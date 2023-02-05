Китайский шар вскрыл проблемы ПВО США

США сбили над своей территорией китайский аэростат из-за «разведывательной угрозы». Пекин выразил протест атакой на «гражданский объект». Инцидент привел к отмене визита в Китай главы Госдепа Блинкина. Какие выводы должны сделать США, Китай и Россия после произошедшего? Мог ли запуск зонда быть результатом закулисных интриг групп влияния в Китае?

США сбили китайский воздушный шар, который неделю летал над американской территорией. Один из двух истребителей F-22, поднимавшихся с авиабазы Лэнгли, атаковал высотный аэростат ракетой AIM-9X Sidewinder, объект упал в Атлантический океан вечером в субботу, 4 февраля, примерно в 11 км от побережья США около курортного городка Мертл-Бич в Южной Каролине.

Затем на месте падения зонда начали работу водолазы Военно-морских сил США, чтобы собрать обломки, разбросанные в радиусе 11 км на глубине 14 метров. В этот район подошли два военных корабля и суда береговой охраны, в том числе один с тяжелым подъемным краном, сообщает BBC.

Представитель Пентагона сказал: «Пролет аэростата над территорией США нес для нас разведывательную угрозу». Он также указал на ценность изучения самого шара и его оборудования. Известно, что на аэростат были прикреплены солнечные батареи, которые питали его двигатель, камеры и оборудование для наблюдения.

Через несколько часов МИД Китая заявил: «Метеорологический зонд вошел в пространство США из-за форс-мажора, это был несчастный случай». В Пекине выразили протест и заявили, что уничтожение «гражданского объекта было чрезмерной реакцией». Китай подчеркнул, что «оставляет за собой право на дальнейшие действия». Также в Пекине сообщили об увольнении главы Метеорологической службы Китая Чжуан Готай.

Происшествие вызвало дипломатический скандал: госсекретарь США Энтони Блинкен немедленно отменил поездку в Китай, назначенную на эти выходные, из-за «безответственного поступка». Глава Госдепа назвал это «явным нарушением суверенитета США и международного права».

Воздушный шар впервые вошел в воздушное пространство США на высоте около 20 км над Алеутскими островами в прошлую субботу. Затем он пролетел над западной частью Канады, и уже тогда представители Пентагона заверили канадцев, что воздушный шар находится под контролем и наблюдением военных.

Затем зонд снова вошел в воздушное пространство США над Айдахо и Монтаной, где на некоторое время даже закрывали аэропорт из-за инцидента.

На базе ВВС Мальмстрем в Монтане находится 341-е ракетное крыло. Это одна из трех баз, которые эксплуатируют и обслуживают межконтинентальные баллистические ракеты. Всего там около 150 ракет шахтного базирования, сообщает New York Times.

Президент США Джо Байден одобрил план атаки на зонд в среду, но Пентагон заявил, что нужно подождать пока объект не окажется над водой, чтобы не подвергать людей на земле неоправданному риску.

При этом глава Белого дома подвергся критике за работу ПВО. Например, профсоюз американской пограничной службы написал в Twitter (запрещен в России), что Китай следит за американской границей более внимательно, чем администрация Байдена.

Операция началась в субботу днем, когда Федеральное авиационное управление США временно приостановило гражданские полеты в трех аэропортах около побережья Южной Каролины в интересах «национальной безопасности». Береговая охрана также посоветовала морякам покинуть этот район.

Местная жительница Хейли Уолш рассказала, что видела, как три истребителя кружили в районе нахождения аэростата. «А затем мы услышали громкий грохот, дом затрясся», – сказала она.

Интересно, что днем ранее Пентагон заявил, что ими был замечен второй китайский воздушный шар-шпион – на этот раз над Южной Америкой, а также над Коста-Рикой и Венесуэлой. Затем зонд скрылся в неизвестном направлении.

«Судя по всему, аэростат американцы пытались сбить все эти дни с момента обнаружения, но не получалось. Впрочем, это совершенно естественно, ведь на него трудно навести ракету. Инцидент указал на лакуну в ПВО США, которая раньше не была такой опасной, поскольку над американской территорией никто не запускал воздушных шаров», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Что касается заявлений американской стороны о том, что объект сбили, как только он перестал представлять опасность для людей на земле, то в их правдоподобность верится с трудом.

Если б США могли успешно навести ракету на китайский аэростат, они бы сбили его еще до того, как он подошел бы к американской границе. К тому же он летел над весьма малонаселенными районами, а не над Сингапуром или Нидерландами», – заметил собеседник.

«Для уничтожения объекта США использовали истребитель F-22A с хорошими высотными и летными характеристиками, который выпустил ракету AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения с достаточно короткой дистанции. Видимо, это стало возможным, потому что оболочка аэростата нагрелась от прямого солнца и стала выделяться температурой на фоне окружающей среды», – рассказал он.

«По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя», – детализировал специалист.

«Таким образом, специфика аэростата привела к тому, что по престижу США был нанесен если не сильный, то как минимум неприятный удар. Теперь ПВО США, а также военная авиация, будут явно корректироваться для того, чтобы уметь заведомо определить и сбить приближающиеся к границам аэростаты. Задача эта для Вашингтона не сверхсложная, но определенных затрат и времени потребует», – считает аналитик.

«Кстати, китайский воздушный шар пролетел на одним из трех позиционных районов, где располагаются американские баллистические ракеты средней дальности. Это говорит о том, что у Китая есть оборудование, чтобы по составу атмосферы, изменению химического состава воздуха определять расположение атомных объектов», – добавил Кашин.

«Может ли аэростат представлять военную угрозу для США хотя бы теоретически? Конечно на него можно закрепить бомбу, но проблема в том, что рассчитать точно точку зависания воздушного шара над каким-то объектом невозможно. Как невозможно и спрогнозировать, когда именно он долетит до цели. Япония во Вторую мировую войну пыталась приспособить воздушные шары для атаки на США, но из этого ничего не вышло. Думаю, такие методы могут использоваться только террористическими организациями», – резюмировал эксперт.

«Судя по всему, аэростат и был запущен с целью торпедировать визит в Китай главы Госдепа Энтони Блинкена. Тут самое главное, сделано это было по прямому приказу Си или по инициативе военных. Впрочем, одно ясно: это стало следствием некоторого раскола внутрикитайских элит, который был виден и по прошлогоднему XX съезду Коммунистической партии Китая», – считает эксперт-американист, доцент МГУ Борис Межуев.

«Главным же проигравшим в этой ситуации является дипломатический корпус США – и главным образом сам Блинкен. Вашингтон анонсировал визит, как начало «разрядки» с Пекином, и тут такой инцидент приводит к аннулированию или отсрочке потепления. Думаю, такой провал внешнеполитического аппарата Белого дома может привести к отставке главы Госдепа и смены дипломатического руководства», – пояснил эксперт.

«Выигравшей же можно теоретически считать и Россию. Прежде всего Москва должна донести до Вашингтона мысль о том, что его попытки расколоть такую условную не пророссийскую, но антисанкционную коалицию обречены на провал. Ну и смена руководства Госдепа, если она произойдет, будет тоже на руку России», – подчеркнул аналитик.

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