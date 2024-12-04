Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он назвал Юн Сок Еля и Эммануэля Макрона политическими фигурами, поддерживаемыми США, которые не справились с внутренними кризисами в своих странах.

Медведев отметил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение, которое было отменено парламентом, и потребовал его отставки, назвав его изменником.

По мнению зампреда, судьба Юн Сок Еля остается неизвестной, тогда как Макрон, по его словам, не сумел справиться с правительственным кризисом, и также должен покинуть пост.

Дмитрий Медведев также высказался по поводу президентов Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимира Зеленского, отметив, что срок их полномочий истек, и они также поддерживаются США.

По его мнению, Зеленский – преступник и наркоман, чье будущее ясно: позорная политическая эмиграция или публичная казнь.

Ранее Медведев заявил, что Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну».