Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.6 комментариев
Медведев призвал к отставке президентов Южной Кореи и Франции
Президенты Южной Кореи и Франции, поддерживаемые США, должны уйти в отставку из-за неспособности справиться с кризисами, выразил мнение зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он назвал Юн Сок Еля и Эммануэля Макрона политическими фигурами, поддерживаемыми США, которые не справились с внутренними кризисами в своих странах.
Медведев отметил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение, которое было отменено парламентом, и потребовал его отставки, назвав его изменником.
По мнению зампреда, судьба Юн Сок Еля остается неизвестной, тогда как Макрон, по его словам, не сумел справиться с правительственным кризисом, и также должен покинуть пост.
Дмитрий Медведев также высказался по поводу президентов Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимира Зеленского, отметив, что срок их полномочий истек, и они также поддерживаются США.
По его мнению, Зеленский – преступник и наркоман, чье будущее ясно: позорная политическая эмиграция или публичная казнь.
Ранее Медведев заявил, что Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну».