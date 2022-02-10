Не хватает мировых выборов мирового правительства

Считается, что демократические правительства ведут себя во внешней политике более ответственно, потому что партии контролируют друг друга. Проблема внешнеполитического поведения современных представительных демократий, однако, в том, что контроль сводится к тому, что партии друг друга подначивают и берут на слабо.

Например, демократы, выработали пакет санкций на случай масштабного вторжения России в Украину: понятное действие. Демократы у власти, у них реальная внешняя политика на руках. Но республиканцы не у власти, у них на руках только внутренняя политика. Их задача показать, что у демократов кишка тонка и они рылом не вышли, и нету других забот.

Поэтому республиканцы говорят, что этот замечательный пакет санкций нужно применить не после, а до, прямо сейчас. За что? «За то, что Россия уже сделала». А это, ну например, кибератаки, всегда же какие-нибудь есть, подрыв украинского правительства, это вообще много чего, вот Путин Порошенко предлагал политубежище, издевательски, и false flag operation, провокация под флагом другой стороны конфликта.

Еще не было? Ну так будет, или может быть. «Здесь не нарушил, там нарушишь, сейчас плати!». А что демократы не хотят, так это потому, что они слабаки, и надо на их место нас. И всё, пакет санкций как метод воздействия размыт. В Москве складывается впечатление, что его рано или поздно применят вообще, против России, а не за какое-то её действие. А раз так, можно вычеркнуть то, что неизбежно и уже не связано напрямую с потенциальной войной, из числа сдержек.

Это и является главной проблемой современной внешней политики. Действия в отношении избирателя другой страны продают в борьбе за власть своему избирателю. Свой избиратель, в отличие от внутренней политики тех же партий, во внешней покупает не сами действия, которых на себе практически не почувствует, а их словесную оболочку. Иначе говоря, современные представительные демократии, ограниченные рамками национальных суверенитетов, предлагают своим гражданам голосовать за действия, которые почувствуют на себе граждане других стран, и классическая электоральная ответственность политиков перед избирателями здесь не работает.

Цена ошибки во внешней политике, которую платят партии на внутренних выборах, сплошь и рядом ничтожна, или недостаточно высока, чтобы оградить их от ошибок. Богатые страны еще и могут позволить себе эти ошибки оплатить деньгами. Богатые страны, это как правило, рыночные демократии (хотя не только, Саудовская Аравия платит за ненужную войну в Йемене), и это тоже понижает порог перед действиями наудачу.

Не хватает, конечно, мировых выборов мирового правительства. Хотя сколько на них будет фальсификаций и стоит подумать, у кого соберется контрольный пакет. Все-таки ООН великое изобретение, если бы работало хотя бы в половине случаев.

Источник: Телеграм-канал Александра Баунова