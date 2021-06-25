Ваш естественный иммунитет не может защитить даже от кариеса

Любителям естественного иммунитета хочу напомнить о чем-нибудь вроде детской смертности сто лет назад, когда небо было выше, пашня с естественной урожайностью в сам-два – сам-три колосистее, продукты натуральней, а детская, например, смертность – выше. А средняя продолжительность жизни почему-то ниже.

Сто лет назад в России умирали триста детей на тысячу родившихся, или 30%, каждый третий. Сейчас четыре–пять на тысячу родившихся. Это хуже, чем сейчас в странах Африки с худшими показателями, вроде Чада, ЦАР или Нигерии, где в прошлом году было 100–120 смертей на тысячу новорожденных. Так было, пока ученые-колдуны, которым место на общественном костре, не стали пичкать нас разной химией.

Ваш естественный иммунитет не может защитить даже от жалкого кариеса, потому что с точки зрения природы и естественного популяционного отбора после тридцати вы не интересны для популяции и не должны размножаться и претендовать на еду более молодых и здоровых особей стада. Поэтому ваши зубы должны естественно выпасть, а вы – естественно окочуриться от голода, или глотать то, чем с вами поделилась благодарная молодежь, предварительно разжевав.

Наш естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству.

Но вы идете к стоматологу, где вам в десну вкалывают неизвестную химию, от которой десна и кость противоестественно не болит под ножом и дрелью, хотя от этой химии в принципе зафиксированы побочные эффекты в виде внезапной смерти, вероятность которой, впрочем, пренебрегаемо мала. И вы лечите свой естественный кариес, чтобы противоестественно поедать модифицированные яблоки, потому что естественное яблоко – мелкая несъедобная кислятина, как примерно любой естественный овощ-фрукт.

Источник: Блог Александра Баунова

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