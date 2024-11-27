Президент Южной Кореи встретился с министром обороны Украины

Президент Южной Кореи обсудил с украинской делегацией вопросы безопасности и сотрудничества

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе встречи обсуждались планы практического реагирования на угрозы безопасности, связанные с возможным военным сотрудничеством России и КНДР. Позже украинская делегация также встретилась с начальником управления национальной безопасности Син Вон Сиком и министром обороны Ким Ен Хеном, информирует ТАСС.

Умеров отметил, что в состав делегации вошли представители министерств обороны, иностранных дел и экономики. В Сеуле сообщили, что министр положительно оценил усилия по укреплению каналов коммуникации и сотрудничества. Умеров выразил надежду на расширение сотрудничества с Южной Кореей, включая взаимодействие в области безопасности с ЕС и НАТО.

По данным агентства Ренхап, Умеров не ответил на вопрос журналиста о просьбе поставок оружия, которую он мог бы озвучить в ходе визита в Южную Корею.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко предупредил о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой.

Между тем Южная Корея планирует нарастить военную помощь Украине в случае продолжения сотрудничества России и КНДР.