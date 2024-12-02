Президенту Грузии понадобились детские жертвы

Эксперты объяснили желание Зурабишвили привлечь к протестам школьников

Tекст: Олег Исайченко

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала школьников к участию в антиправительственных демонстрациях. «Время школ вслед за университетами выразить солидарность акциям протеста», – написала она в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России). Между тем многие высшие учебные заведения в республике уже объявили забастовку.

Напомним, масштабные демонстрации в Грузии начались 28 ноября после решения правительства республики приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года. Кроме того, парламент страны также отказался от бюджетных грантов, предлагаемых со стороны Евросоюза.

Протесты постепенно переросли в столкновения протестующих с силовиками. Активисты возводят баррикады, атакуют правоохранителей самодельными огнеметами, сделанными из фейерверков, кидают взрывпакеты, поджигают правительственные здания. По данным МВД, в ходе акций уже пострадало 113 сотрудников полиции.

Отмечается, что в рамках расследования административных нарушений было задержано 224 человека. В настоящий момент суд уже завершил рассмотрение 74 дел, по результатам которых 36 фигурантов были оштрафованы. Из них аресту подверглись 34 гражданина.

На этом фоне в соцсетях появляется все больше роликов, где дети пытаются бросать зажигательные смеси и камни в сотрудников полиции. Также в Сети разошелся видеосюжет, где 13-летний юноша эмоционально рассказывает о защите «демократии» и «европейского выбора». В то же время противники оппозиции используют против оппонентов мем* «Они же дети!» времен киевского Евромайдана, осуждая втягивание детей в политику.

По оценке грузинского политолога Петрэ Мамрадзе, правящей партии «Грузинская мечта» удается сохранить устойчивость. Местная власть заняла непоколебимую позицию: правоохранители не отдают протестующим улицы, оперативно освобождают захваченные здания и задерживают наиболее активных участников демонстраций.

«Протесты сосредоточены преимущественно в Тбилиси. За пределами столицы люди не особо выходят на улицы. Конечно, сторонники антиправительственной коалиции имеются везде, но на сегодняшний день их действия не влияют ситуацию в Грузии», – сказал политолог Игорь Гвритишвили.

«Зурабишвили осознает это. Против власти выступают в основном студенты и представители интеллигенции. Их быт и жизнедеятельность сосредоточены вокруг столичных университетов, а в малых городах и селах есть хотя бы одна школа. Поэтому президент надеется за счет детей и учителей нарастить масштабы протестов», – отмечает собеседник.

«Это стандартная практика организации цветных революций, отработанная западными политтехнологами во многих странах. Увы, именно школьники могут, условно, бросить в полицейского «коктейль Молотова», и наказать их – большая проблема для государства», – акцентирует эксперт.

«Официальное оформление правонарушения в отношении несовершеннолетнего – громкий скандал, за который могут зацепиться противники действующей власти.

И местная оппозиция не против рассказать о том, что партия власти бьет детей», – рассуждает он.

«Однако, на мой взгляд, ставка на привлечение подростков не сыграет. Между школами и университетами есть колоссальная разница: если первые финансируются исключительно за счет средств министерства образования, то вторые обладают широким спектром возможностей в плане привлечения иностранного капитала», – рассказывает собеседник.

«Большинство преподавателей университетов сидят на грантах западных стран, а многие студенты принимают участие в программах обмена с ЕС или США. То есть они напрямую заинтересованы в поддержке зарубежных интересантов. Школы же представляют собой более консервативные учреждения», – говорит эксперт.

«На них, кстати, огромное влияние оказывают и местные администрации, которые также не желают переворота в республике. Поэтому, надеюсь, учителя сумеют отстоять своих воспитанников и не позволят корыстным расчетам Зурабишвили взять верх в борьбе за сердца и умы школьников», – добавляет Гвритишвили.

Привлечение школьников к участию в протестных мероприятиях – излюбленная тактика многих оппозиционеров, работающих по западным методичкам,

сказал юрист Илья Ремесло. «Долгое время американские кураторы рассказывали архитекторам цветных революций о пользе использования молодежи в проведении митингов», – напоминает он.

«К этой практике в свое время обращался даже Алексей Навальный. Ему это дало немало преимуществ. Во-первых, несовершеннолетних достаточно трудно задерживать. Необходимо связываться с их родителями, поскольку для дачи показаний зачастую требуется непосредственное присутствие отца или матери», – отмечает юрист.

«Во-вторых, школьники не могут отвечать за целый ряд преступлений, который, однако, можно вменить взрослым участникам протестов. В-третьих, молодежь является крайне активной социальной группой, которая способна заниматься распространением необходимых материалов в соцсетях», – акцентирует собеседник.

«Кроме того, в отличие от взрослых, они более активно соглашаются на различные политические риски. Их проще склонить к выходу на улицы, заставить нести провокационные плакаты и скандировать вызывающие лозунги. Однако важно отметить, что Навальный напрямую к школьникам никогда не обращался», – считает эксперт.

«Использовались ухищренные методы вовлечения молодежи в протестную активность. С детьми пытались разговаривать на одном языке, а в интернете находилось огромное количество материалов, оформленных с той целью, чтобы на них «клевали» несовершеннолетние.

Однако в случае с Саломе Зурабишвили мы видим непосредственную апелляцию к школьникам.

Это в корне неправильный и опасный подход, который показывает, что президент Грузии осознает слабость собственных позиций. Судя по всему, она не чувствует большой поддержки со стороны общества – приходится восполнять недостаток сторонников за счет самой ведомой социальной группы», – рассуждает собеседник.

«Скорее всего, расчет делается на то, что дети, пришедшие на митинг, могут случайно пострадать, например, из-за давки, или попасть под струю водомета. Эти случаи непременно будут раскручиваться оппозицией. Из властей Грузии постараются сделать монстров, готовых заниматься избиением детей ради сохранения контроля над республикой», – отмечает эксперт.

«Однако стоит отметить, что деградация западных политтехнологий в этом случае видна невооруженным взглядом. Если раньше они пытались играть аккуратно, используя косвенные методы привлечения детей, то сегодня сторонники США и ЕС перешли к прямолинейным призывам, которые могут отвернуть от них здравомыслящих людей», – заключил Ремесло.