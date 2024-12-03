На Россию вечером упадет астероид

Ученые УрФУ отследят траекторию астероида, который упадет в Якутии

Tекст: Евгения Караваева

Профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский сообщил об ожидаемом падении астероида на территорию России. Об этом пишет вуз в своем телеграм-канале.

Ученые планируют отслеживать траекторию небесного тела, которое войдет в атмосферу Земли сегодня в 19:17 по московскому времени.

Падение астероида ожидается в Якутии, между поселками Олекминск и Ленск. Профессор Гроховский уточнил, что объект имеет небольшой размер, что позволяет провести его тщательное наблюдение. Он также отметил важность предварительного анализа траектории астероида для минимизации возможных последствий его падения.

Ученые УрФУ уже имеют опыт отслеживания космических объектов, и данный случай не станет исключением. Исследователи готовы использовать все имеющиеся ресурсы и оборудование для точного определения траектории и последствий падения астероида. О результатах наблюдений будет сообщено дополнительно.

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