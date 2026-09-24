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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    2 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 18:18 • Новости дня

    Минобороны Израиля сняло судимость с убившего палестинца солдата

    Ynet: Глава Минобороны Израиля Кац снял судимость с убившего палестинца солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально снял судимость с военнослужащего Элиора Азарии, ранее осужденного за непреднамеренное убийство палестинца, пишет портал Ynet.

    Кац подписал приказ о снятии судимости с военнослужащего ЦАХАЛ Элиора Азарии, передает ТАСС со ссылкой на Ynet. В 2017 году он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за непреднамеренное убийство палестинца.

    Президент Израиля Ицхак Герцог 19 сентября принял решение о помиловании военного на основании официального запроса Каца. При этом начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступал против подобного шага, отмечают журналисты.

    В марте 2016 года Азария выстрелил в вооруженного ножом палестинца, напавшего на солдат в городе Хеврон. Нападавший к тому моменту уже был ранен и неподвижно лежал на земле.

    Правозащитники опубликовали видеозапись, где запечатлено, как израильский солдат «стреляет в голову обезвреженному палестинцу».

    В начале марта 2018 года Азария досрочно вышел на свободу по решению Военного совета после отбытия двух третей срока. Изначально прокуратура требовала для него от трех до пяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Эяль Замир выступал против планов правительства по полной оккупации сектора Газа.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    Бывшие израильские генералы потребовали от властей остановить насилие поселенцев против палестинцев.

    22 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами

    Британия согласилась дозаправлять саудовские самолеты для отражения атак хуситов

    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил, что согласился на просьбу Саудовской Аравии о дозаправке в воздухе саудовских самолетов на «оборонительных» миссиях и назвал эту поддержку ограниченной по времени.

    Британия предоставит Саудовской Аравии ограниченную военную поддержку для отражения атак хуситов из Йемена. Об этом премьер-министр Британии Энди Бернем сообщил журналистам по пути на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке в понедельник. По словам главы правительства, он согласился на просьбу Эр-Рияда после консультаций с министром обороны и главой МИД: Королевские ВВС будут дозаправлять саудовские самолеты в воздухе, пишет Al Jazeera.

    Договоренность ограничена по времени и будет постоянно пересматриваться. Миссия сведена к поддержке саудовских самолетов, которые защищают страну от дронов и ракет, а не к ударам по хуситам. По данным британских официальных лиц, операция начнется в ближайшие дни, в ней задействуют один самолет-заправщик Voyager ВВС Британии.

    Бернем объяснил решение интересами Британии и всего региона: Саудовская Аравия подвергается атакам, ожидает дальнейших нарушений и нуждается в сохранении путей для поставок нефти.

    Эр-Рияд запросил поддержку после того, как в последние недели вновь разгорелся конфликт между хуситами и поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Йемена. Хуситы наносили удары ракетами и дронами, в субботу одна из ракет была перехвачена на подлете к Эр-Рияду. Они также продвинулись внутри Йемена, захватив портовый город Моха и ключевые острова в Красном море, что позволяет им лучше контролировать судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, через который обычно проходит около 12% мировой торговли.

    Британия и Саудовская Аравия остаются близкими военными союзниками на протяжении десятилетий, Лондон – один из крупнейших поставщиков вооружений королевству. Ранее в этом году Британия разместила в Саудовской Аравии систему ПВО Sky Sabre для защиты от иранских ракетных атак во время войны США и Израиля с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели арабская коалиция сообщила о перехвате ракеты, запущенной по Эр-Рияду. На прошлой неделе хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии. В середине прошлой недели Саудовская Аравия столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков на фоне атак хуситов.

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    23 сентября 2026, 11:06 • Новости дня
    США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов

    Война с Ираном лишила США дронов и самолетов почти на 4 млрд долларов

    США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский портал TWZ на основе докладов Пентагона и Конгрессу подсчитал, что война с Ираном привела к масштабным потерям беспилотников и самолетов США и поставила под вопрос готовность Вашингтона к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Два доклада правительства США раскрыли масштабы урона, который Иран нанес авиационному парку Пентагона почти за семь месяцев войны, сообщает TWZ. Речь идет о данных инспектора Минобороны по операции Epic Fury и Бюджетного управления Конгресса, к которым аналитики добавили сообщения OSINT-сообщества и собственный мониторинг до 18 сентября.

    Наибольшие потери пришлись на ударные дроны MQ-9 Reaper: по данным The Washington Post и открытых источников, уничтожены или утрачены не менее 47 аппаратов – около четверти довоенного парка, что по расчетам CBO тянет более чем на 1,4 млрд долларов. Также потерян дорогой разведывательный БПЛА MQ-4C Triton, был сбит дрон MQ-1, при этом производитель MQ-9A уже завершил выпуск этих аппаратов, а более новые версии признаются Пентагоном слишком дорогими.

