Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Дуров дал интервью журналисту Карлсону
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Как написал Дуров в своем Telegram-канале, интервью, которое «выйдет совсем скоро», будет в видеоформате, что для него «большая редкость».
По его словам, как лидер политически нейтральной платформы, он обязан общаться с журналистами различных политических взглядов. Дуров отметил, что в феврале дал интервью журналисту либеральных взглядов, в то же время общаясь с известным консерватором Карлсоном.
«Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram», – написал Дуров.
В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина.