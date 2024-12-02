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    2 декабря 2024, 18:40 • В мире

    Президенту Грузии понадобились детские жертвы

    Эксперты объяснили желание Зурабишвили привлечь к протестам школьников

    Президенту Грузии понадобились детские жертвы
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Саломе Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях, причем некоторые из них уже отметились в стычках с полицией. По мнению экспертов, тем самым президент пытается масштабировать протесты за пределами Тбилиси. Удастся ли ей добиться своих целей и почему реализация такого сценария может принести массу проблем «Грузинской мечте»?

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала школьников к участию в антиправительственных демонстрациях. «Время школ вслед за университетами выразить солидарность акциям протеста», – написала она в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России). Между тем многие высшие учебные заведения в республике уже объявили забастовку.

    Напомним, масштабные демонстрации в Грузии начались 28 ноября после решения правительства республики приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года. Кроме того, парламент страны также отказался от бюджетных грантов, предлагаемых со стороны Евросоюза.

    Протесты постепенно переросли в столкновения протестующих с силовиками. Активисты возводят баррикады, атакуют правоохранителей самодельными огнеметами, сделанными из фейерверков, кидают взрывпакеты, поджигают правительственные здания. По данным МВД, в ходе акций уже пострадало 113 сотрудников полиции.

    Отмечается, что в рамках расследования административных нарушений было задержано 224 человека. В настоящий момент суд уже завершил рассмотрение 74 дел, по результатам которых 36 фигурантов были оштрафованы. Из них аресту подверглись 34 гражданина.

    На этом фоне в соцсетях появляется все больше роликов, где дети пытаются бросать зажигательные смеси и камни в сотрудников полиции. Также в Сети разошелся видеосюжет, где 13-летний юноша эмоционально рассказывает о защите «демократии» и «европейского выбора». В то же время противники оппозиции используют против оппонентов мем* «Они же дети!» времен киевского Евромайдана, осуждая втягивание детей в политику.

    По оценке грузинского политолога Петрэ Мамрадзе, правящей партии «Грузинская мечта» удается сохранить устойчивость. Местная власть заняла непоколебимую позицию: правоохранители не отдают протестующим улицы, оперативно освобождают захваченные здания и задерживают наиболее активных участников демонстраций.

    «Протесты сосредоточены преимущественно в Тбилиси. За пределами столицы люди не особо выходят на улицы. Конечно, сторонники антиправительственной коалиции имеются везде, но на сегодняшний день их действия не влияют ситуацию в Грузии», – сказал политолог Игорь Гвритишвили.

    «Зурабишвили осознает это. Против власти выступают в основном студенты и представители интеллигенции. Их быт и жизнедеятельность сосредоточены вокруг столичных университетов, а в малых городах и селах есть хотя бы одна школа. Поэтому президент надеется за счет детей и учителей нарастить масштабы протестов», – отмечает собеседник.

    «Это стандартная практика организации цветных революций, отработанная западными политтехнологами во многих странах. Увы, именно школьники могут, условно, бросить в полицейского «коктейль Молотова», и наказать их – большая проблема для государства», – акцентирует эксперт.

    «Официальное оформление правонарушения в отношении несовершеннолетнего – громкий скандал, за который могут зацепиться противники действующей власти.

    И местная оппозиция не против рассказать о том, что партия власти бьет детей», – рассуждает он.

    «Однако, на мой взгляд, ставка на привлечение подростков не сыграет. Между школами и университетами есть колоссальная разница: если первые финансируются исключительно за счет средств министерства образования, то вторые обладают широким спектром возможностей в плане привлечения иностранного капитала», – рассказывает собеседник.

    «Большинство преподавателей университетов сидят на грантах западных стран, а многие студенты принимают участие в программах обмена с ЕС или США. То есть они напрямую заинтересованы в поддержке зарубежных интересантов. Школы же представляют собой более консервативные учреждения», – говорит эксперт.

    «На них, кстати, огромное влияние оказывают и местные администрации, которые также не желают переворота в республике. Поэтому, надеюсь, учителя сумеют отстоять своих воспитанников и не позволят корыстным расчетам Зурабишвили взять верх в борьбе за сердца и умы школьников», – добавляет Гвритишвили.

    Привлечение школьников к участию в протестных мероприятиях – излюбленная тактика многих оппозиционеров, работающих по западным методичкам,

    сказал юрист Илья Ремесло. «Долгое время американские кураторы рассказывали архитекторам цветных революций о пользе использования молодежи в проведении митингов», – напоминает он.

    «К этой практике в свое время обращался даже Алексей Навальный. Ему это дало немало преимуществ. Во-первых, несовершеннолетних достаточно трудно задерживать. Необходимо связываться с их родителями, поскольку для дачи показаний зачастую требуется непосредственное присутствие отца или матери», – отмечает юрист.

    «Во-вторых, школьники не могут отвечать за целый ряд преступлений, который, однако, можно вменить взрослым участникам протестов. В-третьих, молодежь является крайне активной социальной группой, которая способна заниматься распространением необходимых материалов в соцсетях», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, в отличие от взрослых, они более активно соглашаются на различные политические риски. Их проще склонить к выходу на улицы, заставить нести провокационные плакаты и скандировать вызывающие лозунги. Однако важно отметить, что Навальный напрямую к школьникам никогда не обращался», – считает эксперт.

    «Использовались ухищренные методы вовлечения молодежи в протестную активность. С детьми пытались разговаривать на одном языке, а в интернете находилось огромное количество материалов, оформленных с той целью, чтобы на них «клевали» несовершеннолетние.

    Однако в случае с Саломе Зурабишвили мы видим непосредственную апелляцию к школьникам.

    Это в корне неправильный и опасный подход, который показывает, что президент Грузии осознает слабость собственных позиций. Судя по всему, она не чувствует большой поддержки со стороны общества – приходится восполнять недостаток сторонников за счет самой ведомой социальной группы», – рассуждает собеседник.

    «Скорее всего, расчет делается на то, что дети, пришедшие на митинг, могут случайно пострадать, например, из-за давки, или попасть под струю водомета. Эти случаи непременно будут раскручиваться оппозицией. Из властей Грузии постараются сделать монстров, готовых заниматься избиением детей ради сохранения контроля над республикой», – отмечает эксперт.

    «Однако стоит отметить, что деградация западных политтехнологий в этом случае видна невооруженным взглядом. Если раньше они пытались играть аккуратно, используя косвенные методы привлечения детей, то сегодня сторонники США и ЕС перешли к прямолинейным призывам, которые могут отвернуть от них здравомыслящих людей», – заключил Ремесло.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



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    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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