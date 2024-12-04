Исследование: Геймеры стали больше смотреть видео, чем играть сами

Midia Research: Геймеры стали больше смотреть игровые видео, чем играть

Tекст: Дмитрий Зубарев

Исследование компании Midia Research, на которое ссылается «Коммерсантъ», показало, что геймеры стали уделять больше времени просмотру видео по играм на платформах Twitch и YouTube, чем самому игровому процессу. В опросах приняли участие жители таких стран, как Британия, США, Канада, Австралия, Германия, Франция, Швеция, Бразилия и Южная Корея. Исследование охватывает данные 2023 и 2024 годов.

По данным Midia Research, среднее время, которое пользователи посвящают играм, составляет семь с половиной часов в неделю, тогда как на просмотр видео, связанных с играми, они тратят около восьми с половиной часов. Более 24% геймеров и почти половина тех, кто покупает внутриигровые товары, смотрят такие видео не реже одного раза в месяц.

Аналитики Midia Research считают, что издатели игр упускают возможности для получения дополнительного дохода через видеоконтент. Они рекомендуют обратить внимание на потенциал использования внутриигровых видео в рамках экосистем издателей видеоигр. Это может стать значительным источником доходов, если правильно интегрировать видео в игровой контент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские геймеры ожидали выхода игр по фильмам «Брат» и «Брат-2», которые были в разработке. Также сообщалось, что российским разработчикам видеоигр нужна была помощь в выходе на китайский рынок для расширения своих возможностей и аудитории.