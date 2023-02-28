Минобороны заявило о неудачной атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее

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28 февраля, вторник | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Возле подмосковной Коломны упал беспилотник
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Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа.
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28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть.
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В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Минобороны заявило о неудачной атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее
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Киевские власти попытались ночью 28 февраля применить беспилотные летательные аппараты для атаки гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и в Адыгее, заявили в Минобороны.
Всего украинская сторона направила два беспилотника, оба аппарата потеряли управление и отклонились от траектории полета, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Подразделения радиоэлектронной борьбы ВС России подавили оба беспилотника. Один из них упал в поле, другой отклонился от траектории и не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.
Какие именно объекты были под угрозой, ведомство не уточнило.
Ранее в феврале украинский беспилотник сбили рядом с Балаклавской электростанцией в Севастополе.
Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские
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ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ.
Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США.
Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.
Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.
Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла.
Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года.
Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину
Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска
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Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС.
В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну.
Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине.
СМИ: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского
Politico: На Украине начала расти внутриполитическая критика в адрес Зеленского
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Среди политиков Украины все больше появляется недовольных президентом страны Владимиром Зеленским, активно растет критика из-за его поверхностных методов управления и концентрации власти, пишет издание Politico.
По мнению журналиста Джейми Деттмер, спецоперация ничего не изменила в отношении Зеленского к управлению страной. Глава Украины пользуется общей картиной, игнорируя детали, а также полагается на круг друзей. Еще год назад депутат Леся Василенко заявляла, что страна «оказалась в плену» у национального лидера, не умеющего мыслить стратегически, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
В материале приводятся слова депутата Николая Княжицкого, который указал на отсутствие политического опыта у Зеленского. В неудачах и сложностях украинский лидер обвинял своих предшественников.
Отмечается рост разочарования Зеленским и в Верховной раде, а также указано на централизацию власти в руках одного человека.
В статье говорится и об игнорировании этих моментов иностранными СМИ.
Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.
Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.
На Украине признали сосредоточение войск вдоль границы с Приднестровьем
Киевский режим сосредоточил свои войска на границе с Приднестровьем, заявила 27 февраля пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк.
«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала Гуменюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, силы ВСУ, сосредоточенные на границе, адекватны «той угрозе, которая гипотетически возможна» с российской стороны.
Ранее Минобороны России сообщило о подготовке Киевом ко вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Киевский режим рассчитывает объяснить такой маневр якобы наступлением ВС России с территории Приднестровья.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, насколько велика вероятность эскалации и кто заинтересован в «разжигании» непризнанного государства.
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Массовые задержания несовершеннолетних участников движения «Редан» прошли на Украине
Стычки между несовершеннолетними участниками движения «Редан» и другими несовершеннолетними прошли в Ивано-Франковске и Харькове, полиция провела массовые задержания.
В Telegram-канале «Миг России» опубликованы кадры стычки подростков и задержания их полицией.
Напомним, за эти выходные в Москве задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан». Предположительно, беспорядки начались после высказываний нескольких участников оскорблений в адрес лиц неславянской внешности.
На прошедших выходных сторонников «Редана» задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.
Казахстан опроверг поставки на Украину военной техники
Сообщения о якобы отправке военной техники из Казахстана на Украину не соответствуют действительности, заявили в казахстанском Минобороны.
Видео, которое распространяется вместе с сообщениями в соцсетях, – архивное, бронетехника, запечатленная в нем, направлялась на плановый ремонт. На данный момент техника находится на хранении, передает ТАСС.
Также в министерстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.
До этого в соцсетях публиковали видеозапись, на которой зафиксирована перевозка БТРов и грузовиков по железной дороге. Авторы постов заявляли, что запись сделали в Алма-Ате, поставки якобы оплачены из средств западных фондов.
Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
Президент Украины Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, противник еще не готов полностью сдать населенный пункт.
Зеленский заявил, что на Бахмутском направлении ситуация постоянно осложняется, ВС России пресекают все попытки укрепить украинские позиции, передает ТАСС.
В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт, украинский режим продолжает перемалывать в этой мясорубке своих военных, передает РИА «Новости».
Накануне Пушилин оценил последствия подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске.
Эксперт: Рано или поздно Западу придется заменить Зеленского
Политолог Скачко: Шансы на провал Зеленского крайне велики
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Если Вашингтон будет недоволен действиями Зеленского, дни «комика» сочтены, рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о росте внутриполитической критики на Украине в адрес Зеленского.
«Авторитаризм Зеленского – постоянно действующий и укрепляющийся тренд. Он никогда не был политиком, и, разумеется, в тонкостях этой сферы деятельности не разбирается. Его достаточно часто критиковали за неспособность выстроить стратегию развития страны, и это недовольство никуда не делось», – считает киевский политолог Владимир Скачко.
«При этом понимание назревающего протеста в высших кругах у его администрации имеется. Закручивание гаек становится единственно возможной реакцией. Западные кураторы в этом плане дают ему карт-бланш, потому что он – проверенная марионетка. Задачу по борьбе с Россией исправно выполняет, а значит, на репрессии можно закрыть глаза», – подчеркивает эксперт.
