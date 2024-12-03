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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    3 декабря 2024, 19:52 • Новости дня

    В России прошли мероприятия в День Неизвестного Солдата

    Памятные церемонии прошли в российских регионах в честь Дня Неизвестного Солдата

    В регионах России прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата, участники почтили память павших воинов, чьи имена остались неизвестными.

    В Луганской народной республике, в Сквере имени 9 Мая, состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Братская могила воинов-освободителей Луганска». В мероприятии участвовали временно исполняющая обязанности Главы муниципального образования Яна Пащенко и другие представители власти и городской общественности.

    Депутат Народного совета ЛНР Геннадий Тараканов подчеркнул важность сохранения исторической памяти: «В День памяти неизвестного солдата, освободителям Луганщины мы низко склоняем головы... Этот беспримерный подвиг наших отцов и дедов навсегда останется в наших сердцах».

    В Краснодоне на аллее Защитников Родины прошел митинг, на котором выступили глава муниципального округа Сергей Козенко и атаман станичного казачьего общества Леонид Ляшенко, делившиеся личными историями и подчеркивая значимость памяти о павших воинах.

    В столице Донецкой народной республики церемонии также проводились с возложением цветов и участием представителей местной администрации и активистов. Александр Гончарук из «Единой России» отметил, что это день, когда вся страна вспоминает неизвестных героев.

    В Херсонской области волонтеры и активисты почтили память павших в Геническе, а губернатор Владимир Сальдо напомнил о миллионах погибших за Родину. Сенатор Игорь Кастюкевич отметил, что образ неизвестного солдата особенно значим сегодня, подчеркивая героизм всех защитников Родины.

    В Запорожской области в Мелитополе возложение цветов прошло у мемориала «Братское кладбище», где глава администрации Галина Викторовна Данильченко и заместитель Александр Сергеевич Остапенко отметили важность сохранения памяти о бесстрашных защитниках страны.

    В Тамбовской области возложили цветы к мемориальному комплексу всем погибшим тамбовчанам на территории Воздвиженского кладбища, где захоронены более 5 тыс. солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

    Глава Архангельской области Александр Цибульский отметил в своем Telegram-канале заслуги поисковиков. За прошедший сезон они провели 30 экспедиций, в которых приняли участие более 400 человек, подняли останки 177 бойцов и командиров Красной армии, установили имена 28 без вести пропавших и нашли родственников шести солдат.

    Памятные мероприятия прошли также в Сахалинской области. «Имена павших подчас невозможно установить. Но память о них жива. Она в сердцах воинов, защищающих Россию в зоне специальной военной операции. Ее хранят взрослые и дети, которые пишут письма бойцам, плетут маскировочные сети и делают окопные свечи», – написал губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram.

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил: «Задача – помнить всех защитников Отечества, быть достойными своих предков, преданно служить интересам страны и делать все, чтобы Россия оставалась непобедимой, процветающей державой».

    День Неизвестного Солдата символичен для Новгородской области, подчеркнул глава региона Глеб Никитин. Он отметил, что поисковые отряды есть почти в каждом районе. Кроме того, благодаря поддержке президента в течение пяти лет ведется восстановление воинских мемориалов. Власти региона будут продолжать эту работу.

    3 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Президент Южной Кореи ввел военное положение

    Президент Южной Кореи ввел военное положение из-за угрозы импичмента

    Президент Южной Кореи ввел военное положение
    @ Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южнокорейский лидер Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране, пишет агентство Ренхап.

    Это решение было принято после экстренного совещания, которое президент провел в своем офисе ночью, передает РИА «Новости».

    По данным Ренхап, поводом для этого шага стала угроза паралича власти на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента. Также в сообщении указывается, что мера связана с «борьбой со сторонниками» КНДР.

    На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, обсудив совместные меры безопасности в ответ на возможное сотрудничество России и КНДР.

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    3 декабря 2024, 09:37 • Новости дня
    Произошел новый разрыв кабеля связи между Швецией и Финляндией

    Произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля между Швецией и Финляндией

    Произошел новый разрыв кабеля связи между Швецией и Финляндией
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Телекоммуникационный кабель, соединяющий Швецию и Финляндию, снова оказался поврежден, это стало вторым инцидентом за последнее время, пишет Helsingin Sanomat.

    По данным газеты, между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля, передает ТАСС.

    Представители телекоммуникационных компаний заявили, что в данный момент ведутся работы по обнаружению места разрыва и его последующему ремонту.

    Эксперты предполагают, что разрыв кабеля может быть связан с изношенностью кабеля или внешними факторами.

    Напомним, это уже второй подобный инцидент за последние несколько недель. В начале ноября стало известно, что шведские власти изучили участие китайского сухогруза Yi Peng 3 в инцидентах с разрывом кабелей между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. Сообщалось, что капитан китайского судна Yi Peng 3, гражданин России, подозревается в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря.

    В конце ноября специалисты завершили восстановление телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, соединяющего Литву и Швецию.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    3 декабря 2024, 08:19 • Новости дня
    ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском
    ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы прорвали оборону ВСУ у Купянска и установили огневой контроль над двумя километрами ключевой трассы Двуречная – Купянск, что подтолкнуло Украину перебросить дополнительные войска в этот регион.

    Российские силы прорвали оборону украинских войск в районе Купянска и взяли под огневой контроль участок трассы Двуречная – Купянск, передает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения смогли прорвать оборонительную линию украинских войск северо-западнее Мясютовки, заняв более выгодные позиции.

    Прорыв позволил российским военным установить огневой контроль над примерно двумя километрами важной трассы, которой активно пользовались украинские силы. Марочко подчеркнул, что трасса Двуречная – Купянск имеет значительное логистическое значение для украинской армии.

    Украинские войска пытаются вернуть контроль над этим участком, предпринимая усилия по переброске дополнительных сил и средств. Для этого Киев направил подкрепления в районы населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, заблокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково. Российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском. Группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

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    3 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал содержимое серебристого чемодана Rimowa, с которым прибыл в Киев, уточнив, что в нем находились дорожные принадлежности и белье.

    По словам канцлера, в чемодане находились «по большей части дорожные принадлежности, белье и еще некоторые необходимые вещи», передает ТАСС.

    Шольц прибыл в Киев с серебристым чемоданом марки Rimowa, что вызвало широкий интерес среди пользователей соцсетей и журналистов, которые стали активно обсуждать, что может находиться внутри.

    Из-за комментария Шольца об отправке вооружения на сумму 650 млн евро для Украины появились шутки, предполагавшие, что чемодан может содержать вооружения.

    Напомним, в понедельник он прибыл в Киев для переговоров с Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг.

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    3 декабря 2024, 02:04 • Новости дня
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На встрече главы МИД Германии Аналены Бербок с китайским коллегой Ван И в Пекине немецких журналистов попросили покинуть зал после критических высказываний Бербок о Китае.

    Немецких журналистов попросили удалиться из зала, где проходили переговоры между министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок и ее китайским коллегой Ван И, передает «Регнум» со ссылкой на китайские СМИ. Это произошло после того, как Бербок выступила с критикой в адрес Пекина, особо отметив, что военное сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

    По имеющейся информации, официальный представитель китайской стороны попросил представителей немецких СМИ покинуть помещение, где проходила встреча, и объявил, что совместных пресс-конференций проведено не будет. Это решение стало неожиданностью для журналистов, которые намеревались задать вопросы и получить комментарии от министров.

    Ранее Бербок заявила, что целью ее визита в Китай является инициирование мирного процесса по Украине. До этого она подчеркнула значимость диалога с Китаем, несмотря на поддержку, оказываемую Пекином России.

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    2 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников протестов
    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников протестов
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Руководитель патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе заявил о 400 экстремистах, атаковавших стражей порядка на проспекте Руставели в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он сообщил журналистам, что спецназ «применил пропорциональную силу» вскоре после начала акции, так как она «уже превратилась в насильственную».

    По его словам, «группы общей численностью примерно в 400 человек» сразу же агрессивно начали забрасывать полицию различными железными предметами, пиротехникой и перешли к насилию.

    Сирадзе сообщил, что среди стражей порядка есть пострадавшие, не уточнив их численность. Ранее на акциях, начавшихся 28 ноября, пострадали 113 полицейских.

    В прямом эфире различных телеканалов Грузии было видно, как агрессивные группы молодежи, в основном в масках, бросали в полицию «коктейли Молотова», бутылки, иные предметы. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ. Начались задержания. Несколько десятков митингующих остаются на проспекте Руставели у Оперного театра и готовятся возвести баррикады. Спецназ остается несколько поодаль.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников.

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    3 декабря 2024, 02:46 • Новости дня
    ВСУ заставили искать корейцев в курских лесах

    BBC: Бойцы ВСУ сомневаются в наличии корейцев в курских лесах

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ в Курской области не сталкивались с северокорейскими военными, несмотря на заявления украинских и западных официальных лиц об их прибытии, но получили приказ захватить пленного корейского военного с документами.

    Украинские военные, находящиеся в Курской области, не сталкивались с северокорейскими военнослужащими, сообщает BBC. Один из бойцов ВСУ, представившийся Вадимом, в интервью заявил, что никто из его сослуживцев не видел военных КНДР. «Я ничего не видел и не слышал о корейцах, живых или погибших в Курской области», – сказал он.

