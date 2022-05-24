Депутат: Российским разработчикам видеоигр нужна помощь в выходе на китайский рынок

Отечественным разработчикам компьютерных игр нужно содействие в выходе на китайский рынок – крайне зарегулированный, так что зайти на него без административной поддержки будет проблематично, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев. Так он прокомментировал перспективы российских гейм-разработчиков в условиях давления на россиян на западных игровых платформах.

«App Store, Google Play, платформа компьютерных игр Steam и другие аналогичные ресурсы все больше напоминают бутафорию. Они есть, но по факту воспользоваться их полным функционалом проживающему в России человеку практически невозможно. Часть приложений из маркетов удалены и скачать их невозможно, а способы оплаты для российских пользователей ограничены», – заявил депутат от партии «Новые люди», член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. По его словам, не добавляет оптимизма и обстановка на игровых платформах.

«Не так давно обсуждалась новость, что геймеры со всего мира ставят подписи под петицией о блокировке российских пользователей. Таким образом авторы обращения хотят внести вклад в единство «цивилизованного мира», отказаться от сотрудничества с «токсичными россиянами» и очистить популярные игры «от агрессивных русских, не желающих общаться на английском языке». Steam на призыв никак не отреагировал. Санкции санкциями, а русскоязычное сообщество занимает третье место на платформе после англоязычного и китайского», – продолжил он.

При этом, по его словам, не только Steam, но и владельцы сотен ресурсов, магазинов приложений и крупные разработчики хорошо понимают, что блокировка пользователей по национальному признаку может привести к потере крупного рынка.

«А блокировка, например, обновления устройств в России – это большой репутационный ущерб для Apple и Google, поскольку все будут знать, что если твое поведение идет вразрез с линией США, где зарегистрированы обе компании, то устройство просто отключат. Это приведет к оттоку миллионов пользователей», – пояснил эксперт.

Вероятность закрытия сервисов минимальная, но существует масса неприятных ограничений, отметил он. В связи с этим, полагает Ткачев, курс на импортозамещение должен стать стимулом в работе над созданием отечественных платформ-аналогов. «У нас все для этого есть. В том числе элементы экосистемы, которые нужно доработать», – считает депутат.

«Куда больше тревог вызывает перспектива остаться отрезанными от необходимого программного обеспечения, игровых движков и потеря зарубежных площадок для дистрибуции игр. Для решения этих задач разработчикам нужно содействие в выходе на китайский рынок – крайне зарегулированный, так что зайти на него без административной поддержки будет проблематично. Однако для этого требуется не только административная поддержка, но и серьезное улучшение качества российских продуктов», – считает депутат.

Он отметил, что для создания отечественного движка потребуются миллиарды рублей и минимум два-три года разработки. «Так что сейчас самое время объединить усилия и добиться «импортозамещения» в игровой индустрии. В нынешней ситуации российские гейм-разработчики, стримеры, IT-специалисты и предприниматели нуждаются в особой поддержке. Уверен, что игры должны оставаться вне политики», – заключил Ткачев.

Ранее сообщалось, что у российских пользователей Steam возникали проблемы при покупке игр на платформе при помощи банковских карт. Также Electronic Arts (EA), один из ведущих производителей компьютерных игр в мире, объявил о приостановке продаж в России и Белоруссии.