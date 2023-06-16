Эльфы и орки в Москве 1953-го

Взгляд
16 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
Разделы

Россию ждет новая волна приватизации

Россия готовится к выгодной приватизации Кавашкин Борис/ТАСС
Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка? Подробности...
Перейти в раздел…

Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Из-за манеры носить костюмы-тройки времен гражданской войны Уэст напоминает чернокожего Карла Маркса Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.  Подробности...
Перейти в раздел…

Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов» imago-images.de/Global Look Press
Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.  Подробности...
Перейти в раздел…

Косово вышло из-под контроля Запада

Премьер Косово Альбин Курти обязан Западу всем, но превращается в его врага REUTERS/Florion Goga
В ЕС объявили о введении санкций против квазигосударства Косово и его руководства, которое совершенно отбилось от рук и уверенно ведет регион к очередной войне. Новый кризис потенциально опаснее, чем многие предыдущие, поэтому Запад фактически занял немыслимую для него сторону – сторону сербов. Скорее всего, слишком поздно.  Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков для своих, для них с ними в фильме «За нас с вами» разбросано множество. «Мы терпеливы, как никто на свете. Можем вынести то, что другим и не снилось. Не выносим мы только три вещи: чужой ум, красоту и талант». Про нас сказано. Подробности...

Запад ждет судьба Австралии

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Немцев уже трясет от требований украинцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украинский дипломат Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

Перейти в раздел…

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
Подробности...

Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Киеве прогремела серия взрывов
    Российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе Военкор Поддубный рассказал о ситуации в Марьинке Учившийся в США летчик ВСУ погиб в одном из первых боев на Украине Актриса из сериала «Беспринципные» задержана в Москве
    ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР Полковник США объяснил двумя словами причины провала контрнаступления ВСУ На Украине прокомментировали сообщения о ранении главы ГУР Буданова Украинские беженцы пожаловались на изучение русского языка в британских школах
    Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники Французские СМИ: ВСУ потеряли 15 танков из-за непрофессионализма танкистов Польша отказалась выпускать охрану президента ЮАР из самолета в Варшаве Певицу Монеточку наказали за отсутствие маркировки иноагента

    Главная тема


    От новой приватизации требуют «не разбазаривать государственное добро за бесценок»

    запорожская АЭС


    Рогов: МАГАТЭ играет в разведчиков для ВСУ

    западное вооружение


    Столтенберг отверг причастность НАТО к атакам ДРГ на Белгородскую область

    голливудский актер


    Шварценеггер захотел баллотироваться в президенты США

    Видео

    кандидат в президенты


    Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

    Значительные потери


    Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

    курсы валют


    Почему рублю требуется помощь

    расширение организации


    Как Египет усилит БРИКС

    ненормальная дипломатия


    Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

    немилосердное отношение


    Максим Соколов: Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

    личная автономия


    Сергей Худиев: Зачем помогать бедным, если их можно убить

    реваншизм-фашизм


    Владимир Можегов: Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками
    Алексей Зензинов

    Эльфы и орки в Москве 1953-го

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    16 июня 2023, 11:54

    Давным-давно, лет семьдесят назад, огромной страной правил жестокий тиран, маг и колдун Саурон. Как у всякого злого волшебника, у него было много имен: его звали «великий вождь и учитель», его звали «Хозяин», его звали «Отец», его звали «корифей всех наук». Но чаще всего к нему обращались: «товарищ Сталин». Так мог бы начаться новый фильм Андрея Смирнова «За нас с вами». Этот фильм называют «драмой», называют «исторической панорамой», «политическим кино» и «посланием к соотечественникам».

    На самом же деле это образец эрзац-мифа, созданного несколькими поколениями интеллигенции времен Российской империи, Советского Союза и постсоветской России. Миф этот подпитывается генетическими страхами и фантомными болями, амбициозной горячкой и добросовестным шулерством. Если раньше СССР представляли как «Скотный двор» Оруэлла, то сегодняшняя Россия – это Мордор из эпического фэнтези-романа Толкина. Кстати, оба автора – подданные британской короны. На что делался расчет? На узнавание и отвращение. Для всякого мифа эмоция сильнее логики.

    Эстетическая цель создателей эрзац-мифа в кинематографе – обнаружить и явить «цивилизованному миру» триумф чудовищного в нашей стране. Запрос на подобную продукцию то меньше, то больше, но есть всегда. Из наиболее памятного – фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», снятый в 2014 году. Притча на фундаменте физиологического очерка, свидетельство о мире, где Бога нет, не было и быть не могло, есть только оскотиненное существование твари без Творца. Вот она, Россия. Одни возмутились, другие восприняли как очевидное.