«Для Зеленского это привычный метод решения проблем. Украина для него не является страной. Он видит в президентском кресле способ удовлетворения собственных интересов. К сожалению, в Киев на лидирующие позиции редко приходили другие люди», – акцентирует Скачко.
«В своем политическом угаре он может забыть о том, что среди правящей верхушки есть те, кто недоволен сложившимся «распределением мест у корыта». Более того, учитывая колоссальный приток капитала со стороны Запада, таких персонажей будет появляться все больше и больше. Рано или поздно может найтись храбрец, который попытается перевернуть игру», – рассуждает эксперт.
«Учитывая несамостоятельность Зеленского, шансы на его провал крайне велики. Не исключаю, что рано или поздно президент Украины просто не сможет контролировать свое окружение, западные деньги будут разворовываться еще стремительнее. И тогда за океаном спросят: «А где монеты, Вова?» – полагает собеседник.
«Это Западу, конечно, не понравится. Придется заменить вышедшую из строя деталь, где-то отыскать новую. Но Зеленский знает слишком много, и простой перестановкой здесь не обойтись. Я даже не исключаю, что в итоге он падет от руки собственной охраны, которая давно превратилась в конвой, контролируемый США и Британией», – резюмирует Скачко.
Среди политиков Украины все больше появляется недовольных действиями Владимира Зеленского, пишет издание Politico. Журналист Джейми Деттмер сообщает, что действующий президент всегда отличался «поверхностным» отношением к проблемам страны и достаточно плохо ориентировался в государственных делах.
Отмечается, что после начала СВО ситуация не изменилась. Он все так же игнорирует мнение оппозиционных политиков, предпочитая общению с ними советы близкого круга друзей. «Украина попала в ловушку национального лидера, который не мыслит стратегически», – цитирует члена партии «Голос» Лесю Василенко издание.
Зеленский не имеет политического опыта и склонен обвинять в текущих сложностях собственных предшественников, указывает депутат Николай Княжицкий. В материале сообщается, что Украина переживает процесс «централизации власти в одних руках», в то время как в Верховной раде растет уровень неодобрения действий Зеленского.
Ранее политолог Лариса Шеслер указала на возможность начала борьбы кланов на Украине. После гибели главы МВД Дениса Монастырского в стране был запущен масштабный процесс кадровых перестановок. Изменения коснулись в том числе Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник связывал переназначения с недовольством Запада объемами коррупции в стране.
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Лукашенко увидел уникальный шанс завершить конфликт на Украине
Президент Белоруссии Лукашенко: Сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине
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Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил в интервью китайским СМИ, которое было показано на телеканале «Беларусь-1», что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту, и другой такой может не быть. Президент Белоруссии призвал воспользоваться уникальным моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы, передает ТАСС.
Белорусский лидер подчеркнул, что рано или поздно любая война заканчивается миром, но вопрос только в том, сколько людей погибнет и во имя чего. Он также выразил уверенность, что в если в мире возникнет очередной конфликт, то про Украину все забудут. Лукашенко предположил, что если, не дай бог, обострятся отношения США и Китая, дойдет до открытого конфликта этих двух глобальных держав, то внимание всей планеты будет обращено туда. Лукашенко подчеркнул, что Украина должна это понимать. Он выразил уверенность, что у Киева нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий.
Говоря об украинском президенте Владимире Зеленском, Лукашенко напомнил, чем закончил Горбачев, который ездил по Западу и которому все аплодировали. При этом глава Белоруссии выразил уверенность, что точно так будет и здесь. Лукашенко подчеркнул, что необходимо исходить из интересов собственного народа, надо делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев, надо прекратить эту войну.
Ранее Лукашенко указал на правоту президента России Владимира Путина касательно природы конфликта на Украине.
Возле подмосковной Коломны упал беспилотник
Власти Подмосковья: У Коломны упал беспилотник
В районе города Коломны в Московской области упал беспилотный летательный аппарат, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Падение произошло в городском округе Коломна, рядом с деревней Губастово, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.
«ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – заключил он.
Между тем в экстренных службах РИА «Новости» заявили, что БПЛА упал у газораспределительной станции.
Ранее Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.
Эксперт: На Западе стали задумываться о новых вариантах завершения украинского конфликта
Политолог Корнилов объяснил перемены в позиции Запада о разрешении конфликта России и Украины
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Владимир Зеленский сядет за стол переговоров только тогда, когда ему позволят это сделать в Лондоне и Вашингтоне. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Владимир Корнилов. Ранее зарубежные СМИ сообщили о желании Запада принудить руководство Украины к переговорам с Москвой в случае отсутствия успехов Киева на фронте.
«Публикации прессы о возможных планах Запада заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией еще не означают, что так все и было. Однако предпосылки для этого есть. Такие выводы можно сделать из публикаций и интервью западных политиков, которые все чаще задаются вопросом: чем должен закончиться конфликт на Украине?» – полагает политолог и историк Владимир Корнилов.
«С другой стороны, в прошлом году западные политики говорили: конлфикт надо заканчивать осенью, его нельзя растягивать на зиму. Но завтра последний день зимы, а конфликт все еще продолжается. Никто не видит украинского контрнаступления, его постоянно переносят. И не факт, что настроения Запада как-то резко изменятся к следующей осени. Поэтому нам стоит понаблюдать за этим трендом», – рассуждает эксперт.
Прогнозируя реакцию офиса президента Украины на подобные планы, Корнилов напомнил, что «там еще год назад умоляли о переговорах». «Однако потом Запад запретил Зеленскому вести диалог с Москвой и принудил его продолжать войну с Россией. Даже в политических кругах Киева никто не считает Зеленского самостоятельным игроком», – отметил он.
«Вместе с тем, если США и Британия решат, что они больше ничего не получат от этой бессмысленной войны с Россией, Украина тут же вернется к диалогу. Другой вопрос, что ее позиции ухудшились. Те условия, которые выдвигались нами в Белоруссии и Турции, сейчас сильно изменились», – заключил Корнилов.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники в правительствах Германии и США сообщила, что западные страны намерены с помощью новых поставок вооружений помочь ВСУ перейти в контрнаступление, однако в случае провала будут требовать от украинских властей перейти к мирным переговорам с Москвой.
По данным Bild, Украине дадут шанс «возвратить [подконтрольные РФ] территории до осени», однако в случае «провала контрнаступления ВСУ» давление на Киев с целью перехода к мирным переговорам будет усилено. Газета уточняет, что на Западе «за кулисами уже ставят ультиматумы президенту Украины Владимиру Зеленскому», хотя официально провозглашается политика неограниченной поддержки Киева.
Кроме того, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.
Также, по данным издания, Германия, Франция и Великобритания предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией. Британский премьер-министр Риши Сунак на прошлой неделе изложил план, благодаря которому Киев получит более широкий доступ к военной технике, оружию и боеприпасам после окончания боевых действий, рассказали WSJ источники в правительствах трех стран. По словам премьера, он должен быть включен в повестку саммита НАТО в июле, передает РБК.
В субботу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Также он добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру. Кроме того, по мнению Столтенберга, победа России в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.
В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются. Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.
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Додон допустил нападение Украины на Приднестровье с согласия Санду
Экс-президент Молдавии Додон: Украина может атаковать Приднестровье с согласия главы Молдавии Санду
Бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что украинские военные могут напасть на непризнанное Приднестровье с согласия главы республики Майи Санду.
Додон заявил в эфире национального телеканала «Прайм», что украинские военные могли бы атаковать Приднестровье с молчаливого или открытого согласия Майи Санду. Он выразил надежду, что главе Молдавии хватит ума и мудрости не допустить этого, иначе Санду войдет в историю как президент, который начал войну, передает ТАСС.
В понедельник на Украине признали сосредоточение ВСУ вдоль границы с Приднестровьем. В Кремле назвали обстановку вокруг Приднестровья поводом для беспокойства.
Под Артемовском заметили танки Leopard
Советник врио главы ДНР Гагин: Под Артемовском заметили танки Leopard
Танки Leopard были замечены около Артемовска, они представляют собой такую же цель, как и любая другая техника ВСУ, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, в эфире канала «Россия 1».
Он подчеркнул, что замеченные под Артемовском танки Leopard – это такая же бронецель, как и все остальные. Гагин подчеркнул, что не стоит делать из этого сенсацию, а также добавил, что, «учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин», сообщает радио Sputnik.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.
Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена
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Вашингтон не готов к переговорам по Украине, и более того – в логике США совершенно не укладывается посредничество Китая в этом вопросе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в конфликте на Украине Китай встал на сторону России.
«В планы администрации США и конкретно той группы влияния, которая руководит Госдепартаментом, не входит мир или даже перемирие в украинском конфликте. В отличие от Китая, они поставляют оружие и поддерживают войну», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому предложение Китая в том виде, в котором оно сформулировано, не устраивает Глобальный Запад. Во-первых, по мнению Госдепа, прежде чем заводить речь о мирном урегулировании, ВСУ должны улучшить свое положение на фронте. Кроме того, само по себе затягивание конфликта некоторым образом сдерживает Россию и развязывает руки Штатам», – отметил он.
«Во-вторых, Китай впервые выступает с подобным планом. И это расценивается Вашингтоном как покушение на господство США. Ведь гегемония – это не только 11 авианосных ударных групп в мировом океане, базы по всему миру и глобальный доллар. Это еще и политико-дипломатическое влияние», – полагает собеседник.
«Пекин вышел за рамки того способа дипломатических действий, которые сложились в последние десятилетия. И этом смысле для США даже просто рассмотреть инициативу Пекина – значит признать, что КНР приобретает статус глобальной державы. Для Госдепа, возглавляемого Энтони Блинкеном, это ночной кошмар», – продолжил Дробницкий.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи России встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китая.
Дипломат выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая КНР, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну.
Кроме того, в Госдепартаменте усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Прайс заявил, на это указывает отсутствие консультаций Пекина с Киевом. По его словам, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности.
Накануне в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в намерениях Пекина.
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