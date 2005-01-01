НАСА зафиксировало мощный взрыв метеорита над Камчаткой

В декабре у берегов Камчатки над Беринговым морем взорвался метеорит, мощность была сопоставима с десятью бомбами, сброшенными на Хиросиму, пишет Sky News со ссылкой на НАСА.

Это второй по мощности взрыв метеорита за последние 100 лет. На первом месте по мощности стоит челябинский метеорит, взорвавшийся в 2013 году, передает РИА «Новости».

Взрыв произошел в 26 километрах над Землей, его зафиксировали американские военные спутники.

Сотрудник НАСА Линдли Джонсон отмечает, что взрыв произошел недалеко от линии маршрута гражданских самолетов. Сейчас авиакомпании опрашиваются на предмет свидетелей случившегося.