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    Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    8 июня 2024, 12:20 Мнение

    Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    Алексей Зензинов Алексей Зензинов

    сценарист, драматург

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    Не война, так революция. Не революция, так вооружённый конфликт. Мир вот-вот заполыхает. Пламя уже охватило Украину, Ближний Восток, пламя подбирается к Центральной Азии. Очаги огня всё ближе к нашим границам.

    Что предпримет Россия?

    Нужна международная система противопожарной (контрреволюционной) безопасности. И тут России может принадлежать одна из главных ролей.

    Во-первых, у нас есть успешный опыт тушения опасных очагов по просьбе легитимных властей – с 2015 года в Сирии и в Казахстане в 2022 году. Интенсивность возгорания была разной, соответственно, применялись разные силы, что доказывает способность России правильно реагировать на угрозы.

    Во-вторых, наша страна не раз выступала гарантом общеевропейского порядка. В 1815 году на Венском конгрессе подвели итоги разрушительных наполеоновских войн. Был подписан Заключительный акт, закрепляющий границы, а чуть позже создан Священный союз, который заключили русский царь, австрийский император и прусский король. В ту пору их объединяла общность интересов и готовность оказывать друг другу поддержку. По мнению французских историков Лависса и Рамбо, «Священный союз давал осязательные результаты лишь в качестве общества взаимного страхования от революций». Не так уж и мало для Европы, где в 19 веке троны шатались весьма чувствительно.

    В наши дни многие страны хотели бы получить такую страховку от революции. Особенно заинтересованы в ней те правительства, которые не хотят подпевать русофобским ораториям. Скажем, Венгрия, будучи членом НАТО, не имеет гарантии, что в случае массовых беспорядков власти республики получат помощь от других участников альянса. Скорее, наоборот: под разговоры об уважении демократических ценностей Запад даст карт-бланш оппозиции самых радикальных направлений.

    Не стоит успокаивать себя, называя происходящее беспорядками, с которыми власть справится, при необходимости применив силу. А вдруг справится, но не везде, где происходят погромы и несанкционированные сборища? Волнения в Петрограде в марте 1917 года можно было подавить за одни сутки, но у тех, кто должен был отдать приказ, не нашлось воли и решимости. В итоге беспорядки переросли в революцию, которая окончилась национальной катастрофой – Гражданской войной.

    «Мы раздуваем пожар мировой», – пели красноармейцы 100 лет назад. Не важно, как они относились к идее самоподжога ради будущего счастья всех народов Земли. Даже если личный опыт подсказывал: упустишь огонь – не потушишь, приходилось следовать внутрипартийной и армейской дисциплине.

    К счастью, мировая революция как массовый суицид была отвергнута Сталиным, а её идеолог Троцкий, поездив по разным странам, поддержки у европейских коммунистов не нашёл.

    После Второй Мировой, не участвуя напрямую в вооружённой борьбе, Советский Союз поддерживал революционные национально-освободительные движения по всему миру. Москва посылала либо инструкторов и военную технику, как это было в Анголе, либо воинский контингент, как в случае с Афганистаном. Одержавшие победу просоветски настроенные лидеры рассчитывали оставаться у власти столь же долго, как их антагонисты, проамериканские диктаторы.

    В 1985 году новым советским руководителем стал Михаил Горбачёв – и вместо последовательно отстаивающей интересы государства внешней политики начался аттракцион благодушия, доходящего до идиотизма. Недавних друзей и союзников списали со счетов, а их место заняли – в полном соответствии с законом единства и борьбы противоположностей – вчерашние злейшие противники.

    Прошло совсем немного времени – и неожиданным образом США и их союзники по НАТО оказались во главе мирового революционного движения, запущенного на деньги мультимиллиардера Сороса.

    Прежде революции получали названия по классовому или социальному признаку – буржуазная, пролетарская, социалистическая. В наши дни акцент смещён в сторону ботаники: революция роз, тюльпановая, пальмовая революция. Вот оно, прямое последствие инфантилизации массового сознания. Раньше такие карточки с рисунками цветочков и деревьев наклеивали на ящички для одежды в детских садах. Сейчас это средство самоидентификации целых социальных групп. Не случайно главной движущей силой «цветных» революций стали не пролетарии и не фермеры, а студенческая и школьная молодежь.

    Мы смеёмся над методичками, рассчитанными словно на второгодников, где подробно расписано, как надо действовать в первый день уличных беспорядков и какие речёвки кричать в день второй. Но ведь только так, последовательно и продуманно, современные революционеры могут выжечь дотла тот участок земли, где пока ещё остаются питающие нацию корни традиционной культуры.

    Прямая угроза – такой же прямой ответ. Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будет пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники. Новый Священный союз без колебаний воспользуется правом вмешательства – тем самым, которым обладали когда-то европейские монархии, действительно суверенные, в отличие от нынешней американствующей Европы.

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