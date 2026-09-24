Тульский облсуд приговорил двух жителей к колонии за госизмену и диверсии

Tекст: Денис Тельманов

Двое жителей региона признаны виновными в госизмене и диверсии за поджог оборудования на железной дороге, передает ТАСС. На момент совершения преступления оба фигуранта дела были несовершеннолетними.

«За совершение указанных преступлений в несовершеннолетнем возрасте им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки семь лет и шесть лет три месяца соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе Тульского областного суда.

Государственное обвинение поддержал прокурор Тульской области Сергей Зеленцов. Фигурантов дела признали виновными по статьям о государственной измене и диверсии, совершенной организованной группой с причинением значительного ущерба.

Один из них также осужден за легализацию преступного дохода. Свою вину осужденные признали полностью.

Следствие установило, что в прошлом году один из подростков согласился на предложение представителя украинских спецслужб совершить диверсию за вознаграждение, для чего привлек знакомого.

Они подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов на станции Московской железной дороги, сняв это на видео для куратора. Преступников задержали сотрудники УФСБ по Тульской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года следователи возбудили уголовное дело против двух тульских подростков за поджог релейного шкафа.

В конце лета текущего года прокуратура передала в суд дело двух приморских юношей за аналогичные преступления на железной дороге.

В середине сентября суд приговорил жителя Ростовской области к 20 годам лишения свободы за подготовку диверсии на транспортной инфраструктуре.