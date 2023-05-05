Покушения на Кремль добром не кончаются

Не берусь предполагать, сколько человек, узнавших о попытке нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников, сказали короткое русское слово. То самое, что выражает отношение к происходящему лучше долгих и, в сущности, бессмысленных речей. Сбросив первые эмоции, задумаемся: а случались ли подобные происшествия в прошлом? И если да, чем они сопровождались и какие последствия имели?

Удивительно, но почти никто не вспомнил Матиаса Руста, гражданина ФРГ, который 28 мая 1987 года на легкомоторном спортивном самолете «Сессна» приземлился в самом центре Москвы, рядом с Кремлем.

Вот как описывает происходившее газета «Неделя»: «Руст на самом деле пытался приземлиться на Красной площади. Летал в считанных метрах от брусчатки, когда к Мавзолею собрались перед сменой караула сотни людей. Проскальзывал между храмом Василия Блаженного и Спасской башней, между зданиями Музея Ленина и Исторического музея. В конце концов Руст сел на Москворецкий мост, подрулил по Васильевскому спуску к Покровскому собору, вылез там из самолета, дал несколько автографов и был задержан работниками КГБ».

Девятнадцатилетний Матиас Руст, член Гамбургского аэроклуба, с невероятной легкостью преодолел все рубежи советской системы ПВО. Его самолет зафиксировали, отслеживали, пытались выйти с ним на связь и даже направляли к нему на разведку два перехватчика, но команды сбить нарушителя не последовало. Недалеко от Старой Руссы «Сессна» исчезла с радаров. Возле Торжка тихоходный самолет был замечен и системой ПВО признан «своим». Около 19:00 немецкий «воздушный гусар» появился в небе над Москвой. Неопытный летчик – Руст налетал всего то ли пятьдесят, то ли сто часов – совершил невозможное. Пересек советско-финскую границу и беспрепятственно долетел до Москвы. Для советского руководства было особенно оскорбительно, что свой демонстративно-дерзкий полет Руст совершил в День пограничника.

Как спел позднее Градский, «и вписался Руст искусно в ложе площади прокрустово». Искусность, с которой была проделана вся эта авантюра, вызывает вопросы, на которые нет ответа даже спустя тридцать с лишним лет. Совершал ли Руст дополнительную посадку на территории СССР? Утром 28 мая, когда он вылетел из Хельсинки, на нем были джинсы и зеленая гимнастерка, а в момент приземления в Москве на нем уже красный комбинезон. В воздухе Руст переодеться не мог, но стал бы он приземляться только для того, чтобы сменить гардероб? Возможно, у пилота была назначена встреча в условном месте и в назначенное время. С кем?

Почему в момент посадки «Сессны» рядом с Кремлем и на Красной площади оказались десятки фотографов и видеооператор с камерой? Кто их предупредил о предстоящем событии? В немецких аэроклубах на подготовку пилотов к полетам на бреющей высоте отводилось минимальное время. Руст значительную часть пути до Москвы проделал именно в таком режиме. Кто учил его так летать?

А вот и главный вопрос. Случайность ли, что именно в тот день, когда Руст продемонстрировал миру очевидную слабость советского колосса, в Берлине проходило совещание Политического консультативного комитета государств – участников Варшавского договора? Какое будущее открылось генералам и маршалам стран социалистического блока, когда они узнали, что какой-то немецкий паренек облапошил советскую систему ПВО? Знакомясь с историей Руста, не можешь отделаться от впечатления, что это какой-то голливудский сценарий, где за героями первого плана, простыми, доверчивыми парнями, стоят почти неразличимые фигуры кукловодов.

Кто же выиграл от того, что Матиасу Русту позволили совершить, как он говорил, «полет мира»? «Лучший немец 1990 года» Михаил Горбачёв. Громкая, словно оплеуха, акция дала повод отправить в отставку тогдашнего министра обороны СССР, Маршала Советского Союза Сергея Соколова. Уволил Горбачёв и боевого летчика-аса, главнокомандующего войсками противовоздушной обороны, главного маршала авиации Александра Кожедуба. А далее начались такого масштаба кадровые перестановки, что стали вспоминать о хрущевской и сталинской чистках в армии. Горбачёву нужно было ослабить позиции военных, несогласных с его постоянными уступками Западу, преподносимыми генсеком как «новое мышление». В декабре 1987 года он подписал с Рейганом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начал сдавать Америке одну позицию за другой.

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Руст в этой большой игре стал пешкой, которая метит в дамки, «съела» несколько шашек противника, а потом и сама сошла с доски. На суде прокурор просил дать Русту восемь лет, суд назначил четыре года, Руст отсидел четырнадцать месяцев в «Лефортово» и был освобожден по амнистии. Вернулся домой. Жизнь пошла наперекосяк. Трижды был судим: за то, что ударил ножом коллегу, отвергнувшую его притязания, за кражу и за мошенничество. Судьба не сбитого «сбитого летчика». Не назовешь счастливой и судьбу человека, который использовал инцидент с Рустом для своих интриг – Михаила Горбачёва.

Для чего сегодня выносить на свет Божий эти дела минувших дней? Чтобы еще раз напомнить: Кремль, Красная площадь – места сакральные. Покушения на них – прямые или косвенные – добром не кончаются. Ни для тех, кто планировал и осуществлял провокации. Ни для желающих унизить Россию. Напрасные надежды.