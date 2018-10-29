Есть места и получше вашего рая

Взгляд
16 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:40  |  vz.ru
Разделы

Повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина

Заморозка цен на бензин привела к схватка Сечина с независимыми АЗС Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Между независимыми АЗС и нефтяниками разгорелся настоящий скандал. Первые обвиняют вторых в создании искусственного дефицита и росте цен в ряде регионов. В ответ глава «Роснефти» нашел признаки монополизма у независимых АЗС. Для кого и с какой целью устроили этот спектакль игроки топливного рынка?  Подробности...
Перейти а раздел…

Православный раскол довел Порошенко до истерики

Порошенко выпрашивал у Фанара «единую независимую церковь», но получает явно не тоФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
Глава киевской светской власти Петр Порошенко сорвался на крик, когда говорил с митрополитом Онуфрием, главой единственной признанной церкви Украины – УПЦ МП. Непочтительное поведение президента понятно: православные явно не идут у него на поводу. Но и с устроителями «украинской автокефалии» из стамбульского района Фанар у Порошенко не все гладко. Что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви»? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия дозрела до сексуального просвещения в школах

То, что идея секс-просвета в школах непопулярна в России, – мифФото: Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 40% граждан РФ считают сексуальное просвещение детей за школьной партой «скорее необходимой», а 24% – «определенно необходимой» мерой. Категорически против этого выступают только 12%, еще 15% такую идею «скорее не поддерживают». Как нужно понимать эти цифры? Означают ли они, что наше общество готово пойти по пути Западной Европы? А если да, как далеко мы способны зайти? Подробности...
Перейти а раздел…

Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

Украинские власти просто используют неопределенный статус Крыма и Керченского пролива в международных отношениях, чтобы устраивать провокации в Азовском мореФото: navy.mil.gov.ua
Россия может принять меры для защиты интересов своих мореплавателей в Азовском море, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередной виток кризиса в российско-украинских отношениях. Российские сенаторы пошли дальше и пригрозили перекрыть Азовское море для украинских судов. Стоит ли Москве идти на столь резкий шаг? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...

Повысить налог на добычу полезных ископаемых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Бей по Трампу каждой строкой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вспомните, с каким «энтузиазмом» советским старшеклассникам приходилось готовить «политинформации». Необходимо распахнуть любой свежий номер The New York Times. И в одно мгновение вы найдёте там всё, что потеряли. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

      Перейти а раздел…

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле допустили принятие мер для защиты моряков в Азовском море
          В Кремле отреагировали на слова премьера Японии о базе США на КурилахЭкс-глава СБУ предсказал итог войны Украины против РоссииВ Госдуме не оценили шутку депутата с пальцем в ухе коллегиКрупнейший химзавод Украины могут отключить от электроэнергии
          Стали известны подробности дела с погибшим в роддоме младенцемАксенов подверг резкой критике резолюцию ГА ООН по КрымуПроект моста над бухтой Севастополя согласовали с военнымиЛукашенко потребовал энергетической независимости Белоруссии
          В Минобороны возложили на США ответственность за беспредел в лагере «Эр-Рукбан» в СирииГлава Американской торговой палаты оценил вероятность санкций против госдолга РоссииСША решили, кому принадлежит Южно-Китайское мореПодозреваемым в убийстве многодетной матери в Псебае подросткам предъявили обвинение

          Главная тема


          Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

          спор за острова


          В Совфеде оценили обещание Японии не размещать базы США на Курилах

          «красивая жизнь»


          В Кремле в резких выражениях оценили ситуацию с Цеповязом

          рейтинг россиянок


          Поговорившую с Путиным блогершу признали самой сексуальной женщиной года

          Видео

          неправильное электричество


          Прибалтике придется дорого заплатить за новый разрыв с Россией

          ближний восток


          Почему погиб командир элитного израильского спецназа

          «украинская автокефалия»


          Православный раскол довел Порошенко до истерики

          зима пришла


          На Украине начинается коммунальная катастрофа

          орбитальный корабль


          Полет «Бурана» стал последним триумфом советского космоса

          «Чемодан, вокзал, Москва»


          Игорь Мальцев: русских попросили освободить место в Германии для сирийцев

          «Хитрый Ленин»


          Дометий Завольский: стыдные вопросы про Великую Октябрьскую революцию

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          От кого вы впервые узнали о сексе?


