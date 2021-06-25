Ваш естественный иммунитет не может защитить даже от кариеса

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НОВОСТЬ ЧАСА

Мишустин утвердил временные экспортные пошлины на металлы

25 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:01  |  vz.ru
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Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Европа впервые вводит экономические санкции против Белоруссии Karolis Kavolelis/Reuters
Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии. Основной удар европейцы пытаются нанести по поступлениям валюты в республику от экспорта двух главных товаров – калийных удобрений и нефтепродуктов. Речь может идти о потере Белоруссией 1,2 млрд долларов. Однако у Минска есть множество вариантов для обхода санкций. Правда, большинство из них требует участия России.  Подробности...
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Пандемия вмешалась в ход выборов в Госдуму

Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок Юрий Смитюк/ТАСС
Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, что явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования. Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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России придется развязывать «афганский узел»

Американцы в точности повторяют ошибки СССР в Афганистане Будан В., Нетелев Р./ТАСС
Ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем – талибы уже захватили ряд ключевых районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. В том, что нынешнее правительство в Кабуле не продержится долго после вывода войск США из страны, сомнений ни у кого нет. Какую опасность несет переход власти к талибам для окружающих Афганистан стран и что им делать в этой ситуации? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Ваш естественный иммунитет не может защитить даже от кариеса

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству. Подробности...

Что ждет Донбасс после встречи Путина и Байдена

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать. Подробности...

Задача власти в том, чтобы вы выжили

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Единственная возможность власти преодолеть форс-мажор и даже использовать его во благо – это вакцинировать население собственной хорошей вакциной. Но нет же, мы будем говорить «не верим властям»! Чему не верите-то? Подробности...
Обсуждение: 74 комментария
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Лукашенко разоряют

Правила войны с Россией для украинца

Кого в России чаще обманывают

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
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Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
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Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
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  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустин утвердил временные экспортные пошлины на металлы
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    Александр Баунов

    Ваш естественный иммунитет не может защитить даже от кариеса

    Александр Баунов
    главный редактор Carnegie.ru
    		25 июня 2021, 17:50

    Любителям естественного иммунитета хочу напомнить о чем-нибудь вроде детской смертности сто лет назад, когда небо было выше, пашня с естественной урожайностью в сам-два – сам-три колосистее, продукты натуральней, а детская, например, смертность – выше. А средняя продолжительность жизни почему-то ниже.

    Сто лет назад в России умирали триста детей на тысячу родившихся, или 30%, каждый третий. Сейчас четыре–пять на тысячу родившихся. Это хуже, чем сейчас в странах Африки с худшими показателями, вроде Чада, ЦАР или Нигерии, где в прошлом году было 100–120 смертей на тысячу новорожденных. Так было, пока ученые-колдуны, которым место на общественном костре, не стали пичкать нас разной химией.

    Ваш естественный иммунитет не может защитить даже от жалкого кариеса, потому что с точки зрения природы и естественного популяционного отбора после тридцати вы не интересны для популяции и не должны размножаться и претендовать на еду более молодых и здоровых особей стада. Поэтому ваши зубы должны естественно выпасть, а вы – естественно окочуриться от голода, или глотать то, чем с вами поделилась благодарная молодежь, предварительно разжевав.

    Наш естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству.

    Но вы идете к стоматологу, где вам в десну вкалывают неизвестную химию, от которой десна и кость противоестественно не болит под ножом и дрелью, хотя от этой химии в принципе зафиксированы побочные эффекты в виде внезапной смерти, вероятность которой, впрочем, пренебрегаемо мала. И вы лечите свой естественный кариес, чтобы противоестественно поедать модифицированные яблоки, потому что естественное яблоко – мелкая несъедобная кислятина, как примерно любой естественный овощ-фрукт.

    Источник: Блог Александра Баунова

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