Космос не исключает водопровода

Ко дню полета Гагарина. В истории есть две линии – вертикальная и горизонтальная. Они соперничают и контролируют друг друга. Носители вертикального мышления хотят построить собор и расписать от пола до потолка капеллу, а еще снарядить экспедицию на тот берег океана, и вон по той реке до самого устья. Зачем? Да ни за чем. Тянет. Носители горизонтального мышления поправляют: какой собор, какой океан, в писаниях нет про фрески в капелле, там есть про чтить отца и мать, накормить голодного, посетить узника. Какой космос, вы видели соседний с этим космосом колхоз? Нечего делать на вершине, пока есть бессудные узники.

Без носителей вертикального мышления ни один собор не был бы построен и ни один континент открыт. Не было бы, скорее всего, и тех книг, которые, призывая любить ближнего, распространяют это понятие на всех людей. Каждый жил бы в своем селе, неохотно делился бы добычей с родом-племенем, а соседнее село считал чужим, заграничным. Полет Гагарина – прямое следствие освоения Сибири, высадка Армстронга на Луну – экспансии американцев на Дикий Запад. Без носителей горизонтального мышления не был бы накормлен ни один голодный сосед, не была бы выметена улица, не было бы цветов на окнах, вместо парков дымили бы заводы. Без первых не было бы предпринимателей, без вторых не было бы профсоюзов.

Есть и другой парадокс. Голодный сосед и даже бессудный узник способны обрадоваться собору и полету. Который вроде бы их не касается, который вроде бы за их счет, а всё равно может сделать их счастливее. Ведь и у голодного и осужденного в душе своя вертикаль: зачем ему в ней отказывать, распластывая бессмертную душу по приусадебному участку. А у поэта, архитектора, космонавта – своя горизонталь, и он тоже способен искренне и возвышенно обрадоваться теплому сортиру в деревне. Не только мир состоит из Марф и Марий. В душе каждого человека свои Марфа с Марией ведут вечный спор.

Сейчас, похоже, начинается эра господства Марфы. Гении-индивидуалисты на подозрении, в моде отсутствие иерархий, если пишешь, считаешь, даже разговариваешь лучше других, ты не возвышаешь человечество, а унижаешь ближнего – просто своим правильным ударением унижаешь. Оркестром лучше будет руководить не дирижер, а профсоюз. Генеральный конструктор – глобальный харассер, проецирующий свое фаллическое превосходство на вселенную. Гораздо больше людей, чем полвека назад, считают, что нечего делать в космосе, в обсерватории, в музее пока есть тираны, бедные и гендерное неравенство. А у других естественный иммунитет надежней этой вашей вакцины, которую придумали те, кто считает себя умнее других.

Это должно поправиться в вечной конкуренции Марфы и Марии, внутренней и общественной. Тут Господь, похоже, блюдет баланс и распределяет поровну – и если в каком месте мира убудет, прибавится в другом. Но есть тот, кто не способен порадоваться человеческому успеху, Марфиному или Марииному, если это успех чужого. Такой выбирает между вертикалью и горизонталью не по душевной склонности или убеждению, а от противного – смотря по тому, как на этих осях расположился враг. Если горизонтально, то надо про высокое, а если вертикально – то про земное. Если слетал плохой свой – то про колхозы без туалета и дороги, где вязнут трактора. Если слетал хороший чужой – то молодцы Тесла и Маск, а с ними цветущие на Марсе инфити и куриозити.

Марсоход Perseverance вылетел к цели, когда счет умерших от эпидемии в Америке уже шел на сотни тысяч, и достиг цели, когда с вакциной все еще царил хаос, начался суд над полицейским, под коленом которого умер Флойд, на южной границе штатов в лагерях вповалку спали латиноамериканские подростки, толпами переходящие границу нелегально, да и сами трущобы, где промышлял Флойд, никуда не делись, и конца им не видно. Можно заметить только это, а можно космос. Но хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое, и возможность космоса, и возможность водопровода, и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь.

Источник: блог Александра Баунова