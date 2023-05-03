Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Эксперты предложили варианты ответа Москвы на ночную атаку Кремля украинскими беспилотниками

В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?

В среду стало известно о том, что ночью «киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба президента.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», – говорится в заявлении.

При этом саму атаку в Кремле расценили «как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей». Российская сторона также оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Во время инцидента Владимира Путина не было в Кремле, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Парад на Красной площади 9 мая состоится, Путин примет участие в торжествах, добавил Песков.

В офисе Владимира Зеленского стали сразу же опровергать свою причастность к теракту, причем сделано это в том же стиле, что и предыдущие «опровержения» в случае терактов. Как указал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, «это, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 Мая». А советник офиса Михаил Подоляк утверждает, что «Украина не атакует объекты на территории России».

Технические аспекты

«По имеющимся видеокадрам пока невозможно определить характеристики беспилотника, однако понятно, что это был аппарат самолетного типа со взлетной массой свыше 20–30 кг и размахом крыла три-пять метров», – сказал руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

«Пока неизвестно, стартовал ли беспилотник с территории Украины или, например, из Подмосковья. Оба варианта технически реализуемы, но отличаются по конструкции и себестоимости», – отметил он.

Собеседник предположил, что беспилотный самолет до определенного момента был устойчив к радиоэлектронным помехам. Это может быть решено несколькими способами. Например, он мог быть оборудован специальной помехозащищенной навигационной антенной военного назначения, стоимость которой начинается с 10 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

«Менее вероятно, но также возможно, что беспилотник управлялся с расстояния в несколько километров по принципу FPV-дронов. В этом случае навигация и наведение обеспечиваются оператором вручную с помощью видеопотока, получаемого с камер беспилотника», – добавил собеседник.

«Надо понимать, что подобные барражирующие боеприпасы самолетного типа – это новый вид угроз, методы противодействия которым сейчас только вырабатываются. Российские инженеры работают над этим, но потребуется еще несколько месяцев, прежде чем мы научимся им эффективно противодействовать», – полагает Рогозин.

«Судя по опубликованным кадрам, это действительно не мультикоптер, а аппарат самолетного типа. Возможности подобных аппаратов, как мы уже неоднократно видели, вполне позволяют достигать Подмосковья, будучи запущенными с территории Украины, а иногда даже и пролетать дальше Москвы», – добавляет главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

«Вместе с тем нельзя исключать и возможности того, что аппарат мог быть запущен диверсионно-разведывательной группой непосредственно с территории России. Это, к примеру, могло бы быть сделано в пределах Московской области, что значительно повысило бы его шансы достичь центра столицы», – отметил он.

«Судя по видео, полет БПЛА велся на малой высоте для снижения возможности обнаружения и поражения. Также на видео не замечены следы внешнего кинетического воздействия на летательный аппарат», – указал эксперт.

На ваш взгляд Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль? Удары по центрам принятия решений

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Между тем в СМИ и блогосфере началась активная дискуссия на тему того, каким может быть ответ России на подобный теракт. Один из самых распространенных вариантов – симметричный удар по так называемым центрам принятия решений в Киеве, которые расположены на улицах Банковой (офис Зеленского), Грушевского (Рада и кабмин), Владимирской (СБУ), Электриков (ГУР МО Украины), Михайловской (МИД) и Воздухофлотскому проспекту (Минобороны).

Другие, напротив, предлагают нанести удар не столько по центрам принятия, сколько по лицам, их принимающим. При этом все сходятся во мнении, что данный теракт носит прежде всего информационно-психологический и символический характер, соответствующий пиар-традициям как самого Зеленского, так и его коллег по офису президента из «Квартала 95».

«То, что произошло – это террористический акт на государственном уровне, совершенный представителями незаконного режима, который получил власть в результате переворота в 2014 году. Поэтому и отношение к ним – организаторам этой акции – должно быть как к террористам», – заявил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

По его словам, «у России есть вся необходимая правовая база» для ответа на теракт, и принимать какие-то дополнительные решения на законодательном уровне не требуется. «Здесь не нужно лишних эмоций. У властей, включая Верховного главнокомандующего, есть все необходимые полномочия, поэтому произошедшая ситуация еще получит свое разрешение и продолжение», – полагает сенатор. Долгов также считает, что сейчас важно «сплотиться вокруг президента и работать на победу».

«Теракт – лишнее свидетельство того, что мы абсолютно правильно начали специальную военную операцию и продолжаем ее. Потому что угроза нашей безопасности будет существовать ровно до тех пор, пока в Киеве существует этот преступный режим», – говорит Долгов.

В то же время политолог Евгений Минченко считает, что после атаки на Кремль «Владимир Путин имеет полное право отказаться от тех гарантий безопасности Владимира Зеленского, которые ранее он давал в ходе разговора с премьером Израиля Нафтали Беннетом». Собеседник также считает, что Москве сейчас не стоит озвучивать варианты ответа на теракт.

«В противном случае эти варианты может считать наш противник, что сыграет ему на руку. Более того, не вижу острой необходимости каким-то образом менять нормативно-правовую базу в случае, если будет принято решение об уничтожении каких-то конкретных лиц», – подчеркнул политолог.

«Сама по себе атака действительно не требует какого-то особого ответа. Тут не надо ни пафоса, ни гнева.

Наша задача – продолжить и завершить начатое на Украине. Единственное, что сейчас имеет смысл сделать, – повысить меры безопасности. Очевидно, это была атака психологического воздействия – именно так ее и следует расценивать», – добавил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

В свою очередь член СПЧ, военкор «Комсомолки» Александр Коц не увидел смысла в том, чтобы «бить по Банковой или по другому важному кирпичному зданию». «Надо не уголовные дела заводить на тех, кто покушается на нашего президента, на наших журналистов, на тех, кто ежедневно убивает дончан. Их надо уничтожать. Бить не по центрам, а по людям, принимающим решения. Методично, планомерно и безжалостно. Противник на нашей территории этим занимается системно», – отметил Коц в своем Telegram-канале.

Тележурналист Андрей Медведев считает, что «если не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой»: «Примите факт, что мир не идеален, что мы много сами перед собой лукавили, что мы оказались не во всем молодцы, но мы исправляемся на ходу. Не так быстро, как хочется. Но стараемся. Ну а враг коварен и искушен в пиаре».

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«И что дальше? Да ничего. Никакой катастрофы нет. Неприятная ситуация есть. Но от этого не умирают. Дальше надо воевать. Выводы из своих ошибок делать. Работать надо, новое оружие выпускать. Врага уничтожать. Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой. И не надо сокрушаться и считать, что все пропало, в такие дни. А в дни побед, которые будут обязательно, не надо слишком радоваться. Путь к основной победе долгий. Поберегите нервы», – заключил он.

«Чем на это ответить? Во-первых, значимыми успехами на фронте. Во-вторых, интенсивным развитием тех отраслей промышленности, которые составляют основу нашей военной мощи. В-третьих, эффективной дипломатией в работе со странами «мирового большинства», которым цирк с БПЛА над Кремлем мало интересен», – полагает киевский политолог Алексей Нечаев.

«Еще нам не помешает физическая изоляция Западной Украины от стран НАТО – сугубо для решения ключевой военно-логистической задачи СВО, и точечное «воздействие» на лиц в рядах противника, которые принимают хоть сколько-нибудь важные решения. Все остальное, включая удары по правительственному кварталу в Киеве, не кажутся эффективным способом решения проблем. Лучше сосредоточить силы и средства на действительно важных вещах», – резюмировал Нечаев.

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