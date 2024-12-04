Набиуллина сравнила инфляцию с температурой у больного

Tекст: Мария Иванова

Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного человека, подчеркнув, что при таких условиях экономический рост не может считаться устойчивым. Об этом она заявила, выступая на XV инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

По ее словам, высокая инфляция является признаком некоторых экономических недугов, и ЦБ совместно с правительством предпринимает усилия для достижения устойчивого экономического роста на основе роста потенциала экономики.

Набиуллина заметила, что ожидание естественного снижения инфляции является ошибочным. «На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», – сказала она.

Кроме того, было заявлено, что возвращение инфляции в Российской Федерации к целевым показателям затянется до 2026 года. «Тормозной путь» снижения инфляции займет весь 2025 год и захватит часть 2026 года. В текущем году инфляция будет выше, чем в следующем, отметила глава регулятора.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки в декабре, подчеркивая влияние валютного курса и высоких цен на инфляцию.

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с экс-премьером Британии Маргарет Тэтчер, отмечая ее «железный» подход в борьбе с инфляцией.