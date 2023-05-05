Покушения на Кремль добром не кончаются

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5 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Неожиданно слабая нефть оставила рубль в покое

Нефть перестала слушаться нефтяников Егор Алеев/ТАСС
Мировая нефть начала быстро дешеветь и стоит уже ниже 74 долларов за баррель. Это выглядит странно, потому что участники ОПЕК+ вместе с Россией уже начали сокращать добычу. Это должно было привести к удорожанию черного золота, а не к обратному эффекту. Это стало хорошей новостью для рубля, который не собирается следовать за падающей нефтью. Почему все идет не по плану нефтяников? Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Ямайка решила сбежать от нового короля Британии

Карл III настолько непопулярен, что его коронация оживила республиканские силы по всему Британскому Содружеству Jens Buttner/dpa/Global Look Press
Подготовку к коронации Карла III омрачил маленький остров Ямайка, пообещав устроить референдум о выходе из-под власти монархии. В странах Британского Содружества сейчас в целом наблюдается рост республиканских настроений. Подогревает их движение Black lives matter, которое перекинулось из США на другие бывшие английские колонии. Но Ямайка потребовала еще и выплаты репараций за времена работорговли. Каковы ее шансы получить от Лондона миллиардные суммы? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Ковид умер, но дело его живет в Бразилии

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил. Подробности...

Покушения на Кремль добром не кончаются

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Удивительно, но почти никто не вспомнил Матиаса Руста, гражданина ФРГ, который 28 мая 1987 года на легкомоторном спортивном самолете «Сессна» приземлился в самом центре Москвы, рядом с Кремлем. Подробности...

Откроет ли Грузия «второй фронт» против России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Против грузинского правительства работает вся инфраструктура западного влияния, созданная в этой стране за прошедшие десятилетия. Действие этого фактора мы наблюдали совсем недавно. Подробности...
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У Зеленского придумали идеологию для России

Удары беспилотников по Кремлю: главное

Обсуждение: 8 комментариев

Если не Байден, то Кеннеди

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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    5 мая 2023, 08:46

    Не берусь предполагать, сколько человек, узнавших о попытке нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников, сказали короткое русское слово. То самое, что выражает отношение к происходящему лучше долгих и, в сущности, бессмысленных речей. Сбросив первые эмоции, задумаемся: а случались ли подобные происшествия в прошлом? И если да, чем они сопровождались и какие последствия имели?

    Удивительно, но почти никто не вспомнил Матиаса Руста, гражданина ФРГ, который 28 мая 1987 года на легкомоторном спортивном самолете «Сессна» приземлился в самом центре Москвы, рядом с Кремлем.

    Вот как описывает происходившее газета «Неделя»: «Руст на самом деле пытался приземлиться на Красной площади. Летал в считанных метрах от брусчатки, когда к Мавзолею собрались перед сменой караула сотни людей. Проскальзывал между храмом Василия Блаженного и Спасской башней, между зданиями Музея Ленина и Исторического музея. В конце концов Руст сел на Москворецкий мост, подрулил по Васильевскому спуску к Покровскому собору, вылез там из самолета, дал несколько автографов и был задержан работниками КГБ».

    Девятнадцатилетний Матиас Руст, член Гамбургского аэроклуба, с невероятной легкостью преодолел все рубежи советской системы ПВО. Его самолет зафиксировали, отслеживали, пытались выйти с ним на связь и даже направляли к нему на разведку два перехватчика, но команды сбить нарушителя не последовало. Недалеко от Старой Руссы «Сессна» исчезла с радаров. Возле Торжка тихоходный самолет был замечен и системой ПВО признан «своим». Около 19:00 немецкий «воздушный гусар» появился в небе над Москвой. Неопытный летчик – Руст налетал всего то ли пятьдесят, то ли сто часов – совершил невозможное. Пересек советско-финскую границу и беспрепятственно долетел до Москвы. Для советского руководства было особенно оскорбительно, что свой демонстративно-дерзкий полет Руст совершил в День пограничника.

    Как спел позднее Градский, «и вписался Руст искусно в ложе площади прокрустово». Искусность, с которой была проделана вся эта авантюра, вызывает вопросы, на которые нет ответа даже спустя тридцать с лишним лет. Совершал ли Руст дополнительную посадку на территории СССР? Утром 28 мая, когда он вылетел из Хельсинки, на нем были джинсы и зеленая гимнастерка, а в момент приземления в Москве на нем уже красный комбинезон. В воздухе Руст переодеться не мог, но стал бы он приземляться только для того, чтобы сменить гардероб? Возможно, у пилота была назначена встреча в условном месте и в назначенное время. С кем?

    Фото: кадр из видео

    Почему в момент посадки «Сессны» рядом с Кремлем и на Красной площади оказались десятки фотографов и видеооператор с камерой? Кто их предупредил о предстоящем событии? В немецких аэроклубах на подготовку пилотов к полетам на бреющей высоте отводилось минимальное время. Руст значительную часть пути до Москвы проделал именно в таком режиме. Кто учил его так летать?

    А вот и главный вопрос. Случайность ли, что именно в тот день, когда Руст продемонстрировал миру очевидную слабость советского колосса, в Берлине проходило совещание Политического консультативного комитета государств – участников Варшавского договора? Какое будущее открылось генералам и маршалам стран социалистического блока, когда они узнали, что какой-то немецкий паренек облапошил советскую систему ПВО? Знакомясь с историей Руста, не можешь отделаться от впечатления, что это какой-то голливудский сценарий, где за героями первого плана, простыми, доверчивыми парнями, стоят почти неразличимые фигуры кукловодов.

    Кто же выиграл от того, что Матиасу Русту позволили совершить, как он говорил, «полет мира»? «Лучший немец 1990 года» Михаил Горбачёв. Громкая, словно оплеуха, акция дала повод отправить в отставку тогдашнего министра обороны СССР, Маршала Советского Союза Сергея Соколова. Уволил Горбачёв и боевого летчика-аса, главнокомандующего войсками противовоздушной обороны, главного маршала авиации Александра Кожедуба. А далее начались такого масштаба кадровые перестановки, что стали вспоминать о хрущевской и сталинской чистках в армии. Горбачёву нужно было ослабить позиции военных, несогласных с его постоянными уступками Западу, преподносимыми генсеком как «новое мышление». В декабре 1987 года он подписал с Рейганом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начал сдавать Америке одну позицию за другой.

    Руст в этой большой игре стал пешкой, которая метит в дамки, «съела» несколько шашек противника, а потом и сама сошла с доски. На суде прокурор просил дать Русту восемь лет, суд назначил четыре года, Руст отсидел четырнадцать месяцев в «Лефортово» и был освобожден по амнистии. Вернулся домой. Жизнь пошла наперекосяк. Трижды был судим: за то, что ударил ножом коллегу, отвергнувшую его притязания, за кражу и за мошенничество. Судьба не сбитого «сбитого летчика». Не назовешь счастливой и судьбу человека, который использовал инцидент с Рустом для своих интриг – Михаила Горбачёва.

    Для чего сегодня выносить на свет Божий эти дела минувших дней? Чтобы еще раз напомнить: Кремль, Красная площадь – места сакральные. Покушения на них – прямые или косвенные – добром не кончаются. Ни для тех, кто планировал и осуществлял провокации. Ни для желающих унизить Россию. Напрасные надежды. 

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