    Среди пилотируемой техники наибольший урон понесли танкеры KC-135 Stratotanker, часть которых уничтожена или повреждена, а также истребители F-15E Strike Eagle, один из которых был сбит над Ираном, и несколько – повреждены при ракетном ударе по базе в Иордании. Самой дорогой единичной потерей стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry, фактически уничтоженный на базе в Саудовской Аравии и подлежащий замене на E-7A Wedgetail стоимостью около полумиллиарда долларов.

    По оценке CBO, к началу августа потери составляли около 1,9 млрд долларов в ценах 2026 года, однако при полной замене всех утраченных платформ современными аналогами счет уже шел на 3,3 млрд, а с учетом последующих инцидентов и ремонта поврежденных машин сумма может превысить 4 млрд. В отдельную строку включена утрата ключевой РЛС ПРО THAAD AN/TPY-2, одной из восьми таких станций у армии США.

    Оба правительственных отчета указывают, что интенсивное применение систем ПРО Patriot, THAAD, а также ракет SM-3 и SM-6 привело к расходу примерно от половины до двух третей их запасов, восстановление которых, по оценке CBO, займет не менее пяти лет даже при наращивании производства. На этом фоне ряд американских военачальников предупреждают, что война с Ираном ослабляет сдерживание Китая, располагающего гораздо большим арсеналом ракет и способным быстрее восполнять свои запасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле иранские военные сообщили, что ПВО страны сбила американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-11 Raven. В июне вооруженные силы Ирана заявили о сбитом в провинции Бушер американском ударном беспилотнике MQ-9 Reaper. В мае американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США потеряли пятую часть парка дронов MQ-9 Reaper в результате действий Ирана.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 11:03 • Новости дня
    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    Избирком Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов
    @ Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за отстранение основных арабских партий от участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре.

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за недопуск главных арабских партий до участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре. Это решение было принято после обращений членов правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Bloomberg.

    Запрет распространяется на Объединенный арабский список (РААМ) под руководством Мансура Аббаса и коалицию «Объединенный список». Помимо этого, комиссия отдельным голосованием отстранила депутата Офера Касифа и лидера партии БАЛАД Сами Абу Шехаде, отмечает Al Jazeera.

    Принятые запреты не являются окончательными и подлежат обязательному утверждению в Верховном суде на следующей неделе. Представители отстраненных политических сил намерены оспорить решение. В арабских партиях назвали недопуск политически мотивированным и заявили, что он направлен на то, чтобы лишить граждан возможности повлиять на баланс сил и сменить правительство.

    По данным предвыборных опросов, арабские списки могли бы получить в 120-местном парламенте около 12 мандатов. Их отсутствие на выборах способно серьезно изменить возможные пути формирования правящего большинства как для сторонников Нетаньяху, так и для его главного соперника Гади Айзенкота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля. В июне тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах. В начале лета Нетаньяху объявил о планах участвовать в осенних парламентских выборах.

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    21 сентября 2026, 20:06 • Новости дня
    Танкер для перевозки сжиженного газа обстреляли в Ормузском проливе

    UKMTO: В Ормузском проливе обстреляли танкер для перевозки сжиженного газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Танкер-газовоз подвергся атаке неизвестными снарядами при прохождении Ормузского пролива, экипаж не пострадал, а судно продолжило рейс, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «Капитан сообщил, что танкер получил повреждения от обломков неизвестных снарядов. По его словам, все члены экипажа находятся в безопасности, угрозы окружающей среде нет. Танкер продолжит следовать к следующему порту назначения», – приводит ТАСС заявление UKMTO.

    Сообщение о происшествии поступило с задержкой, когда судно уже направлялось на выход из пролива. Название танкера и порт его приписки на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела проходящего через Ормузский пролив танкера легкие ранения получили два моряка.

    Несколькими днями ранее экипаж другого судна успешно потушил возникший после попадания снаряда пожар.

    В середине месяца британское Управление морских торговых операций зафиксировало аналогичный инцидент с неизвестным боеприпасом.

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    23 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил политику Израиля на палестинских территориях во время выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Выступая в Нью-Йорке, Макрон выразил недовольство текущей обстановкой, передает ТАСС.

    «Некоторые хвастаются мнимым миром, но этот мир ни на секунду не открыл гуманитарные коридоры. Должны ли мы пассивно наблюдать за этим позорным для всех нас спектаклем? Ни в коем случае», – подчеркнул он.

