ПВО России получит новое преимущество

Похоже, в организационной структуре Вооруженных сил России произошло кардинальное изменение. Как сообщают источники, войсковая ПВО, подчиняющаяся Сухопутным войскам, передана в подчинение ВКС России. В чем заключается логика подобного преобразования и к какому результату оно должно привести?

Войсковая противовоздушная оборона (ПВО) выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к российскому военному ведомству, однако официального подтверждения информации не последовало.

Как отмечает агентство, ранее соединения ПВО находились как в составе Сухопутных войск (СВ), так и в ВКС. Первые занимались сопровождением и прикрытием подразделений в зоне боевых действий «на земле». Вторые решали задачу «объектовой противовоздушной обороны».

В советский период войска ПВО СССР составляли один из пяти видов Вооруженных сил, включая в себя войска противоракетной и противокосмической обороны, истребительную авиацию, зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Соответственно, войсками ПВО управлял главком данного вида ВС СССР, что упрощало координацию действий внутри структуры.

Однако в постсоветский период в результате нескольких реформ эта структура была разделена между ВКС и СВ. «Соответственно, передача войсковой противовоздушной обороны главкому ВКС позволит создать единое радиолокационное и информационное поле, а также интегрировать все необходимые силы и средства. Так мы сумеем преодолеть имеющуюся разноголосицу», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

«Единая система также упростит процесс целеполагания.

У военных появится полная картина боев – а значит, наши действия станут более понятными и отлаженными. В такой ситуации риски «не заметить» важный объект» серьезно снизятся», – продолжает собеседник.

«Помимо этого, переход ПВО под командование ВКС облегчит жизнь авиации. Будет предельно понятно, каким образом и в каком направлении осуществлять поддержку наших самолетов. Эту разноголосицу надо устранять. К тому же такой опыт у нас есть», – замечает эксперт.

«Усилия по централизации деятельности противовоздушной обороны предпринимались в России неоднократно. Так, с 1978 по 1987 год должность главкома ПВО занимал маршал авиации Александр Иванович Колдунов. Однако после приземления Матиаса Руста на Большом Москворецком мосту Колдунова отправили в отставку», – напоминает Бижев.

«К вопросу единого командования вернулись в 1991 году. Тогда на полигоне Алабино были проведены единые учения, на которых присутствовали главком ПВО Виктор Прудников и главком Сухопутных войск Владимир Семенов. И первое ведомство показало тотальное преимущество по всем показателям», – подчеркнул эксперт.

«Но единого командования так и не сложилось. Дело в том, что ПВО стала важной частью Сухопутных войск. Ее изъятие воспринималось как нанесение ущерба статусу всего ведомства. Однако экспертное сообщество до сих пор считает, что централизованное командование противовоздушной обороной необходимо», – указывает собеседник.

Резюмируя, Бижев заметил: «Если решение о переподчинении ПВО действительно принято, это станет качественным изменением в структуре ВС России, которое в перспективе приведет к более четкому выполнению поставленных задач».

«Мы можем предположить, что изменения направлены на улучшение межвидового взаимодействия и на повышение качества работы ПВО на всех уровнях: от тактического до оперативного», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Это также позволит снизить количество случаев так называемого friendly fire, то есть дружественного огня.

«Нечасто, но бывали инциденты, когда по ошибке сбивались собственные самолеты. В случае интеграции эту проблему можно решить. Также, вероятно, будет усилена связь ПВО и авиации на местах и обеспечено надежное прикрытие авиации при атакующих действиях», – замечает собеседник.

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«Объединение ресурсов, средств автоматизации и средств управления позволит создать единую систему воздушно-космической обороны, которая будет эффективнее отражать удары противника по нашим войскам и тыловым объектам», – согласен директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт также напомнил о некоторых инцидентах с проникновением БПЛА противника в тыловые районы России. Большинство атак удалось отразить средствами радиоэлектронной борьбы, однако возможная реформа позволит комплексно противодействовать подобным атакам.

«Очевидно, что плоды этой реформы мы увидим не завтра и не послезавтра. Но в перспективе интеграция ПВО позволит быстрее распределять и уничтожать цели, а также расширит наше преимущество в воздухе», – добавил Кнутов.

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