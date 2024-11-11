При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.3 комментария
Намибия выразила интерес к вступлению в БРИКС
Посол Намибии в России заявил о заинтересованности страны во вступлении в БРИКС
На полях первой конференции Форума партнерства Россия – Африка посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва сообщил о заинтересованности страны в присоединении к БРИКС после выборов 27 ноября.
Намибия выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, сообщает ТАСС. Кашуупулва, подчеркнул, что страна не хочет оставаться в стороне от процесса, который откроет взаимодействие с прогрессивными государствами.
Посол отметил, что Намибия готовится к возможному вступлению в БРИКС и активно сотрудничает с ЮАР в этом вопросе. Однако процесс подготовки задержался из-за смерти президента страны. «После выборов 27 ноября мы продолжим работу по этому вопросу», – добавил Кашуупулва.
Кроме того, на конференции глава МИД Уганды Джедже Одонго сообщил, что Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС и приступила к его рассмотрению. Одонго отметил, что этот вопрос будет решаться в рамках внутренних процессов страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Малайзия подтвердила получение приглашения стать партнером БРИКС, а Уганда получила аналогичное приглашение стать страной-партнером БРИКС.