карьеру» и, возможно, организует выставку своих работ.

Она сможет принять участие в международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Первой и второй вице-мисс стали Арина Верина (Екатеринбург) и Ралина Арабова (Татарстан).

Напомним, Полячихина, представлявшая Россию на 67-м международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», не вошла в полуфинал.