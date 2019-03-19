Появилось видео взрыва метеорита у берегов Камчатки

В Сети опубликовали видеозапись взрыва метеорита, который упал над Беринговым морем возле Камчатки.

Видеозапись опубликовали на видеохостинге YouTube, сообщает РИА «Новости».

В ролике заметен след из дыма от небесного тела, а на приближенных кадрах зафиксирован момент взрыва.

Отмечается, что взрыв был снят американскими военными спутниками на высоте 25,6 километра над поверхностью планеты.

Сам инцидент произошел в декабре 2018 года. Сообщалось, что это второй по мощности взрыв метеорита за последние 100 лет, первое место занимает челябинский метеорит, взорвавшийся в 2013 году.