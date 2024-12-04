Нетумбо Нанди-Ндайтва стала первой женщиной-президентом Намибии

Tекст: Мария Иванова

Нетумбо Нанди-Ндайтва избрана первой женщиной-президентом Намибии, сообщает Al Jazeera. Она получила 57% голосов, что позволило ей избежать второго тура, вопреки прогнозам.

В своей речи после объявления результатов Нанди-Ндайтва заявила: «Намибийская нация проголосовала за мир и стабильность».

Ее победа укрепляет 34-летнее правление партии Южно-Западной Африки Народной Организации (SWAPO), которая удерживает власть с момента независимости от апартеида Южной Африки в 1990 году. Однако результат выборов вызвал споры.

Оппозиционные партии отказались признать итоги выборов из-за технических проблем, включая нехватку бюллетеней, из-за которых голосование продлилось до субботы. Длинные очереди заставили некоторых избирателей отказаться от голосования после 12-часового ожидания.

Оппозиция считает продление голосования незаконным и намерена оспаривать результаты в суде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва сообщил о заинтересованности страны в присоединении к БРИКС после выборов.

Ранее глава МИД Намибии Пейавали Мушеленга перед началом переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым заявил, что победа Владимира Путина на выборах президента России свидетельствует о любви и поддержке народа России.