Памятные церемонии прошли в российских регионах в честь Дня Неизвестного Солдата

В Луганской народной республике, в Сквере имени 9 Мая, состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Братская могила воинов-освободителей Луганска». В мероприятии участвовали временно исполняющая обязанности Главы муниципального образования Яна Пащенко и другие представители власти и городской общественности.

Депутат Народного совета ЛНР Геннадий Тараканов подчеркнул важность сохранения исторической памяти: «В День памяти неизвестного солдата, освободителям Луганщины мы низко склоняем головы... Этот беспримерный подвиг наших отцов и дедов навсегда останется в наших сердцах».

В Краснодоне на аллее Защитников Родины прошел митинг, на котором выступили глава муниципального округа Сергей Козенко и атаман станичного казачьего общества Леонид Ляшенко, делившиеся личными историями и подчеркивая значимость памяти о павших воинах.

В столице Донецкой народной республики церемонии также проводились с возложением цветов и участием представителей местной администрации и активистов. Александр Гончарук из «Единой России» отметил, что это день, когда вся страна вспоминает неизвестных героев.

В Херсонской области волонтеры и активисты почтили память павших в Геническе, а губернатор Владимир Сальдо напомнил о миллионах погибших за Родину. Сенатор Игорь Кастюкевич отметил, что образ неизвестного солдата особенно значим сегодня, подчеркивая героизм всех защитников Родины.

В Запорожской области в Мелитополе возложение цветов прошло у мемориала «Братское кладбище», где глава администрации Галина Викторовна Данильченко и заместитель Александр Сергеевич Остапенко отметили важность сохранения памяти о бесстрашных защитниках страны.

В Тамбовской области возложили цветы к мемориальному комплексу всем погибшим тамбовчанам на территории Воздвиженского кладбища, где захоронены более 5 тыс. солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

Глава Архангельской области Александр Цибульский отметил в своем Telegram-канале заслуги поисковиков. За прошедший сезон они провели 30 экспедиций, в которых приняли участие более 400 человек, подняли останки 177 бойцов и командиров Красной армии, установили имена 28 без вести пропавших и нашли родственников шести солдат.

Памятные мероприятия прошли также в Сахалинской области. «Имена павших подчас невозможно установить. Но память о них жива. Она в сердцах воинов, защищающих Россию в зоне специальной военной операции. Ее хранят взрослые и дети, которые пишут письма бойцам, плетут маскировочные сети и делают окопные свечи», – написал губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил: «Задача – помнить всех защитников Отечества, быть достойными своих предков, преданно служить интересам страны и делать все, чтобы Россия оставалась непобедимой, процветающей державой».

День Неизвестного Солдата символичен для Новгородской области, подчеркнул глава региона Глеб Никитин. Он отметил, что поисковые отряды есть почти в каждом районе. Кроме того, благодаря поддержке президента в течение пяти лет ведется восстановление воинских мемориалов. Власти региона будут продолжать эту работу.