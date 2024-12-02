Участник программы «Время героев» Якушев назначен советником заместителя гендиректора «Росатома»

Участник программы «Время героев» Якушев назначен советником по патриотическому воспитанию в «Росатоме»

Якушев назначен на должность советника заместителя генерального директора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом». Сам Якушев отметил, что участие в программе помогло ему лучше понять нюансы государственной службы благодаря мастер-классам и тренингам с участием ведущих экспертов, говорится на сайте времягероев.рф.

Якушев подчеркнул, что стажировка в госкорпорации под руководством ее главы Алексея Лихачева была очень полезной. «Работа с наставником Алексеем Евгеньевичем Лихачевым и стажировка в «Росатоме» получилась очень насыщенной», – прокомментировал Якушев. Он выразил уверенность в том, что сможет внести ценный вклад в развитие проектов, направленных на патриотическое воспитание и поддержку молодежи.

Павел Якушев родился в Мытищах Московской области в 1979 году. В 2002 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации. С 2022 года принимал участие в специальной военной операции, где был командиром мотострелковой роты, а в 2023 году был награжден орденом Мужества. С мая 2024 года стал участником президентской программы «Время героев».