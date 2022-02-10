Не хватает мировых выборов мирового правительства

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10 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса

Вслед за немцами Макрон отказался поставлять Киеву летальное оружие Thibault Camus/Pool via REUTERS
В мире большой политики, где еще вчера обсуждали «почти неизбежное нападение России на Украину», сменился настрой: многие ждут прогресса на российско-украинском треке, якобы связанного с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон удачно слетал в Москву и в Киев с интересными предложениями по безопасности. Оправдан ли этот оптимизм? Подробности...
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Как предатель сдал Америке лучшего разведчика СССР

Так эту сцену обмена принято изображать в современном кинематографе "Шпионский мост",Amblin Entertainment
Ровно 60 лет назад произошло событие, ставшее одним из символов противостояния США и СССР – обмен легендарного советского разведчика на американского сбитого летчика. Кто и при каких обстоятельствах предал Рудольфа Абеля, почему смерть предателя до сих пор остается загадкой и какими сложностями сопровождалась уникальная операция по обмену?  Подробности...
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Запад нашел лживое обоснование битвы против России

Плакаты советского времени актуальны даже сегодня Кукрыниксы
Мир снова, как во времена холодной войны, идеологически расколот на две части – и Россия находится в худшей из этих частей. По крайней мере, в этом пытаются убедить население планеты ведущие западные политики. О каком разделении идет речь, зачем Западу пропагандировать такую идею и почему она сама по себе изначально абсурдна? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Не хватает мировых выборов мирового правительства

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Цена ошибки во внешней политике, которую платят партии на внутренних выборах, сплошь и рядом ничтожна, или недостаточно высока, чтобы оградить их от ошибок. Богатые страны еще и могут позволить себе эти ошибки оплатить деньгами. Богатые страны, это как правило, рыночные демократии. Подробности...

Зачем убивать НАТО и воскрешать ОБСЕ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Немецкий политолог Александр Рар предложил интересный способ обеспечить европейскую безопасность. Для этого всего лишь надо распустить НАТО и воскресить ОБСЕ. Но вот поможет ли это? Подробности...

Запад не един, Евросоюз – химера

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно среди партий и движений социалистической ориентации во всем мире Россия может и должна находить себе постоянных и искренних союзников. Наш «умеренный консерватизм» должен стать умеренным левым консерватизмом. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

Обсуждение: 16 комментариев

"Омикрон" приравняли к ОРВИ

Макрон в Кремле и в Киеве: главное

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Александр Баунов

    Не хватает мировых выборов мирового правительства

    Александр Баунов
    главный редактор Carnegie.ru
    		10 февраля 2022, 18:04

    Считается, что демократические правительства ведут себя во внешней политике более ответственно, потому что партии контролируют друг друга. Проблема внешнеполитического поведения современных представительных демократий, однако, в том, что контроль сводится к тому, что партии друг друга подначивают и берут на слабо.

    Например, демократы, выработали пакет санкций на случай масштабного вторжения России в Украину: понятное действие. Демократы у власти, у них реальная внешняя политика на руках. Но республиканцы не у власти, у них на руках только внутренняя политика. Их задача показать, что у демократов кишка тонка и они рылом не вышли, и нету других забот.

    Поэтому республиканцы говорят, что этот замечательный пакет санкций нужно применить не после, а до, прямо сейчас. За что? «За то, что Россия уже сделала». А это, ну например, кибератаки, всегда же какие-нибудь есть, подрыв украинского правительства, это вообще много чего, вот Путин Порошенко предлагал политубежище, издевательски, и false flag operation, провокация под флагом другой стороны конфликта.

    Еще не было? Ну так будет, или может быть. «Здесь не нарушил, там нарушишь, сейчас плати!».  А что демократы не хотят, так это потому, что они слабаки, и надо на их место нас. И всё, пакет санкций как метод воздействия размыт. В Москве складывается впечатление, что его рано или поздно применят вообще, против России, а не за какое-то её действие. А раз так, можно вычеркнуть то, что неизбежно и уже не связано напрямую с потенциальной войной, из числа сдержек.

    Это и является главной проблемой современной внешней политики. Действия в отношении избирателя другой страны продают в борьбе за власть своему избирателю. Свой избиратель, в отличие от внутренней политики тех же партий, во внешней покупает не сами действия, которых на себе практически не почувствует, а их словесную оболочку. Иначе говоря, современные представительные демократии, ограниченные рамками национальных суверенитетов, предлагают своим гражданам голосовать за действия, которые почувствуют на себе граждане других стран, и классическая электоральная ответственность политиков перед избирателями здесь не работает.

    Фото: REUTERS/Nick Oxford

    Цена ошибки во внешней политике, которую платят партии на внутренних выборах, сплошь и рядом ничтожна, или недостаточно высока, чтобы оградить их от ошибок. Богатые страны еще и могут позволить себе эти ошибки оплатить деньгами. Богатые страны, это как правило, рыночные демократии (хотя не только, Саудовская Аравия платит за ненужную войну в Йемене), и это тоже понижает порог перед действиями наудачу.

    Не хватает, конечно, мировых выборов мирового правительства. Хотя сколько на них будет фальсификаций и стоит подумать, у кого соберется контрольный пакет. Все-таки ООН великое изобретение, если бы работало хотя бы в половине случаев.

    Источник: Телеграм-канал Александра Баунова

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