    Особое внимание глава государства обратил на ситуацию на Западном берегу реки Иордан. Там продолжается возведение израильских поселений.

    По мнению политика, это ежедневно мешает реализации права палестинского народа на существование. Париж безоговорочно признает право Израиля на безопасность. Однако расчет на нарушение суверенитета соседних государств ради собственной защиты является роковой ошибкой. Подобная стратегия в конечном итоге разрушает перспективы мирного будущего в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны осудили планы Израиля по строительству нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил французскому лидеру въезд в страну из-за его намерений признать палестинское государство.

    До этого Эммануэль Макрон пригрозил израильским властям международной изоляцией на фоне продолжения военной операции.

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    22 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер встретились с Аракчи для обсуждения сделки по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

    Президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН подтвердил факт переговоров с Тегераном, сообщает РИА «Новости». «Я могу сказать вам, что Стив и Джаред встречались с посредниками по иранской сделке», – заявил он.

    Американский лидер уточнил, что иранская сторона была представлена на недостаточно высоком уровне. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи прошла в Нью-Йорке при посредничестве Катара и Пакистана. Их целью стал поиск путей к новому соглашению и деэскалация конфликта.

    Ранее американский лидер отмечал, что Тегеран отклонил его предложения по сделке. Эти инициативы были выдвинуты после возвращения политика к власти в 2025 году и атаки на исламскую республику в июне того же года.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента США встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    До этого президент США запланировал переговоры с главами стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг исламской республики.

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    22 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с принцем Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Глава российского государства и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор, сообщает сайт Кремля. Путин поздравил собеседника с наступающим Днем провозглашения Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что ровно сто лет назад Советский Союз стал первым иностранным государством, признавшим королевство.

    Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Они отметили необходимость политико-дипломатических усилий для нормализации кризисной обстановки.

    Особое внимание уделили ситуации в Йемене. Участники беседы подтвердили важность прекращения боевых действий и запуска межйеменского диалога при поддержке ООН. Кроме того, подчеркнута необходимость безопасного прохода судов через Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года лидеры России и Саудовской Аравии договорились укреплять двустороннее сотрудничество.

    Несколькими днями ранее саудовская авиация атаковала административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    До этого МИД России выразил глубокую обеспокоенность резким обострением военно-политической обстановки в Йемене.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    23 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда

    Reuters: Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ормузском проливе неизвестным снарядом атаковали торговое судно, в результате чего на борту вспыхнул пожар, а двое моряков получили ранения, пишет Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Торговое судно подверглось атаке в Ормузском проливе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии, в корабль попал неустановленный снаряд.

    В результате удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж успешно эвакуировали, однако два человека получили ранения.

    Название пострадавшего судна, порт его приписки и точные координаты места происшествия пока не раскрываются.

    Двумя днями ранее при обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка.

    В тот же день неизвестные снаряды атаковали судно для перевозки сжиженного газа.

    До этого экипаж другого обстрелянного танкера потушил пожар на борту.

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    23 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе

    Минздрав: Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские военные нанесли три прямых удара по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе, что привело к гибели четырех жителей палестинского полуэксклава, сообщил директор отдела информации Минздрава Газы Захер аль-Вахиди.

    «Четыре палестинца погибли сегодня в результате израильских ударов по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе», – приводит РИА «Новости» слова Захера аль-Вахиди.

    Ранее Армия обороны Израиля проинформировала об атаках по Хан-Юнису. Целью операции ЦАХАЛ называлась ликвидация руководителя финансового отдела палестинского движения ХАМАС.

    Напомним, израильские военные ликвидировали главу финансового отдела ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана на юге сектора Газа.

    Неделей ранее армия Израиля нейтрализовала двух высокопоставленных боевиков в районах Хан-Юниса и Газы.

    В начале сентября израильские силы нанесли точечный удар по командиру снайперского подразделения группировки.

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    22 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Главы МИД восьми стран призвали Израиль выполнить обязательства по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция, Египет, Саудовская Аравия и еще пять мусульманских стран потребовали от Израиля немедленно обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Главы внешнеполитических ведомств восьми государств по итогам встречи в Нью-Йорке призвали израильские власти выполнить обязательства первого этапа плана по Газе, передает ТАСС. В совместном заявлении, опубликованном турецким министерством иностранных дел, отмечается необходимость прекращения нарушений режима прекращения огня.

    «Министры выражают глубокую обеспокоенность продолжающимися страданиями населения в Газе и призывают Израиль немедленно выполнить остающиеся обязательства в рамках первого этапа Комплексного плана, включая обеспечение незамедлительной, безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи для восстановления, а также содействие восстановлению критически важной инфраструктуры. Они подчеркивают настоятельную необходимость сохранения режима прекращения огня и прекращения всех нарушений», – говорится в документе.

