Есть места и получше вашего рая

Когда Грузия Саакашвили или какая еще Венгрия поднималась в рейтинге «Дуинг бизнес», все их ставили в пример и писали статьи о том, как стыдно России быть в рейтинге «Дуинг бизнес» на сотом месте и как здорово, что Грузия или еще какой Казахстан там стремительно поднимаются и почему у них получилось.

Когда Россия стремительно поднялась в рейтинге «Дуинг бизнес» со 112-го места в 2013 году до 31-го в прошлом, где-то между Францией и Испанией, выше Венгрии, Израиля и Хорватии, бесконечно выше Бразилии, Мексики и Индии, а потом еще дальше в нынешнем, появились рассуждения и целые статьи о том, чего не учитывает рейтинг «Дуинг бизнес» (да, прямо скажем, всего), что с ним не так и какая это в сущности незначительная, ничтожная и мало о чем говорящая вещь.

И если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, и о них появятся соответствующие размышления.

Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так.

Конечно же, любой рейтинг, как и всякая схема, не вмещает жизни, а есть и вовсе смехотворные, но тогда уж пусть он не вмещает с самого начала, а то когда Россия низко, а кто-то другой по какой-то причине приятный высоко, то вмещает, а потом вдруг нет.

И когда по окончании времен небеса свернутся, как свиток, и некоторые русские в значительном числе прибудут в рай, в интеллектуальных кругах появятся умные и компетентные размышления о том, какая это в сущности маловажная и нерепрезентативная институция – страшный суд, и есть места и получше этого вашего рая.

Источник: Блог Александра Баунова