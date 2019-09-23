МЧС опровергло информацию о падении метеорита на Камчатке

В МЧС опровергли информацию о падении около близ населенных пунктов Камчатского края метеорита. Об этом объявили в пресс- службе ГУ МЧС по региону.

«Метеорит не падал. К нам информация не поступала, в населенных пунктах он не падал», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что около Петропавловска-Камчатского упал большой метеорит. По словам зампредседателя краевого правительства Сергея Хабарова, его сотрудник в 21.44 (12.44 мск) увидел сине-красный шлейф от океана в сторону северо-востока, однако информации о последствиях падения небесного тела от жителей не поступало.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов объяснил, что сине-красный шлейф может происходить от болида.

«В космосе летит маленький астероид, который называется метеороид, когда он влетает в атмосферу и от трения начинает гореть, это явление называется болид, а то, что уже выпадает на Землю, называется метеорит. <...> Они падают регулярно, метеориты, это не является исключительным событием. За год на Землю выпадает сотни тысяч тонн метеоритного вещества», – сказал он.



Ученый отметил, что тело меньше 50 м в диаметре гарантированно сгорает в атмосфере. Опасными считаются космические объекты от 1,5 км в диаметре. «Ударная волна уничтожит целый регион на сотни километров, и при этом будет выброшено столько вещества в атмосферу, что она на несколько лет будет покрыта пылью, и солнечные лучи не смогут пробиваться. Все тела, которые могут нанести опасность Земле, диаметром от 1 км, практически все открыты и обнаружены в окрестностях орбиты Земли. Их порядка 900 штук, их орбиты хорошо известны, они нам угрозы не несут», – пояснил Железнов.

Ранее в Сети появилось видеозапись взрыва метеорита, который упал над Беринговым морем возле Камчатки.