    Участники встречи потребовали отменить меры поселенческой политики, включая снос палестинских домов и расширение израильских поселений. Также дипломаты осудили насилие со стороны поселенцев и конфискацию земель.

    В заявлении обозначены шаги второго этапа урегулирования, предусматривающие полный вывод войск Израиля из сектора Газа и развертывание международных стабилизационных сил. Управление территорией должно перейти к профильному национальному комитету.

    Министры высоко оценили роль президента США Дональда Трампа в процессе урегулирования. Они призвали Вашингтон активно участвовать в обеспечении выполнения договоренностей всеми сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД восьми государств призвали к скорейшей реализации мирного плана для сектора Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложенного Вашингтоном проекта урегулирования. При этом ряд ближневосточных стран положительно оценил мирную инициативу Дональда Трампа.

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    22 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    WSJ: Цены на нефть выросли из-за рисков в Ормузском проливе

    Мировые цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть начали расти во вторник на фоне сохраняющихся рисков для судоходства в Ормузском проливе и ожиданий инвесторов относительно дипломатического урегулирования конфликта с Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в начале европейских торгов выросла на 1,7% и составила 102,07 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    При этом цена на нефть марки WTI также увеличилась на 1,7%, достигнув 97,4 доллара за баррель.

    Отмечается, что риски для поставок через Ормузский пролив остаются высокими, несмотря на то, что объемы транспортировки нефти, природного газа и грузов достигли полугодового максимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив. В августе власти Ирака заявили о подготовке соглашения с Ираном по Ормузскому проливу. Летом Минэнерго США сообщило о восстановлении нефтетрафика через этот маршрут.

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    22 сентября 2026, 16:03 • Новости дня
    Фермеры юга Ливана потеряли урожай оливок из-за израильского вторжения

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава объединения фермеров Южного Ливана Мухаммад аль-Хусейни сообщил об уничтожении оливковых плантаций из-за действий израильской армии.

    По его словам, продолжающиеся удары и ограничения доступа к угодьям наносят колоссальный ущерб сельскому хозяйству региона, передает РИА «Новости». «Потеря сезона сбора оливок означает не только потерю урожая, но и лишение источника дохода тысяч семей юга Ливана и целого сектора ливанской экономики», – подчеркнул собеседник агентства.

    Сезон сбора традиционно длится с сентября по ноябрь, однако сейчас фермеры лишены возможности попасть на свои участки. Жители ряда деревень пытались получить разрешения на проход к полям, но израильские военные отказывают им. Кроме того, при попытках приблизиться к землям фермеры подвергаются атакам беспилотников.

    Аль-Хусейни добавил, что часть рощ сожжена, а многолетние деревья выкорчеваны.

    По данным министерства сельского хозяйства Ливана, повреждено около 6,6 тыс. гектаров оливковых насаждений и более 56 тыс. гектаров сельхозземель в 64 населенных пунктах.

    Южный Ливан производит около 15% оливкового масла в стране, а провинция Набатия – более 21%. Невозможность ухода за деревьями угрожает и будущим урожаям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские войска выжгли белым фосфором пятую часть аграрных территорий на юге Ливана.

    Вооруженные силы Израиля подожгли оливковые рощи между населенными пунктами Ходейта и Харис.

    Министерство сельского хозяйства Ливана заявило о масштабном уничтожении многолетних посадок оливы.

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    23 сентября 2026, 06:51 • Новости дня
    Макрон: Власть в Иране не сменить бомбардировками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытки сместить иранское руководство с помощью бомбовых налетов не будут иметь успеха, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «Я не считаю реализуемой смену власти путем бомбардировок страны. И для меня это не лучший вариант, потому что он не работает», – сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в последние десятилетия Франция уже несколько раз совершала эту ошибку.

    При этом французский лидер заявил, что важно не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого иранские военные сообщали о планах США начать новую войну.

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    22 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Франция в пятый раз разрешила пролет самолета Нетаньяху вопреки ордеру МУС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Франции согласовали маршрут премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генассамблею ООН, проигнорировав выданный Международным уголовным судом документ на его арест, пишет портал France info.

    Правительство Франции одобрило пролет самолета израильского лидера вопреки ордеру МУС, передает РИА «Новости». Журналисты портала France info отмечают, что это произошло уже в пятый раз после решения международной инстанции.

    «Франция разрешила самолету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пролететь над своей территорией в рамках его поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке», – сообщил дипломатический источник издания.

    В конце ноября 2024 года суд выдал санкцию на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Политикам вменяют предполагаемые военные преступления на территории сектора Газа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал визит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН вопреки угрозам ареста.

    Ранее Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

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