Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Взгляд
3 мая, среда  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
Разделы

Как Россия пересядет на электромобили

Автобусы на электрической тяге стали одной из главных примет улиц Москвы
Уже через десять с небольшим лет каждый четвертый автомобиль в России будет электрическим. По крайней мере, так ожидают в Минэкономразвития РФ. До последнего времени электрический транспорт не пользовался в нашей стране большой популярностью, однако с принятием серии госпрограмм на наших глазах создается, по сути, целая новая отрасль. Причем целиком отечественная – и приносящая выгоду каждому россиянину. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Борьба с украинскими диверсиями требует решения трех задач

Диверсии на ж/д в Брянской области связаны с подготовкой ВСУ к контрнаступлению кадр из видео
С начала недели в Брянской области совершены сразу два подрыва железнодорожного полотна. К счастью, оба теракта не привели к жертвам, пути уже восстанавливают. Однако характер взрывов указывает на то, что за происшествиями стоят хорошо подготовленные диверсанты. Как им удалось остаться незамеченными, а главное – какие противодиверсионные меры следует принять России? Подробности...
Перейти в раздел…

«Молдаване в День Победы наденут георгиевскую ленту»

До ареста Марина Таубер успела стать звездой молдавских уличных протестов EPA/DUMITRU DORU/ТАСС
«Это великий праздник, это победа Света над Тьмой. Мы выйдем, несмотря на угрозы, запреты, запугивание. В конце концов, именно это делает нас людьми – чтить память предков, героев», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат молдавского парламента Богдан Цырдя. Депутат обещает надеть на День Победы георгиевскую ленту, хотя власти и запретили ее ношение. Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Кто заменит в России Зайцева и Юдашкина

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело. Подробности...

Подделки под людей нельзя воспринимать, как людей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Удары беспилотников по Кремлю: главное

Если не Байден, то Кеннеди

Франция затрещала по швам

Перейти в раздел…

На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
Подробности...

В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
Подробности...

В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

  • Затрудняюсь ответить
Вы когда-нибудь пользовались интернет-сервисами знакомств?
  • Да, и успешно

  • Да, но безуспешно

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Санкт-Петербурге ввели запрет на запуск дронов
    Российская ПВО сбила два ударных беспилотника ВСУ в Крыму Рогов призвал ударить по офисам Зеленского, СБУ и ГУР в Киеве ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на снаряды Украине Бывшая биатлонистка сборной Украины получила российское гражданство
    Песков пообещал своевременно сообщить, где Путин будет работать в четверг Reuters: США не знали об ударе БПЛА по Кремлю Минобороны: Российские штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска Президенту Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО
    Минобороны: США не намерены выводить ядерные заряды из Европы Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей Пригожин заявил о фактическом начале наступления ВСУ Артиста Петросяна выписали из клиники после обследования

    подрыв Крымского моста


    На актера Панина завели дело за оправдание терроризма

    небо столицы


    Власти Москвы запретили полеты беспилотников

    цель визита


    Пугачева прилетела в Москву

    Видео

    тихий океан


    «Райские острова» поставили будущее Франции под вопрос

    удары по Павлограду


    Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

    потребительское поведение


    Экономику начали двигать вперед простые россияне

    безвыходное положение


    Зеленский угодил в ловушку собственных военных амбиций

    компьютерная игра


    Виталий Трофимов-Трофимов: Геймеры показали себя на украинском фронте

    мир моды


    Игорь Мальцев: Кто заменит в России Зайцева и Юдашкина

    роботы и люди


    Сергей Худиев: Подделки под людей нельзя воспринимать, как людей

    пространства русского мира


    Петр Колчин: Для русских естественно быть имперцами

    карикатура


    Байдену осталось рассчитывать только на лекарства

    Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

    Эксперты предложили варианты ответа Москвы на ночную атаку Кремля украинскими беспилотниками
    Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы
    		  
    3 мая 2023, 18:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Олег Исайченко

    В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?

    В среду стало известно о том, что ночью «киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба президента.

    «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», – говорится в заявлении.

    При этом саму атаку в Кремле расценили «как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей». Российская сторона также оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

    Во время инцидента Владимира Путина не было в Кремле, в среду он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Парад на Красной площади 9 мая состоится, Путин примет участие в торжествах, добавил Песков.

    В офисе Владимира Зеленского стали сразу же опровергать свою причастность к теракту, причем сделано это в том же стиле, что и предыдущие «опровержения» в случае терактов. Как указал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, «это, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 Мая». А советник офиса Михаил Подоляк утверждает, что «Украина не атакует объекты на территории России».

    Технические аспекты

    «По имеющимся видеокадрам пока невозможно определить характеристики беспилотника, однако понятно, что это был аппарат самолетного типа со взлетной массой свыше 20–30 кг и размахом крыла три-пять метров», – сказал руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

    «Пока неизвестно, стартовал ли беспилотник с территории Украины или, например, из Подмосковья. Оба варианта технически реализуемы, но отличаются по конструкции и себестоимости», – отметил он.

    Собеседник предположил, что беспилотный самолет до определенного момента был устойчив к радиоэлектронным помехам. Это может быть решено несколькими способами. Например, он мог быть оборудован специальной помехозащищенной навигационной антенной военного назначения, стоимость которой начинается с 10 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

    «Менее вероятно, но также возможно, что беспилотник управлялся с расстояния в несколько километров по принципу FPV-дронов. В этом случае навигация и наведение обеспечиваются оператором вручную с помощью видеопотока, получаемого с камер беспилотника», – добавил собеседник.

    «Надо понимать, что подобные барражирующие боеприпасы самолетного типа – это новый вид угроз, методы противодействия которым сейчас только вырабатываются. Российские инженеры работают над этим, но потребуется еще несколько месяцев, прежде чем мы научимся им эффективно противодействовать», – полагает Рогозин.

    «Судя по опубликованным кадрам, это действительно не мультикоптер, а аппарат самолетного типа. Возможности подобных аппаратов, как мы уже неоднократно видели, вполне позволяют достигать Подмосковья, будучи запущенными с территории Украины, а иногда даже и пролетать дальше Москвы», – добавляет главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

    «Вместе с тем нельзя исключать и возможности того, что аппарат мог быть запущен диверсионно-разведывательной группой непосредственно с территории России. Это, к примеру, могло бы быть сделано в пределах Московской области, что значительно повысило бы его шансы достичь центра столицы», – отметил он.

    «Судя по видео, полет БПЛА велся на малой высоте для снижения возможности обнаружения и поражения. Также на видео не замечены следы внешнего кинетического воздействия на летательный аппарат», – указал эксперт.

    На ваш взгляд

     
    Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?




    Чем ответить?

    Между тем в СМИ и блогосфере началась активная дискуссия на тему того, каким может быть ответ России на подобный теракт. Один из самых распространенных вариантов – симметричный удар по так называемым центрам принятия решений в Киеве, которые расположены на улицах Банковой (офис Зеленского), Грушевского (Рада и кабмин), Владимирской (СБУ), Электриков (ГУР МО Украины), Михайловской (МИД) и Воздухофлотскому проспекту (Минобороны).

    Другие, напротив, предлагают нанести удар не столько по центрам принятия, сколько по лицам, их принимающим. При этом все сходятся во мнении, что данный теракт носит прежде всего информационно-психологический и символический характер, соответствующий пиар-традициям как самого Зеленского, так и его коллег по офису президента из «Квартала 95».

    «То, что произошло – это террористический акт на государственном уровне, совершенный представителями незаконного режима, который получил власть в результате переворота в 2014 году. Поэтому и отношение к ним – организаторам этой акции – должно быть как к террористам», – заявил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

    По его словам, «у России есть вся необходимая правовая база» для ответа на теракт, и принимать какие-то дополнительные решения на законодательном уровне не требуется. «Здесь не нужно лишних эмоций. У властей, включая Верховного главнокомандующего, есть все необходимые полномочия, поэтому произошедшая ситуация еще получит свое разрешение и продолжение», – полагает сенатор. Долгов также считает, что сейчас важно «сплотиться вокруг президента и работать на победу».

    «Теракт – лишнее свидетельство того, что мы абсолютно правильно начали специальную военную операцию и продолжаем ее. Потому что угроза нашей безопасности будет существовать ровно до тех пор, пока в Киеве существует этот преступный режим», – говорит Долгов.

    В то же время политолог Евгений Минченко считает, что после атаки на Кремль «Владимир Путин имеет полное право отказаться от тех гарантий безопасности Владимира Зеленского, которые ранее он давал в ходе разговора с премьером Израиля Нафтали Беннетом». Собеседник также считает, что Москве сейчас не стоит озвучивать варианты ответа на теракт.

    «В противном случае эти варианты может считать наш противник, что сыграет ему на руку. Более того, не вижу острой необходимости каким-то образом менять нормативно-правовую базу в случае, если будет принято решение об уничтожении каких-то конкретных лиц», – подчеркнул политолог.

    «Сама по себе атака действительно не требует какого-то особого ответа. Тут не надо ни пафоса, ни гнева.

    Наша задача – продолжить и завершить начатое на Украине. Единственное, что сейчас имеет смысл сделать, – повысить меры безопасности. Очевидно, это была атака психологического воздействия – именно так ее и следует расценивать», – добавил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    В свою очередь член СПЧ, военкор «Комсомолки» Александр Коц не увидел смысла в том, чтобы «бить по Банковой или по другому важному кирпичному зданию». «Надо не уголовные дела заводить на тех, кто покушается на нашего президента, на наших журналистов, на тех, кто ежедневно убивает дончан. Их надо уничтожать. Бить не по центрам, а по людям, принимающим решения. Методично, планомерно и безжалостно. Противник на нашей территории этим занимается системно», – отметил Коц в своем Telegram-канале.

    Тележурналист Андрей Медведев считает, что «если не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой»: «Примите факт, что мир не идеален, что мы много сами перед собой лукавили, что мы оказались не во всем молодцы, но мы исправляемся на ходу. Не так быстро, как хочется. Но стараемся. Ну а враг коварен и искушен в пиаре».

    «И что дальше? Да ничего. Никакой катастрофы нет. Неприятная ситуация есть. Но от этого не умирают. Дальше надо воевать. Выводы из своих ошибок делать. Работать надо, новое оружие выпускать. Врага уничтожать. Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой. И не надо сокрушаться и считать, что все пропало, в такие дни. А в дни побед, которые будут обязательно, не надо слишком радоваться. Путь к основной победе долгий. Поберегите нервы», – заключил он.

    «Чем на это ответить? Во-первых, значимыми успехами на фронте. Во-вторых, интенсивным развитием тех отраслей промышленности, которые составляют основу нашей военной мощи. В-третьих, эффективной дипломатией в работе со странами «мирового большинства», которым цирк с БПЛА над Кремлем мало интересен», – полагает киевский политолог Алексей Нечаев.

    «Еще нам не помешает физическая изоляция Западной Украины от стран НАТО – сугубо для решения ключевой военно-логистической задачи СВО, и точечное «воздействие» на лиц в рядах противника, которые принимают хоть сколько-нибудь важные решения. Все остальное, включая удары по правительственному кварталу в Киеве, не кажутся эффективным способом решения проблем. Лучше сосредоточить силы и средства на действительно важных вещах», – резюмировал Нечаев.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •