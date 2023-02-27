ПВО России получит новое преимущество

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27 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Запад вынуждает Россию освободить Новороссию

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях все чаще употребляет термин «Новороссия» в контексте исторических территорий России Андрей Стенин/РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил, что планы Запада по ликвидации РФ неизменны и ставят под угрозу существование русского народа. Вместе с тем он вновь употребил историко-политический термин «Новороссия». Эксперты считают, что формируется идеологический задел для «собирания земель русских» и защиты русских людей. Запущены процессы, обратные «распаду России», которого добиваются США.  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как возник всемирный луковый кризис

Лук стал одним из самых дефицитных товаров текущей зимы EPA/ТАСС
Тысяча рублей за килограмм! Это цена не красной икры, не какого-то фантастического деликатеса – нет, именно столько теперь стоит обыкновенный репчатый лук. Правда, не в России, а на Филиппинах. Впрочем, лук внезапно стал дефицитом и резко подорожал не только в этой далекой стране, но и во многих других. Что происходит и при чем здесь Украина? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Русофобы докатились до ненависти к блинам

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло. Подробности...

Россия – это другая и последняя Европа

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Владимир Можегов, публицист
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Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
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    ПВО России получит новое преимущество

    Появились сообщения о переподчинении ПВО Сухопутных войск
    		   27 февраля 2023, 18:35
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков,
    Дарья Волкова,
    Алёна Задорожная

    Похоже, в организационной структуре Вооруженных сил России произошло кардинальное изменение. Как сообщают источники, войсковая ПВО, подчиняющаяся Сухопутным войскам, передана в подчинение ВКС России. В чем заключается логика подобного преобразования и к какому результату оно должно привести?

    Войсковая противовоздушная оборона (ПВО) выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к российскому военному ведомству, однако официального подтверждения информации не последовало.

    Как отмечает агентство, ранее соединения ПВО находились как в составе Сухопутных войск (СВ), так и в ВКС. Первые занимались сопровождением и прикрытием подразделений в зоне боевых действий «на земле». Вторые решали задачу «объектовой противовоздушной обороны».

    В советский период войска ПВО СССР составляли один из пяти видов Вооруженных сил, включая в себя войска противоракетной и противокосмической обороны, истребительную авиацию, зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Соответственно, войсками ПВО управлял главком данного вида ВС СССР, что упрощало координацию действий внутри структуры.

    Однако в постсоветский период в результате нескольких реформ эта структура была разделена между ВКС и СВ. «Соответственно, передача войсковой противовоздушной обороны главкому ВКС позволит создать единое радиолокационное и информационное поле, а также интегрировать все необходимые силы и средства. Так мы сумеем преодолеть имеющуюся разноголосицу», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Единая система также упростит процесс целеполагания.

    У военных появится полная картина боев – а значит, наши действия станут более понятными и отлаженными. В такой ситуации риски «не заметить» важный объект» серьезно снизятся», – продолжает собеседник.

    «Помимо этого, переход ПВО под командование ВКС облегчит жизнь авиации. Будет предельно понятно, каким образом и в каком направлении осуществлять поддержку наших самолетов. Эту разноголосицу надо устранять. К тому же такой опыт у нас есть», – замечает эксперт.

    «Усилия по централизации деятельности противовоздушной обороны предпринимались в России неоднократно. Так, с 1978 по 1987 год должность главкома ПВО занимал маршал авиации Александр Иванович Колдунов. Однако после приземления Матиаса Руста на Большом Москворецком мосту Колдунова отправили в отставку», – напоминает Бижев.

    «К вопросу единого командования вернулись в 1991 году. Тогда на полигоне Алабино были проведены единые учения, на которых присутствовали главком ПВО Виктор Прудников и главком Сухопутных войск Владимир Семенов. И первое ведомство показало тотальное преимущество по всем показателям», – подчеркнул эксперт.

    «Но единого командования так и не сложилось. Дело в том, что ПВО стала важной частью Сухопутных войск. Ее изъятие воспринималось как нанесение ущерба статусу всего ведомства. Однако экспертное сообщество до сих пор считает, что централизованное командование противовоздушной обороной необходимо», – указывает собеседник.

    Резюмируя, Бижев заметил: «Если решение о переподчинении ПВО действительно принято, это станет качественным изменением в структуре ВС России, которое в перспективе приведет к более четкому выполнению поставленных задач».

    «Мы можем предположить, что изменения направлены на улучшение межвидового взаимодействия и на повышение качества работы ПВО на всех уровнях: от тактического до оперативного», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Это также позволит снизить количество случаев так называемого friendly fire, то есть дружественного огня.

    «Нечасто, но бывали инциденты, когда по ошибке сбивались собственные самолеты. В случае интеграции эту проблему можно решить. Также, вероятно, будет усилена связь ПВО и авиации на местах и обеспечено надежное прикрытие авиации при атакующих действиях», – замечает собеседник.

    «Объединение ресурсов, средств автоматизации и средств управления позволит создать единую систему воздушно-космической обороны, которая будет эффективнее отражать удары противника по нашим войскам и тыловым объектам», – согласен директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    Эксперт также напомнил о некоторых инцидентах с проникновением БПЛА противника в тыловые районы России. Большинство атак удалось отразить средствами радиоэлектронной борьбы, однако возможная реформа позволит комплексно противодействовать подобным атакам.

    «Очевидно, что плоды этой реформы мы увидим не завтра и не послезавтра. Но в перспективе интеграция ПВО позволит быстрее распределять и уничтожать цели, а также расширит наше преимущество в воздухе», – добавил Кнутов.

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