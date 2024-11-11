Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.7 комментариев
Малайзия подтвердила получение приглашения стать партнером БРИКС
Малайзия рассматривает приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера и вскоре направит ответ, заявил посол в России Чеонг Лун Лай.
«Да, Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера около двух недель назад», – приводит слова посла ТАСС.
Дипломат отметил, что приглашение было направлено в письменной форме министру иностранных дел Малайзии Мохамаду Хасану, и в данный момент «активно рассматривается». «Ответ ожидается скоро», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре сообщалось, что БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств, включая Малайзию.