    С тех пор и страна, и народ сильно изменились – и это беспокоит либеральную нашу интеллигенцию. Пора указать «ватникам» их настоящее место, реанимировав заодно эрзац-миф о сталинизме. И тут, как нельзя кстати, выходит новая картина действительно талантливого режиссера, в отличие от прикормленной грантами шушеры, клепавшей на государственные деньги русофобский самопал. Многие блогеры, писавшие про фильм «За нас с вами», вспомнили живописные полотна Александра Лактионова, художника-гиперреалиста, который поэтизировал советский быт. Внимание к деталям, проработанность фактуры – да, здесь и правда можно говорить о традициях старых мастеров. Только сейчас мастера (режиссер Андрей Смирнов и оператор Сергей Медведев) пишут не согретые душевным светом бытовые сцены, а картины преисподней.

    Как точно заметила кинокритик Елена Стишова: «Здесь дьявол смрадно дышит из каждого угла…» Русская нищая хтонь поглотила личное и общее, коммуналки и аудитории, улицы и дворы, реальное и мнимое. Место действия – сталинская Москва начала пятидесятых, город, который преображался, преодолев тяжкую инерцию войны, когда эпоха мобилизации требовала отдать всё лучшее фронту.  Послевоенная Москва – столица победителей, украсившая себя венцами высоток. У Смирнова этой Москвы не увидишь – не найдешь.  Плохо расчищенные от снега тротуары (дворников-таджиков еще не завезли, а русские, как известно, работать не умеют), мрачные задние дворы, обшарпанные стены. Исключение – пафосная станция метро «Площадь революции», но тут логика очевидна: преисподняя стремится себя украсить доступным ей способом.

    Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    И очереди, очереди, очереди… В них стоят опухшие, озлобленные, помятые существа – граждане Мордора. Их терзает страх и возбуждает злоба, они находятся в постоянном отупении и не верят никому, кроме «Мордорской правды». Но что самое ужасное – светлые эльфы и смрадные орки вынуждены жить вместе, в одной пещере, называемой «коммуналкой». И это еще одно злодеяние Саурона, ненавидящего эльфийских интеллектуалов за независимость мысли и свободолюбие.

    Эльфы пытаются смириться с отвратительным соседством. У них пока еще нет особняков на Рублевке и пентхаусов, нобелевских премий и разнообразных грантов, выставочных залов и театров, но будут, обязательно будут, ход истории неумолим. Тупая и послушная Саурону масса орков, конечно, начнет сопротивляться и ссать против ветра перемен, только они обречены, точно так же, как их проклятый вождь. Эльфы излагают свои мысли на коммунальной кухне, где как будто стоит микрофон еще незаблокированного радио «Эхо Москвы».

    Помимо семейства эльфов в коммуналке живет под именем доктора Дорфмана отставной прогрессор дон Румата (Леонид Ярмольник). Вероятно, ему не простили «Арканарской резни» (подробности у Алексея Германа в фильме «Трудно быть богом») и вместо прекрасного гуманного будущего в наказание забросили в темное тоталитарное прошлое. Дорфман-Румата тоже ничего не боится, хотя и признаётся, что каждую ночь ждет, когда за ним придут. Видимо, хочет проверить, не был ли его антагонист дон Рэба реинкарнацией Берии.


    Таких вот закладочек-маячков для своих, для них с ними в фильме «За нас с вами» разбросано множество. Глава эльфийского семейства, философ, профессор Павел Казимирович Петкевич (Андрей Смоляков) – потомок сосланных в Сибирь поляков (к проклятиям Саурону-Сталину добавляются обличения царизма). Зрители постарше уловят намек на портретное сходство с русским философом Алексеем Лосевым, исследователем античности, авторе работ о диалектике мифа. Сходство исключительно поверхностное – Лосев никогда не произнес бы такого признания от имени русского народа: «Мы терпеливы, как никто на свете. Можем вынести то, что другим и не снилось. Не выносим мы только три вещи: чужой ум, красоту и талант».

    Самому тупому орку понятно: ничем из вышеперечисленного его народ не обладает, а хоть бы и обладал, распорядится не сможет. Светлые эльфы при всем показном либерализме чужих в свой круг не впускают: зятя профессора, метростроевца Бориса (Александр Устюгов) изгоняют из семьи, безосновательно обвинив в стукачестве. Появляется и замена мужу – молодой назгул, капитан госбезопасности Иван (Александр Кузнецов). Дочь профессора Дина (Юлия Снегирь) видит шанс Ивана переформатировать, так что в нужный момент – лет через тридцать–сорок – он сменит идеологию так же легко, как когда-то стал рабом Темного властелина. Переспав с гебистом-назгулом, Дина вдруг делает открытие: «Выжить в этой ужасной стране помогает только любовь».

    Почему-то не оставляет сомнений, что ради фразы про «эту страну» весь фильм и был снят. Любовь здесь и не ночевала, сколько бы эльфы-интеллигенты не рассуждали о гуманизме, правде и толерантности. Главная их надежда – не на любовь, а на смерть Саурона. Довольно шаткий мостик в будущее. Впрочем, как известно из истории, наши эльфы однажды этим шансом воспользовались. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •