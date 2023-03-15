России потребовались дроны-перехватчики

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15 марта, среда  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
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Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
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Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

США потеряли боевой самолет в зоне СВО Robert W. Valenca/U.S. Air Force
США понесли первые потери в зоне российской спецоперации на Украине. БПЛА MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27, утверждают в Пентагоне. На самом деле действия российского летчика были максимально выверены, а сам инцидент может означать изменение всего подхода России к полетам авиации НАТО у наших границ. Каким образом американский дрон был уничтожен в Черном море? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Крушение БПЛА США: главное

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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    России потребовались дроны-перехватчики

    Эксперты объяснили, как России противостоять вражеским диверсиям с помощью БПЛА
    России нужно готовиться к противостоянию дронов
    		  
    15 марта 2023, 23:00
    Фото: Gene Blevins/Zuma/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В среду «Транснефть» сообщила, что обнаружила мины, установленные с воздуха на объекте нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В начале марта дронами в той же области была атакована нефтебаза. Об инцидентах с БПЛА сообщалось и в других приграничных с Украиной регионах, а также в Крыму и Севастополе. Есть ли способ эффективно противодействовать таким беспилотникам и вычислять их операторов?

    В среду стало известно о том, что на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» в Брянской области обнаружены взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя оператора трубопровода «Транснефть» Игоря Демина. Причем взрывные устройства сбрасывались несколько раз.

    «Вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно, аналогичное двум предыдущим», – сказал в среду Демин.

    «Характер боевой части – металлические шарики – говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода «Дружба». Ведутся следственные действия, НПС «Новозыбков» не пострадала», – добавил Демин.

    Напомним, в 2023 году НПС «Новозыбков» перекачку нефти не осуществляет, резервуар пустой. В целом же нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

    При этом в начале февраля ВС Украины уже предпринимали попытки обстрелов новозыбковской НПС. В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших не было, а повреждения устранялись силами ремонтной бригады.

    И если в случае с февральским обстрелом противник действовал по классической схеме, то мартовская атака на НПС, как считают эксперты, носила «отложенный характер» – теракт должен был произойти не сразу, а со временем. Обращает на себя внимание и тот факт, что минирование трубопровода осуществлялось дистанционно и, по всей видимости, с помощью БПЛА.

    «В Афганистане мы сталкивались с тем, что местные радикальные группировки часто минировали газо- и нефтепроводы. Это был 1983 год, дронов тогда практически не было. Поэтому злоумышленники орудовали вручную. Мы делали окопы и выставляли засады, чтобы их поймать. При этом время, интервал и места расположения засад всегда менялись», – рассказал ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.

    «Сейчас техника продвинулась, и минирование с помощью дронов можно засекать также с БПЛА. Беспилотники могут висеть над какими-то особо важными участками нефтепровода, или патрулировать его вдоль. Обзор у дронов достаточный для того, чтобы издалека идентифицировать неприятельские беспилотники», – пояснил эксперт.

    «Кроме того, вполне можно разместить камеры видеонаблюдения вдоль некоторых участков. «Живые» патрули сбрасывать со счетов тоже не надо – их вполне можно применять и сейчас. Тем более, они могут быть снабжены переносными средствами для перехвата дронов», – добавил собеседник.

    Параллельно с дистанционным минированием посредством БПЛА противник все чаще использует дроны для разведки местности в районах критической инфраструктуры. Нередки случаи, когда аппарат противника с помощью ДРГ запускается вблизи некоего предприятия, причем на дистанции в 150-200 метров.

    Далее он «кружит» над объектом, передавая фото- и видеоизображения операторам противника, после чего практически незамеченным возвращается на точку посадки. В этой связи, как считают эксперты, многим государственным и частным предприятиям стоило бы задуматься о приобретении не только «дронобоек», но и дронов-перехватчиков, которые могли бы преследовать БПЛА противника вплоть до места посадки, тем самым вычисляя расположение операторов вражеской ДРГ.

    «В экспертном сообществе давно ставится вопрос о том, чтобы даже частные крупные объекты, которые, как правило, охраняют ЧОПы, имели защиту от атак дронов-камикадзе. Для этого в составе заступающей смены должен быть специалист по управлению БПЛА. Он также должен иметь в своем распоряжении «дронобойку» – электромагнитное ружье для перехвата дронов», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме этого, БПЛА должны осуществлять охрану периметра крупных ТЦ, складов, стадионов, вузов – да чего угодно. Для этого компании могут приобретать коммерческие быстроходные БПЛА. Если же речь идет о госучреждениях, то они могут привлечь госохрану с более серьезным военным оборудованием», – отметил собеседник.

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    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:





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    «Бороться с вражескими дронами можно нескольким способами. Самый очевидный – брать его на таран своим БПЛА. Второй вариант сложнее, но и эффективнее – отследить с помощью своего дрона место запуска неприятельского БПЛА и вычислить операторов. Но тут есть несколько «но». Во-первых, где гарантия, что вражеский дрон не имеет большую дальность полета, чем наш?», – указал аналитик.

    «Во-вторых, их оператор может засечь наш дрон и пожертвовать своим ради сохранения в тайне места дислокации. Но теоретически это идея хорошая. Более того, насколько я знаю, она апробируется на линии боевого соприкосновения в ходе спецоперации. Думаю, по результатам будет приниматься решение о развитии подобной практики и после СВО», – считает специалист.

    «Что касается трубопроводов, то, помимо патрулирования БПЛА, их можно охранять с помощью специальных радиолокационных станций. Они уже есть в России, но нам необходимо расширять практику их применения», – заметил он. «В целом, если программа комплексной защиты крупных объектов с помощью беспилотников будет создана, согласована и реализована на федеральном уровне, то это существенно повысит уровень безопасности наших городов», – подчеркнул Кнутов. В то же время эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов напоминает:

    оборона каких-либо объектов должна учитывать и экономический фактор.

    Если речь идет о трубопроводе, то его полный контроль средствами наблюдения может существенно повысить стоимость использования инфраструктуры, что отразится на экономической целесообразности проекта.

    «Вместе с тем, защиту критической важной инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы и электростанции, можно и даже необходимо обеспечить за счет имеющихся на рынке технических решений, включая системы радиоэлектронной борьбы», – отметил собеседник.

    Что касается систем противодействия дронам, в основе которых лежит использование БПЛА, то здесь речь может идти об аппаратах, оснащенных специальными сетями. Они могут запутать винты на дроне противника, приведя к его падению, либо поймать дрон для дальнейшего изучения. Однако данный подход также имеет характерные недостатки – это малый радиус действия и трудности с нацеливаем БПЛА-перехватчиков, заключил Федутинов.

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