Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.4 комментария
В Намибии избрали первую женщину-президента
Нетумбо Нанди-Ндайтва стала первой женщиной-президентом Намибии
Намибия избрала Нетуми Нанди-Ндайтва первой женщиной-президентом страны, она получила 57% голосов, несмотря на прогнозы о возможном втором туре.
Нетумбо Нанди-Ндайтва избрана первой женщиной-президентом Намибии, сообщает Al Jazeera. Она получила 57% голосов, что позволило ей избежать второго тура, вопреки прогнозам.
В своей речи после объявления результатов Нанди-Ндайтва заявила: «Намибийская нация проголосовала за мир и стабильность».
Ее победа укрепляет 34-летнее правление партии Южно-Западной Африки Народной Организации (SWAPO), которая удерживает власть с момента независимости от апартеида Южной Африки в 1990 году. Однако результат выборов вызвал споры.
Оппозиционные партии отказались признать итоги выборов из-за технических проблем, включая нехватку бюллетеней, из-за которых голосование продлилось до субботы. Длинные очереди заставили некоторых избирателей отказаться от голосования после 12-часового ожидания.
Оппозиция считает продление голосования незаконным и намерена оспаривать результаты в суде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва сообщил о заинтересованности страны в присоединении к БРИКС после выборов.
Ранее глава МИД Намибии Пейавали Мушеленга перед началом переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым заявил, что победа Владимира Путина на выборах президента России свидетельствует о любви и поддержке народа России.