Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

Взгляд
28 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 19:32  |  vz.ru
Разделы

Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
Перейти в раздел…

Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

В Москве за выходные задержали более трехсот несовершеннолетних участников движения «Редан» кадр из видео
В России под стражу угодили сотни подростков – как сторонников, так и противников «Редана», неформального движения поклонников аниме. «Пауки», как называют еще активистов движения, оказались замешаны в серии массовых драк, прокатившихся по торговым центрам в крупнейших городах. На первый взгляд, «пауки» оказывались в этих драках чаще в роли жертвы. Однако почему тогда драки в разных мегаполисах случились синхронно? Подробности...
Перейти в раздел…

«Государственная сеть» Китая опутает из космоса всю планету

У Китая масштабные планы в космосе Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Китай начинает создание гигантской спутниковой группировки – планируется, что она будет состоять из тысяч космических аппаратов. Предназначение объявлено вполне себе мирное – широкополосный интернет и связь для всего мира. Однако несомненно, что аппараты будут иметь и военное назначение. Эти аппараты, возможно, смогут помочь и России. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Русофобы докатились до ненависти к блинам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Запад шантажирует Зеленского

Пора готовиться к боям за Приднестровье

Мирный план Китая по Украине

Перейти в раздел…

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
    Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп CNN: Спасая Украину, Запад способствует ее разрушению Протестующие в Кишиневе прошли в центр города через заслоны полиции Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области
    Российские военные за сутки уничтожили до 540 украинских военных Польша пообещала свести количество российской нефти в стране до нуля Эксперт: Украинские беженцы оказались беззащитны перед ювенальной юстицией ЕС Лукашенко по приглашению Си Цзиньпина прибыл в Китай
    Упавший в Подмосковье БПЛА оказался иностранным В СПЧ решили дать юридическое определение русофобии Грузия обвинила Европу и Украину в пересечении «красных линий» Синоптик рассказал, когда россияне почувствуют весеннее тепло

    столица Германии


    ФРГ отдала Киеву современные системы ПВО и оставила Берлин без защиты

    чтение переписки


    Белый дом поддержал продление программы слежки за иностранцами за рубежом

    партнерские связи


    Политолог: Казахстан не станет жертвовать дружбой с Россией в угоду США

    Видео

    акт терроризма


    Спустя пять месяцев США все еще отрицают свою причастность к подрыву «Северных потоков»

    массовые драки


    Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

    китайский фактор


    Киев не зря боится разгневать Пекин

    деоккупация донбасса


    Батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ

    обширные планы


    Как Лукашенко научился использовать Китай в своих целях

    гастрономическое наследие


    Игорь Караулов: Русофобы докатились до ненависти к блинам

    роль России


    Владимир Можегов: Россия – это другая и последняя Европа

    новые конфликты


    Виталий Трофимов-Трофимов: Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

    на ваш взгляд


    Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?

    Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

    ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА
    		   28 февраля 2023, 19:30
    Фото: Ukrainian Air Force/Wikipedia
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?

    В ночь на вторник ВС Украины запустили два беспилотника для атаки по объектам инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Подразделения радиоэлектронной борьбы ВС России подавили атаку. Дроны потеряли управление, один упал в поле, другой отклонился от траектории полета, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    В этот же день дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО провели тренировку взаимодействия с гражданскими органами управления воздушным движением. Военные отработали обнаружение, перехват и идентификацию условного нарушителя с помощью истребителей.

    Также они проверили взаимодействие с экстренными службами и силовыми ведомствами в чрезвычайной ситуации. В петербургской мэрии заявили о временном закрытии неба над аэропортом Пулково. В экстренных службах сообщали, что небо закрывали якобы из-за неизвестного объекта. Позже ограничения сняли.

    Также 28 февраля очевидцы заметили беспилотник в небе над нефтебазой на Индустриальной улице в Туапсе. Накануне ночью на базе произошел пожар площадью 200 кв. м, его вовремя потушили. Огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива не было, пострадавших нет.

    Позже в этот день в районе Коломны в Московской области упал БПЛА. По словам главы региона Андрея Воробьева, целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, но жертв и разрушений на земле нет. «ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – написал он в своем Telegram-канале. Известно, что это был БПЛА иностранного производства.

