Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Политолог: Интервью Путина стало событием всемирного масштаба
Политолог Колчин: Американцы получили возможность напрямую сравнить профессионализм Путина и Байдена
В интервью Владимир Путин показал себя эрудированным и харизматичным политиком. Он просто и лаконично рассказал западным зрителям природу украинского конфликта, что раньше от них скрывалось. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Петр Колчин. Ранее в Cети было опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным.
«Интервью Владимира Путина – важное событие всемирного масштаба. Фактически президент России выступил с прямым и искренним посланием к гражданам западных государств. Жители США и ЕС уже отвыкли от открытого диалога с лидерами ведущих стран. Между тем получить альтернативную оценку происходящих на международной арене событий важно для каждого думающего человека», – сказал политолог Петр Колчин, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов.
«Долгое время западные СМИ искажали слова Владимира Путина. Им было невыгодно публиковать правду о том, что именно Вашингтон и Брюссель «подливали масло в огонь» в контексте СВО. Истина о природе отношений Украины и России умалчивалась. Интервью Карлсона прорвало информационную блокаду, продемонстрировав российский взгляд на происходящее», – подчеркивает собеседник.
«При этом Путин показал себя крайне эрудированным политиком. Он легко переключался с темы на тему, вел беседу без предварительной подготовки, ничего не читал с листа. Продемонстрировал глубокую погруженность в проблематику», – отмечает он.
«Примечательно, что на американском телевидении на фоне интервью вышло обращение Джо Байдена. Американцы получили возможность сравнить их президента с российским лидером. Контраст очевиден. Путин своей харизмой и яркостью буквально затмил главу США», – считает собеседник.
«При этом наш президент говорит на понятном для обывателя языке. Его речь проста и лаконична. Он обращается к терминам, важным для каждого жителя Земли. Рассуждает о взаимовыгодном сотрудничестве, важности стабильного и прогнозируемого миропорядка. Уверен, его заявления найдут отклик у граждан США и ЕС», – резюмирует Колчин.
Ранее бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. За первые 11 часов видео набрало свыше 80 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Количество репостов превысило 205 тысяч, а отметку «нравится» поставили уже более 636 тыс. человек. На YouTube число просмотров превысило 3,1 млн.