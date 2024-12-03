В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
На Россию вечером упадет астероид
Ученые УрФУ отследят траекторию астероида, который упадет в Якутии
Вечером на территорию России упадет астероид, его траектория отслеживается учеными УрФУ, а падение ожидается в районе поселков Олекминск и Ленск в Якутии.
Профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский сообщил об ожидаемом падении астероида на территорию России. Об этом пишет вуз в своем телеграм-канале.
Ученые планируют отслеживать траекторию небесного тела, которое войдет в атмосферу Земли сегодня в 19:17 по московскому времени.
Падение астероида ожидается в Якутии, между поселками Олекминск и Ленск. Профессор Гроховский уточнил, что объект имеет небольшой размер, что позволяет провести его тщательное наблюдение. Он также отметил важность предварительного анализа траектории астероида для минимизации возможных последствий его падения.
Ученые УрФУ уже имеют опыт отслеживания космических объектов, и данный случай не станет исключением. Исследователи готовы использовать все имеющиеся ресурсы и оборудование для точного определения траектории и последствий падения астероида. О результатах наблюдений будет сообщено дополнительно.
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