          Александр Баунов

          Есть места и получше вашего рая

          Александр Баунов
          главный редактор Carnegie.ru
          		16 ноября 2018, 14:34

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Когда Грузия Саакашвили или какая еще Венгрия поднималась в рейтинге «Дуинг бизнес», все их ставили в пример и писали статьи о том, как стыдно России быть в рейтинге «Дуинг бизнес» на сотом месте и как здорово, что Грузия или еще какой Казахстан там стремительно поднимаются и почему у них получилось.

          Когда Россия стремительно поднялась в рейтинге «Дуинг бизнес» со 112-го места в 2013 году до 31-го в прошлом, где-то между Францией и Испанией, выше Венгрии, Израиля и Хорватии, бесконечно выше Бразилии, Мексики и Индии, а потом еще дальше в нынешнем, появились рассуждения и целые статьи о том, чего не учитывает рейтинг «Дуинг бизнес» (да, прямо скажем, всего), что с ним не так и какая это в сущности незначительная, ничтожная и мало о чем говорящая вещь.

          И если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, и о них появятся соответствующие размышления.

          Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так.

          Конечно же, любой рейтинг, как и всякая схема, не вмещает жизни, а есть и вовсе смехотворные, но тогда уж пусть он не вмещает с самого начала, а то когда Россия низко, а кто-то другой по какой-то причине приятный высоко, то вмещает, а потом вдруг нет.

          И когда по окончании времен небеса свернутся, как свиток, и некоторые русские в значительном числе прибудут в рай, в интеллектуальных кругах появятся умные и компетентные размышления о том, какая это в сущности маловажная и нерепрезентативная институция – страшный суд, и есть места и получше этого вашего рая.

          Источник: Блог Александра Баунова


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Повысить налог на добычу полезных ископаемых

          Антон Любич, экономист
          Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Бей по Трампу каждой строкой

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Вспомните, с каким «энтузиазмом» советским старшеклассникам приходилось готовить «политинформации». Необходимо распахнуть любой свежий номер The New York Times. И в одно мгновение вы найдёте там всё, что потеряли. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          В Германии – междувластие, упадок и разброд

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          Меркель балансирует между крахом и возможностью спасти репутацию, уйдя в отставку. Она подчёркивает, что не вмешивается в дебаты по поводу своего приемника/приемницы. На самом деле, в основном этим и занимается. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Невидимая рука дергает за ниточки европейскую оппозицию

          Владимир Добрынин, журналист
          Вряд ли американского политтехнолога можно поздравлять с провалом в Европе: работа по схеме «не способен развалить – возглавь» в большинстве случаев приводит к разрушению объекта. Хотя более медленному, чем подрыв. Подробности...

          Как Крым влияет на спор о Курилах

          Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          Почти 70% японцев уверены в том, что США во внешней политике не учитывают японских интересов. В Токио понимают, что страна вынуждена выстраивать собственную стратегию – а значит, искать в регионе новых друзей. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Как власть и интеллигенция играют с идеей совращения

          Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
          В стране, история которой последние сто лет – пятьдесят оттенков красного, выстраивать консервативные позиции – значит отпускать свою политическую чувственность на произвол – собственного усмотрения, страстей, влечений. Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Кто гонит русских из Германии на родину

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Нарушение конституции и прочих законов страны со стороны меркелевской администрации гораздо больше бесит граждан, нежели присутствие самих иностранцев. И именно поэтому пропаганда пытается придумать немцам новый расизм. Подробности...
          Обсуждение: 33 комментария

          Кого и как выбирали в Донецкой народной республике

          Андрей Бабицкий, журналист
          Наказать участвовавших в выборах в ДНР обещал Петр Порошенко, распространялась информация, что тех, кто опустит бюллетени в урну, не только лишат всех социальных выплат, но и будут арестовывать при пересечении границы. А в том, что списки избирателей окажутся на Украине, мало кто сомневается. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Горбачёву место в пасти Люцифера, а Ленин всех перехитрил

          Дометий Завольский, историк-архивист
          Реальному Ленину, угасавшему в начале 20-х, нечем было себя утешать. Все, к чему прикоснулся он, будучи на вершине власти, превращалось в прах. «Зато страна устояла!» – повторяют его оправдатели. Подробности...
          Обсуждение: 78 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............