    Примечательно, что во вторник немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG отчитался о поставках на Украину автоматических систем разведки с использованием беспилотников, передает «Интерфакс». Системы SurveilSPIRE состоят из мобильных наблюдательных пунктов, оснащенных камерами, мини-беспилотниками и комплексом управления. Для передачи изображений используют сети 4G и Starlink, а энергию получают от солнечных батарей.

    «Подобными атаками решаются две задачи. Первая – «прощупывание» нашей системы ПВО. Вторая – вопрос репутации. ВСУ как бы показывают западным союзникам, что при должном техническом оснащении они способны достичь любой точки в европейской части России. Однако наши специалисты своевременными действиями дают понять, что это не так», – пояснил бывший командующий зенитных ракетных войск Командования специального назначения Сергей Хатылев.

    «Как противодействовать таким атакам? О важном шаге в этом направлении сообщалось накануне: войсковая ПВО выведена из Сухопутных войск и переподчинена командованию Воздушно-космических сил. Это приведет к улучшению работы ПВО в масштабах страны», – указал он.

    «Также этот шаг позволит эффективнее бороться с малыми беспилотниками, потому что в «сухопутной версии» ПВО сосредоточено больше профильных систем: «Тор-М1», «Стрела-10», «Оса». У нас будет эшелонированная ПВО, управляемая в автоматическом режиме. Это позволит уничтожать, в том числе, малоразмерные цели и эффективнее вести разведку», – пояснил эксперт.

    «Кроме того, в каждом подразделении должны нести круглосуточное боевое дежурство посты визуального наблюдения с мощными стереотрубами и другим оборудованием. Сам военный должен по силуэтам уметь распознать модель военного самолета или ракету, например – «Точку-У», и различать беспилотники. К сожалению, такая практика у нас сложилась не везде», – сказал он.

    «Также желательно подумать над тем, чтобы разместить полки ПВО не только в районе каждого областного центра – Белгорода, Курса, Брянска – но и вдоль госграницы. К тому же, рядом с каждым С-400 нужно поставить «Панцирь-С1» для работы по маловысотным целям», – добавил собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. По его словам, главные цели применения подобных БПЛА – нанесение материального и связанного с ним репутационного ущерба. «Дроны зачастую нацеливаются не только на военные, но и на гражданские объекты, причем, самые чувствительные. Ранее дроны-камикадзе уже атаковали объекты нефтепромышленности», – напомнил Федутинов.

    «Ущерб вроде как небольшой, но он все равно нередко превышает затраты на атаку. Дешевые беспилотники однократного применения ВСУ могут собирать самостоятельно, или закупать на внешнем рынке по весьма невысокой цене. Теоретически, ВСУ тут могут брать количеством, а не качеством техники. И какая-то из атак может привести к болезненным последствиям для нас», – отметил он.

    «Что касается собственно пользы для НАТО и США, то с дронов они ведут разведку и наблюдение вдоль границ на достаточно большую глубину, мониторя военную активность, а также выявляя позиции средств ПВО, разведки и связи», – сказал аналитик.

    «Одними только системами ПВО мы не закроемся от подобных атак. России нужно активнее создавать и внедрять технику, специально разработанную для борьбы с БПЛА, в том числе интегрируя новые решения с имеющимися. Прежде всего я говорю о системах радиоэлектронной борьбы, позволяющих блокировать каналы связи с БПЛА и спутниковых систем навигации», – пояснил Федутинов.

    «Отдельно подчеркну: если российская промышленность в каких-то ситуациях сталкивается с трудностями в обеспечении пиковых потребностей военных в такого рода системах, они вполне могут быть закрыты за счет импорта из дружественных стран», – сказал специалист.

    «Поэтому нужно со всей серьезностью отнестись к происходящему. Рано или поздно какой-нибудь беспилотник противника вполне может прорваться к Москве. И тогда, даже если не будет жертв и материального урона, пропаганда противника раскрутит этот эпизод на полную катушку. Этого нужно избежать», – резюмировал Федутинов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •