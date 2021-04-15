Космос не исключает водопровода

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере

15 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Чем обернется отключение России от SWIFT

Отключить Россию от SWIFT сложнее, чем Иран и Северную Корею imago stock&people/ТАСС
Один из оставшихся способов, которым Вашингтон пытается давить на Москву – это угроза отключить россиян от Visa и MasterCard, а российский бизнес – от межбанковской системы платежей SWIFT. Действительно, ранее США уже отключили Иран и Северную Корею от этой системы платежей, что привело к негативным последствиям для экономик этих стран. Но можно ли отключить от SWIFT Россию? Подробности...
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Место встречи Путина и Байдена нужно выбрать с умыслом

Известно, что переговоры пройдут в закрытом режиме и на нейтральной территории Алексей Дружинин/ТАСС,
Chris Kleponis/Global Look Press
На то, чтобы стать местом проведения первой рабочей встречи двух президентов Владимира Путина и Джо Байдена, претендуют сразу несколько стран – от Австрии до Исландии. У каждой из них есть свои плюсы и свои минусы. Но внимание стоит обратить не только на традиционные для таких саммитов страны, но и на те, где американцев может ждать неприятный сюрприз. Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Борьба с русским языком принесла Латвии гигантские убытки

Высшая школа Латвии должна использовать только латышский язык Janis Laizans/XinHua/Global Look Press
Представители образовательной отрасли Латвии жалуются на многомиллионные убытки – а все из-за русофобской политики руководства страны. Убита целая отрасль – экспорт услуг высшего образования. Для руководства Латвии задача «зачистки» ненавистного «языка оккупантов» оказалась важнее финансовой прибыли. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Космос не исключает водопровода

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь. Подробности...

Россия не хочет войны

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
«Западные партнеры» хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть ее на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере еще в нескольких аспектах, кроме военного. Подробности...
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Наказывать Турцию должны граждане, а не власть

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия запретила полеты в Турцию и Танзанию. И к этому абсолютно логичному (со всех точек зрения) решению российской власти есть лишь одна единственная претензия – что решение это приняла именно российская власть. Подробности...
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Путин и Байден: Историческая встреча

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У Азербайджана претензии к России

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Кремль добавил Зеленского в игнор

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере
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    польские провокации


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    О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина

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    конкретные планы


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    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
    Александр Баунов

    Космос не исключает водопровода

    Александр Баунов
    главный редактор Carnegie.ru
    		15 апреля 2021, 14:56

    Ко дню полета Гагарина. В истории есть две линии – вертикальная и горизонтальная. Они соперничают и контролируют друг друга. Носители вертикального мышления хотят построить собор и расписать от пола до потолка капеллу, а еще снарядить экспедицию на тот берег океана, и вон по той реке до самого устья. Зачем? Да ни за чем. Тянет. Носители горизонтального мышления поправляют: какой собор, какой океан, в писаниях нет про фрески в капелле, там есть про чтить отца и мать, накормить голодного, посетить узника. Какой космос, вы видели соседний с этим космосом колхоз? Нечего делать на вершине, пока есть бессудные узники.

    Без носителей вертикального мышления ни один собор не был бы построен и ни один континент открыт. Не было бы, скорее всего, и тех книг, которые, призывая любить ближнего, распространяют это понятие на всех людей. Каждый жил бы в своем селе, неохотно делился бы добычей с родом-племенем, а соседнее село считал чужим, заграничным. Полет Гагарина – прямое следствие освоения Сибири, высадка Армстронга на Луну – экспансии американцев на Дикий Запад. Без носителей горизонтального мышления не был бы накормлен ни один голодный сосед, не была бы выметена улица, не было бы цветов на окнах, вместо парков дымили бы заводы. Без первых не было бы предпринимателей, без вторых не было бы профсоюзов.

    Есть и другой парадокс. Голодный сосед и даже бессудный узник способны обрадоваться собору и полету. Который вроде бы их не касается, который вроде бы за их счет, а всё равно может сделать их счастливее. Ведь и у голодного и осужденного в душе своя вертикаль: зачем ему в ней отказывать, распластывая бессмертную душу по приусадебному участку. А у поэта, архитектора, космонавта – своя горизонталь, и он тоже способен искренне и возвышенно обрадоваться теплому сортиру в деревне. Не только мир состоит из Марф и Марий. В душе каждого человека свои Марфа с Марией ведут вечный спор.

    Сейчас, похоже, начинается эра господства Марфы. Гении-индивидуалисты на подозрении, в моде отсутствие иерархий, если пишешь, считаешь, даже разговариваешь лучше других, ты не возвышаешь человечество, а унижаешь ближнего – просто своим правильным ударением унижаешь. Оркестром лучше будет руководить не дирижер, а профсоюз. Генеральный конструктор – глобальный харассер, проецирующий свое фаллическое превосходство на вселенную. Гораздо больше людей, чем полвека назад, считают, что нечего делать в космосе, в обсерватории, в музее пока есть тираны, бедные и гендерное неравенство. А у других естественный иммунитет надежней этой вашей вакцины, которую придумали те, кто считает себя умнее других.

    Это должно поправиться в вечной конкуренции Марфы и Марии, внутренней и общественной. Тут Господь, похоже, блюдет баланс и распределяет поровну – и если в каком месте мира убудет, прибавится в другом. Но есть тот, кто не способен порадоваться человеческому успеху, Марфиному или Марииному, если это успех чужого. Такой выбирает между вертикалью и горизонталью не по душевной склонности или убеждению, а от противного – смотря по тому, как на этих осях расположился враг. Если горизонтально, то надо про высокое, а если вертикально – то про земное. Если слетал плохой свой – то про колхозы без туалета и дороги, где вязнут трактора. Если слетал хороший чужой – то молодцы Тесла и Маск, а с ними цветущие на Марсе инфити и куриозити.

    Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

    Марсоход Perseverance вылетел к цели, когда счет умерших от эпидемии в Америке уже шел на сотни тысяч, и достиг цели, когда с вакциной все еще царил хаос, начался суд над полицейским, под коленом которого умер Флойд, на южной границе штатов в лагерях вповалку спали латиноамериканские подростки, толпами переходящие границу нелегально, да и сами трущобы, где промышлял Флойд, никуда не делись, и конца им не видно. Можно заметить только это, а можно космос. Но хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое, и возможность космоса, и возможность водопровода, и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь.

    Источник: блог Александра Баунова


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