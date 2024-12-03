В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Премьер-министр Грузии обвинил президента Зурабишвили в поддержке фашизма
«Обыкновенным фашизмом» назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе попытки радикалов вовлечь детей в акции протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начать переговоры о членстве до 2028 года передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это фашизм, обыкновенный фашизм», – заявил он на пресс-конференции во вторник.
По его словам, «такие эксцессы не являются единичными».
Как сказал Ираклий Кобахидзе, «детей приводят на насильственные акции протеста, и кто будет за это в ответе?»
Он заявил, что «в эту фашистскую инициативу включилась президент Саломе Зурабишвили», которая накануне призвала школы поддержать вузы и начать протестовать.
По его словам, «политики, организующие насилие, не уйдут от ответственности».
Также он заявил, что лидеры НПО «прячутся в офисах», а на деле они «предположительно, финансируют приобретение специального оснащения (для протестующих)».
Ранее Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии.
Эксперты объяснили желание Зурабишвили привлечь к протестам детей.