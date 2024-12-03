Премьер-министр Грузии обвинил президента Зурабишвили в поддержке фашизма

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Это фашизм, обыкновенный фашизм», – заявил он на пресс-конференции во вторник.

По его словам, «такие эксцессы не являются единичными».

Как сказал Ираклий Кобахидзе, «детей приводят на насильственные акции протеста, и кто будет за это в ответе?»

Он заявил, что «в эту фашистскую инициативу включилась президент Саломе Зурабишвили», которая накануне призвала школы поддержать вузы и начать протестовать.

По его словам, «политики, организующие насилие, не уйдут от ответственности».

Также он заявил, что лидеры НПО «прячутся в офисах», а на деле они «предположительно, финансируют приобретение специального оснащения (для протестующих)».

Ранее Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии.

Эксперты объяснили желание Зурабишвили привлечь к протестам детей.