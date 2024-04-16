Дуров дал интервью журналисту Карлсону

Tекст: Валерия Городецкая

Как написал Дуров в своем Telegram-канале, интервью, которое «выйдет совсем скоро», будет в видеоформате, что для него «большая редкость».

По его словам, как лидер политически нейтральной платформы, он обязан общаться с журналистами различных политических взглядов. Дуров отметил, что в феврале дал интервью журналисту либеральных взглядов, в то же время общаясь с известным консерватором Карлсоном.

«Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram», – написал Дуров.

В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина.