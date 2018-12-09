Россиянка выбыла из конкурса «Мисс Вселенная – 2018»

Юлия Полячихина, представляющая Россию на 67-м международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», не вошла в полуфинал; состязание проходит в бангкокском выставочном центре Impact Arena.

В первую группу полуфиналисток от Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона прошли конкурсантки из ЮАР, Филиппин, Непала, Вьетнама и Таиланда. Европу в полуфинале представят красавицы из Польши, Бельгии, Великобритании, Венгрии и Ирландии. В группу от Северной и Южной Америки прошли кандидатки от Кюрасао, Коста-Рики, Канады, Пуэрто-Рико и Ямайки, передает ТАСС.

В последнюю группу, куда вошли красавицы, которым дали второй шанс показать себя, вошли представительницы США, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии и Австралии.

Таким образом, представительница России на конкурсе не вошла в двадцатку лучших.

Позже стало известно, что победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала участница от Филиппин Катриона Грэй.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

В этом году в мероприятии принимают участие девушки из 94 стран мира.