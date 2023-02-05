Взгляд
5 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
Разделы

Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
Перейти в раздел…

Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Кто именно относится к указанной категории освобожденных из плена? Подробности...
Перейти в раздел…

Китайский шар вскрыл проблемы ПВО США

Истребитель F-22 с авиабазы ВВС США Лэнгли атаковал китайский высотный аэростат ракетой AIM-9X Sidewinder REUTERS/Randall Hill
США сбили над своей территорией китайский аэростат из-за «разведывательной угрозы». Пекин выразил протест атакой на «гражданский объект». Инцидент привел к отмене визита в Китай главы Госдепа Блинкина. Какие выводы должны сделать США, Китай и Россия после произошедшего? Мог ли запуск зонда быть результатом закулисных интриг групп влияния в Китае? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Где готовили этот креативный класс

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных в государственных учебных заведениях, совершило акт государственного предательства. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
Подробности...

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске
    Пригожин: Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом Военный эксперт объяснил, почему США смогли сбить китайский аэростат Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по Ближнему Востоку В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата
    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных Стало известно о продаже дома Скрипалей в Солсбери Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье Румынская баржа с пшеницей затонула в украинском порту
    Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского Глава Минобороны Украины Резников заявил о готовности к возможной отставке ЕС пригрозил Грузии санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией Федор Емельяненко проиграл последний бой в своей карьере бойца ММА

    украинский конфликт


    Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе

    поставки вооружений


    Шольц заявил о «консенсусе» с Зеленским по отказу от ударов по России

    конкурс красоты


    Россиянка впервые удостоилась титула «Миссис Вселенная»

    Видео

    наступательная операция


    Освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс

    «Коридор без выхода»


    Зачем Украина создает восемь новых штурмовых бригад

    акции протеста


    Украинские продукты разоряют европейских фермеров

    объединенная группировка


    Зачем Германия поглощает армию Нидерландов

    Несбиваемый аэростат


    США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром

    уроки прошлого


    Ирина Алкснис: Запад стер из памяти важные знания о России

    нефтяной фактор


    Глеб Простаков: Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

    никаких иллюзий


    Вадим Трухачёв: О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    Китайский шар вскрыл проблемы ПВО США

    Истребитель F-22 с авиабазы ВВС США Лэнгли атаковал китайский высотный аэростат ракетой AIM-9X Sidewinder
    		   5 февраля 2023, 19:26
    Фото: REUTERS/Randall Hill
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    США сбили над своей территорией китайский аэростат из-за «разведывательной угрозы». Пекин выразил протест атакой на «гражданский объект». Инцидент привел к отмене визита в Китай главы Госдепа Блинкина. Какие выводы должны сделать США, Китай и Россия после произошедшего? Мог ли запуск зонда быть результатом закулисных интриг групп влияния в Китае?

    США сбили китайский воздушный шар, который неделю летал над американской территорией. Один из двух истребителей F-22, поднимавшихся с авиабазы Лэнгли, атаковал высотный аэростат ракетой AIM-9X Sidewinder, объект упал в Атлантический океан вечером в субботу, 4 февраля, примерно в 11 км от побережья США около курортного городка Мертл-Бич в Южной Каролине.

    Затем на месте падения зонда начали работу водолазы Военно-морских сил США, чтобы собрать обломки, разбросанные в радиусе 11 км на глубине 14 метров. В этот район подошли два военных корабля и суда береговой охраны, в том числе один с тяжелым подъемным краном, сообщает BBC.

    Представитель Пентагона сказал: «Пролет аэростата над территорией США нес для нас разведывательную угрозу». Он также указал на ценность изучения самого шара и его оборудования. Известно, что на аэростат были прикреплены солнечные батареи, которые питали его двигатель, камеры и оборудование для наблюдения.

    Через несколько часов МИД Китая заявил: «Метеорологический зонд вошел в пространство США из-за форс-мажора, это был несчастный случай». В Пекине выразили протест и заявили, что уничтожение «гражданского объекта было чрезмерной реакцией». Китай подчеркнул, что «оставляет за собой право на дальнейшие действия». Также в Пекине сообщили об увольнении главы Метеорологической службы Китая Чжуан Готай.

    Происшествие вызвало дипломатический скандал: госсекретарь США Энтони Блинкен немедленно отменил поездку в Китай, назначенную на эти выходные, из-за «безответственного поступка». Глава Госдепа назвал это «явным нарушением суверенитета США и международного права».

    Воздушный шар впервые вошел в воздушное пространство США на высоте около 20 км над Алеутскими островами в прошлую субботу. Затем он пролетел над западной частью Канады, и уже тогда представители Пентагона заверили канадцев, что воздушный шар находится под контролем и наблюдением военных.

    Затем зонд снова вошел в воздушное пространство США над Айдахо и Монтаной, где на некоторое время даже закрывали аэропорт из-за инцидента.

