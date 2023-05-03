Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Удар БПЛА по Кремлю был вполне предсказуем. Ну или не по Кремлю, а по центру Москвы. Или другого крупного города в России. На Украине именно для этого и укрепляли линейку БПЛА. И не раз и я и многие коллеги писали – будет у ВСУ возможность, они попытаются атаковать. Били по аэродромам. Били по инфраструктуре. Вот, долетели до Красной площади.

И тут важно отметить несколько моментов.

Первое. Что-то не слышно сегодня экспертов, которые говорили о том, что угрозы ударов нет, что Киев не рискнет, ибо красные линии и всё такое.

Второе. Влияет ли эта ситуация на исход войны? Вообще никак. Тактически не влияет, стратегически тем более. Вообще ни на что не влияет, кроме информационной составляющей и психики.

Третье. Как элемент инфовойны атака БПЛА – это видно даже по ТГ-каналам – вышла на «троечку». Ну, да, неприятно. Особенно для турбопатриотов. Ну да, не та картинка, которую хочется видеть. Ну и что дальше?

Повторю, разумным людям, а их у нас слава Богу, большинство, и так было ясно, что при первой возможности враг попытается сделать что-то подобное. Или другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.

Для украинской аудитории – другое дело. Там атака на Кремль зашла на 110%. Там победу празднуют. И ещё три дня будут говорить о том, какие они молодцы, как лихо москалей унизили. Впрочем, информационная реальность на Украине – это вообще особая штука.

Но повторю то, что уже говорил не раз. На итог всей войны это никак не влияет.

А психика, а восприятие...

Ну слушайте, примите факт, что мир не идеален, что мы много сами перед собой лукавили, что мы оказались не во всем молодцы, но мы исправляемся на ходу. Не так быстро, как хочется. Но стараемся.

Ну а враг коварен, и искушен в пиаре.

И что дальше? Да ничего. Никакой катастрофы нет. Унизительная, неприятная ситуация есть. Но от этого не умирают.

Дальше надо воевать. Выводы из своих ошибок делать. Работать надо, новое оружие выпускать. Врага уничтожать. Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой.

И не надо сокрушаться и считать, что все пропало, в такие дни. А в дни побед, которые будет обязательно, не надо слишком радоваться. Путь к основной победе долгий.

Поберегите нервы.