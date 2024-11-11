Жители Казани стали свидетелями редкого астрономического явления

Жители Казани наблюдали редкое явление – болид в городском небе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители Казани стали свидетелями редкого астрономического события – пролета небольшого болида в небе над городом, сообщает РИА «Новости».

Директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев подтвердил, что на видеозаписях, опубликованных в соцсетях, запечатлен именно болид. «Это небольшого размера болид», – подчеркнул Нефедьев.

По словам ученого, метеориты различаются по размерам, и болиды – это те, которые заметно распадаются и горят в атмосфере, оставляя след. Хотя попадание метеоритного вещества в атмосферу Земли – явление вполне обыденное, ежегодно до 500 тыс. тонн такого вещества входит в нашу атмосферу, увидеть его в условиях города – редкость. Это связано с тем, что города занимают малую площадь на поверхности Земли, и такие явления чаще наблюдаются над океанами.

Тем не менее, болид стал настоящим событием для жителей Казани. Нефедьев поздравил всех, кто смог увидеть и зафиксировать это редкое для городских условий астрономическое явление, подчеркнув его уникальность для городской среды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС опровергло информацию о падении метеорита на Камчатке, называя сообщения необоснованными. Жители четырех областей России могли наблюдать в небе падение метеора или космического мусора, который сгорел в атмосфере. Жители Калифорнии видели болид, который был похож на челябинский метеорит.