    При этом подразделения ВСУ получили приказ захватить в плен хотя бы одного северокорейского солдата, предпочтительно с документами. За выполнение этой задачи военным обещали в качестве награды беспилотники или дополнительный отпуск. Но, как саркастически заметил другой солдат ВСУ по имени Павел, «очень трудно найти корейца в темном курском лесу, особенно, когда его там нет».

    Напомним, в середине ноября США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ.

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    2 декабря 2024, 20:55 • Новости дня
    Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Полянский: Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заблокировала предложенный США план работы Совбеза ООН на декабрь из-за отказа исключить заседание по Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Он сообщил, что Россия заблокировала проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь, передает ТАСС. Причиной стало нежелание США исключить заседание по Украине из предложенной программы.

    Полянский пояснил, что США и Британия отказались изменять программу, несмотря на предсказуемую позицию России. «Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», – отметил он.

    По словам дипломата, в этом случае сказалось либо «американское упрямство», либо «англосаксонская солидарность», но результат остался прежним. Полянский подчеркнул, что Россия была четко прозрачной в своих намерениях с самого начала процесса согласования программы.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с критикой Совета Безопасности ООН, заявив, что он устарел в его нынешнем формате и часто оказывается парализованным.

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    2 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Известная российская актриса рассказала о своей встрече с НЛО

    Актриса Муцениеце рассказала о встрече с НЛО на курорте в Греции

    Известная российская актриса рассказала о своей встрече с НЛО
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Актриса Агата Муцениеце заявила, что видела НЛО на отдыхе в Греции, когда присутствовала на детской дискотеке.

    Муцениеце поделилась своими впечатлениями о встрече с неопознанным летающим объектом (НЛО) во время отдыха в Греции с экс-супругом Павлом Прилучным, сообщает «Пятый канал».

    Муцениеце рассказала, что инцидент произошел во время детской дискотеки, где не употреблялись спиртные напитки. Она обратила внимание на большое светящееся пятно, которое быстро пролетело вдоль горизонта моря и исчезло.

    «Слева от меня был горизонт моря. В какой-то момент я повернула голову и увидела такое большое и светящееся пятно. Оно плыло вдоль горизонта, пролетело быстро и исчезло. Паша (экс-супруг артистки Павел Прилучный – прим. »Ленты.ру«) тоже видел это, но теперь вряд ли признается», – сообщила актриса.

    Инцидент оставил у нее яркие впечатления и воспоминания.

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    3 декабря 2024, 00:25 • Новости дня
    Протестующие в Тбилиси попытались обойти спецназ и вернуться к парламенту

    Часть протестующих в Тбилиси пыталась вернуться к парламенту через набережную

    Протестующие в Тбилиси попытались обойти спецназ и вернуться к парламенту
    @ Vladimir Valishvili/ Russian Look/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В центре Тбилиси протестующие попытались обойти кордоны спецназа на проспекте Руставели, но были остановлены силовиками, которые применили слезоточивый газ.

    Как передает ТАСС, часть участников акции протеста в Тбилиси пыталась обойти кордоны спецназа на проспекте Руставели через прилегающие улицы и вернуться к зданию парламента.

    Вечером в понедельник спецназ вытеснил тысячи участников акции протеста с территории возле парламента вглубь проспекта Руставели и выстроился кордоном. Оттуда периодически в сторону митингующих запускались патроны с перцовым газом.

    Часть протестующих обошла проспект по набережной и попыталась подняться к площади Свободы, которая находится всего в 200 метрах от парламента. Однако на подходе к площади их встретил кордон силовиков, который распылил слезоточивый газ и оттеснил людей назад.

    Сообщается, что на текущий момент протестующие продолжают оставаться на проспекте Руставели, тем временем как спецназ продолжает применять патроны с газом.

    Ранее полиция Грузии назвала численность агрессивных участников акции протеста.

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    2 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пригрозил суровыми наказаниями за удержание заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность президента США в январе 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в социальной сети, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если заложники не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    В частности, Трамп заявил: «Все говорят о заложниках, которых так жестоко, бесчеловечно удерживают против воли всего мира на Ближнем Востоке – но это только разговоры и никакого действия! Пусть эта правда станет предостережением: если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену, и виновные в этих преступлениях против человечности будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов».

    До этого Трамп неоднократно подчеркивал свою готовность применять жесткие меры против тех, кто угрожает безопасности Израиля и интересам США на Ближнем Востоке. В частности, он говорил о необходимости усиления давления на террористические группы и государства, поддерживающие экстремистов.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, и погибли около 1,2 тыс. человек.

    Накануне палестинское движение ХАМАС заявило о применении Израилем запрещенного оружия в секторе Газа и потребовало создания международного комитета для расследования этого вопроса.

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    3 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детсадовцев

    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста дошкольников

    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детсадовцев
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе призвал президента Саломе Зурабишвили не вовлекать детей в уличные протесты в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надеемся, что после школ вы не призовете детские сады участвовать в акциях протеста», – заявил он.

    ГПЦ в своем заявлении призвала «президента Грузии и других лиц проявлять больше ответственности в эти напряженные дни». Патриархия отметила, что призыв Зурабишвили «крайне тревожен».

    Церковь также отметила, что распространяются кадры, как различные лица в школах призывают учащихся на акции. «Это вызывает справедливый протест, полностью неприемлемо и должно немедленно прекратиться», – заявила ГПЦ.

    Кроме того, ГПЦ раскритиковала заявление Зурабишвили о том, что стражи порядка действуют на митингах в состоянии наркотического опьянения. «Это дискредитирует правоохранительные органы, ведет к поляризации», – отметили там.

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    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обыкновенным фашизмом» призывы к вовлечению в акции протеста детей. «Детей приводят на насильственные акции протеста. В эту фашистскую инициативу включилась президент Саломе Зурабишвили», – заявил он.

    Напомним, Саломе Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях.

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    3 декабря 2024, 10:19 • Новости дня
    Нанесен удар по военной части ВСУ с польскими наемниками в Ровненской области

    Подполье сообщило об ударе по части ВСУ с польскими наемниками в Ровненской области

    Нанесен удар по военной части ВСУ с польскими наемниками в Ровненской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ровненской области на западе Украины были нанесены удары по военной части ВСУ, где, по предварительным данным, находились наемники из Польши, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удары были нанесены по военной части вооруженных сил Украины в Ровненской области на западе Украины. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в этой части могли находиться польские наемники, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Лебедев отметил, что удары были зафиксированы в районе Киева, где располагались военные ВСУ. Эти силы, по его словам, собирались направить в Черниговскую область, на границу с Белоруссией, для укрепления обороны или ротации. Однако точной информации о задачах переброски пока нет.

    Также Лебедев рассказал о прилетах в Староконстантинове в Хмельницкой области, в районе артиллерийских складов, неподалеку от военного аэродрома. Удары вызвали сильную детонацию, однако подробности о последствиях этого инцидента пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотниками ВСУ поразили. В то же время на Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры под Херсоном. Также подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины.

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    3 декабря 2024, 10:56 • Новости дня
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    @ Zuma\TASS

    Отмечая 30-летие подписания Будапештского меморандума, официальный Киев подчеркнул важность предоставления Украине юридически обязывающих гарантий безопасности и настаивает на полном членстве в НАТО как единственной реальной защите от агрессии.

    5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, который давал обещания безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Этот документ должен был стать важным шагом в укреплении глобального ядерного разоружения.

    МИД Украины заявил, что в 2014 году Россия, один из гарантов меморандума, якобы нарушила свои обязательства, начав «агрессию против Украины», которая в 2022 году переросла в «полномасштабное вторжение». Это, по мнению украинской стороны, является грубым нарушением международного права и Статута ООН.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что якобы нарушение Россией меморандума «подорвало доверие к идее ядерного разоружения и создало опасный прецедент, который побудил другие страны стремиться к ядерным арсеналам». Украина считает своей стратегической ошибкой недостаточные меры защиты в 1990-х годах.

    Украина призывает США, Великобританию, Францию и Китай, а также всех участников Договора о нераспространении ядерного оружия поддержать предоставление ей действенных гарантий безопасности. Единственным реальным гарантом безопасности Украина видит полноправное членство в НАТО, которое способно стать противодействием «российской агрессии и шантажу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны, как заявил президент Владимир Путин.

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    3 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Россия и Венгрия нашли решения по санкциям США против Газпромбанка

    Россия и Венгрия решили три из четырех проблем из-за санкций США против Газпромбанка

    Россия и Венгрия нашли решения по санкциям США против Газпромбанка
    @ Денис Гришкин/ТАСС/Ведомости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Венгрия смогли найти решения по трем из четырех проблемных направлений, возникших из-за санкций США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время слушаний в экономическом комитете национального парламента.

    Он уточнил, что санкции затронули четыре направления платежей: за поставки российского ядерного топлива для АЭС в Пакше, за транзит газа через две соседние страны, а также за покупку газа по контрактам с Газпромом, передает ТАСС.

    Сийярто также отметил, что в понедельник обсуждал эти вопросы в Москве с вице-премьером России Александром Новаком и представителями крупных российских энергетических компаний. «Мы нашли решения по трем вопросам из четырех. В одном случае у нас уже есть юридическая основа для двух конкурирующих правовых конструкций, из которых мы выберем лучшую», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотреть санкции против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы, а также отметил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных этими санкциями.

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