    На базе ВВС Мальмстрем в Монтане находится 341-е ракетное крыло. Это одна из трех баз, которые эксплуатируют и обслуживают межконтинентальные баллистические ракеты. Всего там около 150 ракет шахтного базирования, сообщает New York Times.

    Президент США Джо Байден одобрил план атаки на зонд в среду, но Пентагон заявил, что нужно подождать пока объект не окажется над водой, чтобы не подвергать людей на земле неоправданному риску.

    При этом глава Белого дома подвергся критике за работу ПВО. Например, профсоюз американской пограничной службы написал в Twitter (запрещен в России), что Китай следит за американской границей более внимательно, чем администрация Байдена.

    Операция началась в субботу днем, когда Федеральное авиационное управление США временно приостановило гражданские полеты в трех аэропортах около побережья Южной Каролины в интересах «национальной безопасности». Береговая охрана также посоветовала морякам покинуть этот район.

    Местная жительница Хейли Уолш рассказала, что видела, как три истребителя кружили в районе нахождения аэростата. «А затем мы услышали громкий грохот, дом затрясся», – сказала она.

    Интересно, что днем ранее Пентагон заявил, что ими был замечен второй китайский воздушный шар-шпион – на этот раз над Южной Америкой, а также над Коста-Рикой и Венесуэлой. Затем зонд скрылся в неизвестном направлении.

    «Судя по всему, аэростат американцы пытались сбить все эти дни с момента обнаружения, но не получалось. Впрочем, это совершенно естественно, ведь на него трудно навести ракету. Инцидент указал на лакуну в ПВО США, которая раньше не была такой опасной, поскольку над американской территорией никто не запускал воздушных шаров», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

    «Что касается заявлений американской стороны о том, что объект сбили, как только он перестал представлять опасность для людей на земле, то в их правдоподобность верится с трудом.

    Если б США могли успешно навести ракету на китайский аэростат, они бы сбили его еще до того, как он подошел бы к американской границе. К тому же он летел над весьма малонаселенными районами, а не над Сингапуром или Нидерландами», – заметил собеседник.

    «Для уничтожения объекта США использовали истребитель F-22A с хорошими высотными и летными характеристиками, который выпустил ракету AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения с достаточно короткой дистанции. Видимо, это стало возможным, потому что оболочка аэростата нагрелась от прямого солнца и стала выделяться температурой на фоне окружающей среды», – рассказал он.

    «По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя», – детализировал специалист.

    «Таким образом, специфика аэростата привела к тому, что по престижу США был нанесен если не сильный, то как минимум неприятный удар. Теперь ПВО США, а также военная авиация, будут явно корректироваться для того, чтобы уметь заведомо определить и сбить приближающиеся к границам аэростаты. Задача эта для Вашингтона не сверхсложная, но определенных затрат и времени потребует», – считает аналитик.

    «Кстати, китайский воздушный шар пролетел на одним из трех позиционных районов, где располагаются американские баллистические ракеты средней дальности. Это говорит о том, что у Китая есть оборудование, чтобы по составу атмосферы, изменению химического состава воздуха определять расположение атомных объектов», – добавил Кашин.

    «Может ли аэростат представлять военную угрозу для США хотя бы теоретически? Конечно на него можно закрепить бомбу, но проблема в том, что рассчитать точно точку зависания воздушного шара над каким-то объектом невозможно. Как невозможно и спрогнозировать, когда именно он долетит до цели. Япония во Вторую мировую войну пыталась приспособить воздушные шары для атаки на США, но из этого ничего не вышло. Думаю, такие методы могут использоваться только террористическими организациями», – резюмировал эксперт.

    «Судя по всему, аэростат и был запущен с целью торпедировать визит в Китай главы Госдепа Энтони Блинкена. Тут самое главное, сделано это было по прямому приказу Си или по инициативе военных. Впрочем, одно ясно: это стало следствием некоторого раскола внутрикитайских элит, который был виден и по прошлогоднему XX съезду Коммунистической партии Китая», – считает эксперт-американист, доцент МГУ Борис Межуев.

    «Главным же проигравшим в этой ситуации является дипломатический корпус США – и главным образом сам Блинкен. Вашингтон анонсировал визит, как начало «разрядки» с Пекином, и тут такой инцидент приводит к аннулированию или отсрочке потепления. Думаю, такой провал внешнеполитического аппарата Белого дома может привести к отставке главы Госдепа и смены дипломатического руководства», – пояснил эксперт.

    «Выигравшей же можно теоретически считать и Россию. Прежде всего Москва должна донести до Вашингтона мысль о том, что его попытки расколоть такую условную не пророссийскую, но антисанкционную коалицию обречены на провал. Ну и смена руководства Госдепа, если она произойдет, будет тоже на руку России», – подчеркнул аналитик.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •