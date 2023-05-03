Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Взгляд
3 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Как Россия пересядет на электромобили

Автобусы на электрической тяге стали одной из главных примет улиц Москвы
Уже через десять с небольшим лет каждый четвертый автомобиль в России будет электрическим. По крайней мере, так ожидают в Минэкономразвития РФ. До последнего времени электрический транспорт не пользовался в нашей стране большой популярностью, однако с принятием серии госпрограмм на наших глазах создается, по сути, целая новая отрасль. Причем целиком отечественная – и приносящая выгоду каждому россиянину. Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Борьба с украинскими диверсиями требует решения трех задач

Диверсии на ж/д в Брянской области связаны с подготовкой ВСУ к контрнаступлению кадр из видео
С начала недели в Брянской области совершены сразу два подрыва железнодорожного полотна. К счастью, оба теракта не привели к жертвам, пути уже восстанавливают. Однако характер взрывов указывает на то, что за происшествиями стоят хорошо подготовленные диверсанты. Как им удалось остаться незамеченными, а главное – какие противодиверсионные меры следует принять России? Подробности...
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«Молдаване в День Победы наденут георгиевскую ленту»

До ареста Марина Таубер успела стать звездой молдавских уличных протестов EPA/DUMITRU DORU/ТАСС
«Это великий праздник, это победа Света над Тьмой. Мы выйдем, несмотря на угрозы, запреты, запугивание. В конце концов, именно это делает нас людьми – чтить память предков, героев», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат молдавского парламента Богдан Цырдя. Депутат обещает надеть на День Победы георгиевскую ленту, хотя власти и запретили ее ношение. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны. Подробности...

Кто заменит в России Зайцева и Юдашкина

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело. Подробности...

Подделки под людей нельзя воспринимать, как людей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей. Подробности...
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Если не Байден, то Кеннеди

Франция затрещала по швам

Африка бросила вызов Гааге

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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    3 мая 2023, 17:45

    Удар БПЛА по Кремлю был вполне предсказуем. Ну или не по Кремлю, а по центру Москвы. Или другого крупного города в России. На Украине именно для этого и укрепляли линейку БПЛА. И не раз и я и многие коллеги писали – будет у ВСУ возможность, они попытаются атаковать. Били по аэродромам. Били по инфраструктуре. Вот, долетели до Красной площади.

    И тут важно отметить несколько моментов.

    Первое. Что-то не слышно сегодня экспертов, которые говорили о том, что угрозы ударов нет, что Киев не рискнет, ибо красные линии и всё такое.

    Второе. Влияет ли эта ситуация на исход войны? Вообще никак. Тактически не влияет, стратегически тем более. Вообще ни на что не влияет, кроме информационной составляющей и психики.

    Третье. Как элемент инфовойны атака БПЛА – это видно даже по ТГ-каналам – вышла на «троечку». Ну, да, неприятно. Особенно для турбопатриотов. Ну да, не та картинка, которую хочется видеть. Ну и что дальше?

    Повторю, разумным людям, а их у нас слава Богу, большинство, и так было ясно, что при первой возможности враг попытается сделать что-то подобное. Или другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.

    Для украинской аудитории – другое дело. Там атака на Кремль зашла на 110%. Там победу празднуют. И ещё три дня будут говорить о том, какие они молодцы, как лихо москалей унизили. Впрочем, информационная реальность на Украине – это вообще особая штука.

    Но повторю то, что уже говорил не раз. На итог всей войны это никак не влияет.

    А психика, а восприятие...

    Ну слушайте, примите факт, что мир не идеален, что мы много сами перед собой лукавили, что мы оказались не во всем молодцы, но мы исправляемся на ходу. Не так быстро, как хочется. Но стараемся.

    Ну а враг коварен, и искушен в пиаре.


    И что дальше? Да ничего. Никакой катастрофы нет. Унизительная, неприятная ситуация есть. Но от этого не умирают.

    Дальше надо воевать. Выводы из своих ошибок делать. Работать надо, новое оружие выпускать. Врага уничтожать. Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой.

    И не надо сокрушаться и считать, что все пропало, в такие дни. А в дни побед, которые будет обязательно, не надо слишком радоваться. Путь к основной победе долгий.

    Поберегите нервы.

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